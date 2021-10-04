Как защитить свои нервы и отношения от ретроградного Меркурия в октябре

В какие дни стоит быть особенно осторожным и как не дать планетам испортить вашу жизнь?
Недавно повернувший в ретроградное движение Меркурий стоит в коварнейшей «квадратуре» с Плутоном, а Венера конфликтует с Юпитером – вот довольно невзрачная картина на 1 октября. При этом Солнце в Весах всю первую декаду месяца идёт в соединении с деструктивным Марсом (точный аспект 8 октября), повышая тревожность, непредсказуемость окружающих, создавая слишком нервозную обстановку, снижающую способность принимать верные и своевременные решения. Повышен рост аварийности.
В сущности, такова не очень-то дружественная и переменчивая программа влияния планет всей первой декады октября, включающей в себя, кроме напряжения от Солнца с Марсом, традиционно сложную фазу новолуния 6 октября, а также развороты на прямое движение Плутона (6 октября) и Сатурна (11 октября). Как раз замедление и остановка перед поворотом Сатурна является ещё одним источником задержек и препятствий к решению каких-то важных вопросов, особенно связанных с различными документами, разрешениями, административными и государственными органами. Тем не менее 3-4 и 10 октября выглядят по-своему вполне презентабельно и лучше других, по крайней мере, это очень информативные дни, подходящие и для практической деятельности, и для наведения порядка.
Затем после относительно позитивной по влиянию планет середины третьей декады (23-27 октября), в конце месяца вновь можно ожидать сбоев и «похолоданий» (в прямом и переносном смысле), снижения общего тонуса оптимизма на фоне «квадратуры» Солнца с Сатурном 29-30 октября. Но месяц закончится благоприятным воскресеньем 31 октября.
Наиболее сложные дни октября – 1,6-8,17, 20-22, 29-30.
Дни более позитивных влияний планет – 4,10,15,19, 23-25, 31.