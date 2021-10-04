Как защитить свои нервы и отношения от ретроградного Меркурия в октябре

В какие дни стоит быть особенно осторожным и как не дать планетам испортить вашу жизнь?

Октябрь входит в свои права слишком неустойчивым, разбалансированным сочетанием планет.

Недавно повернувший в ретроградное движение Меркурий стоит в коварнейшей «квадратуре» с Плутоном, а Венера конфликтует с Юпитером – вот довольно невзрачная картина на 1 октября. При этом Солнце в Весах всю первую декаду месяца идёт в соединении с деструктивным Марсом (точный аспект 8 октября), повышая тревожность, непредсказуемость окружающих, создавая слишком нервозную обстановку, снижающую способность принимать верные и своевременные решения. Повышен рост аварийности.

В сущности, такова не очень-то дружественная и переменчивая программа влияния планет всей первой декады октября, включающей в себя, кроме напряжения от Солнца с Марсом, традиционно сложную фазу новолуния 6 октября, а также развороты на прямое движение Плутона (6 октября) и Сатурна (11 октября). Как раз замедление и остановка перед поворотом Сатурна является ещё одним источником задержек и препятствий к решению каких-то важных вопросов, особенно связанных с различными документами, разрешениями, административными и государственными органами. Тем не менее 3-4 и 10 октября выглядят по-своему вполне презентабельно и лучше других, по крайней мере, это очень информативные дни, подходящие и для практической деятельности, и для наведения порядка.

Явно более удачной и перспективной ожидается вторая декада октября. Сначала убежавшая с 7 октября из сложного Скорпиона в щедрого Стрельца Венера выйдет на дружественный аспект с Сатурном (13 октября), а Солнце (15 октября) и Марс (19 октября) встретятся гармоничными аспектами с благотворным Юпитером. Несмотря на одновременно торможение Меркурия и Юпитера для поворота на прямое движение (оба 18 октября), для многих во второй декаде появится оперативный простор и видимость цели. Более нескладными и неспокойными эмоционально во второй декаде будут 16 -17 и полнолуние 20 октября. Особое внимание стоит обратить на очень конфликтную и травматичную световую часть дня среды 20 октября – будьте осторожны в быту и на транспорте.

Активное полнолуние 20 октября с Луной в горячем Овне перед входом Солнца в знак Скорпиона (23 октября) задаёт достаточно рваный и непредсказуемый ритм третьей декады. Важным объектом полнолуния становится Марс – воинственная планета управляет «сизигией» (периодом от полнолуния до следующего новолуния 5 октября). Жёсткий «квадрат» Марса с Плутоном, зафиксированный в карте полнолуния, будет точным 21-22 октября – пожалуй эти дни октября вызывают наибольшие опасения в плане разрушительных ЧП, применения силы, техногенных аварий, инцидентов в местах массового скопления людей (метро). Кроме того, в эти дни вряд ли получиться добиться какого-то быстрого результата где-бы то ни было.

Затем после относительно позитивной по влиянию планет середины третьей декады (23-27 октября), в конце месяца вновь можно ожидать сбоев и «похолоданий» (в прямом и переносном смысле), снижения общего тонуса оптимизма на фоне «квадратуры» Солнца с Сатурном 29-30 октября. Но месяц закончится благоприятным воскресеньем 31 октября.

Наиболее сложные дни октября – 1,6-8,17, 20-22, 29-30.

Дни более позитивных влияний планет – 4,10,15,19, 23-25, 31.