Творческий подход или проверенные методы — финансовый гороскоп на 6 октября

Сегодня придется сделать непросто выбор, который отразится на нашем будущем.

Овен

Овнам в этот день рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров и подписания договоров. Возможно, вы окажетесь не столь внимательными и пропустите важную деталь при подготовке текста итогового документа. Вместе с тем это удачный день для урегулирования вопросов с долгами. Немного авантюрный стиль принесет вам успех – фортуна сейчас на вашей стороне.

Телец

Тельцам не рекомендуется сегодня доверять поступающей информации. Чем меньше у вас будет контактов, тем лучше пойдут текущие дела. Не дайте себя отвлечь от работы посторонними разговорами. Также это хороший день для индивидуального обслуживания клиентов. Почувствовав себя достаточно уверенными в себе работниками, вы сможете улучшить показатели в работе.

Близнецы

Близнецов будут привлекать нестандартные решения и заманчивые возможности быстрого обогащения. Однако опасайтесь стать легкой добычей всякого рода обманщиков и мошенников. Если вы играете на фондовой бирже, то опасайтесь рисковать и больше полагайтесь на свою интуицию. Методичный труд, конечно, не принесет вам сверхдоходов, однако на сегодняшний день он гораздо надежнее и прибыльнее всяких авантюр.

Рак

Ракам в этот день нужно показать всем свои таланты и способности. Вы можете преуспеть, участвуя в конкурсах, соревнованиях, кастингах. Умейте подавать себя так, чтобы ваш профессионализм был для всех очевидным и не вызывал не малейшего сомнения. Поездки за границу и дальние командировки позволят вам открыть для своего бизнеса новые рынки сбыта и поставщиков продукции.

Лев

Львам рекомендуется искать опору в близких людях из числа родственников. В вашей предприимчивой позиции – залог успеха всего дня. Это удачный день для семейного бизнеса. Также хорошо пойдут дела у строителей и офисных служащих. Вместе с тем следует избегать деловых встреч с сомнительными людьми, которые явно что-то скрывают от вас.

Дева

Девам сегодня будет нелегко находить взаимопонимание в трудовом коллективе. Особенно это относится к таким коллективным мероприятиям как собрания, совещания, планерки, конференции. Постоянно наталкиваться на препятствия в работе. Прежде всего, речь идет о технических неполадках и сбоях. Вместе с тем студенты вузов и колледжей смогут легко усвоить учебный материал, сдать экзамены и зачетные задания.

Весы

Весам сегодня лучше не вступать в споры с начальством и пытаться решить вопросы самостоятельно. При выполнении текущей работы вы будете склонны часто допускать ошибки и тратить время на их исправление. В результате производительность труда может снизиться. Это день, когда любые ваши инициативы могут быть наказуемыми. Руководящим работникам не следует торопиться с принятием управленческих решений.

Скорпион

Скорпионам сегодня следует искать пути для реализации своих талантов и способностей в профессиональной деятельности. Отдавайте предпочтение работе с элементами творчества, требующей нестандартных решений. Не торопитесь доверять сведениям, полученным из деловой переписки. Неблагоприятно складываются отношения в семье и в трудовом коллективе. От контактов с начальством лучше воздержаться.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется держаться подальше от финансовых потоков. Если ваша профессия предполагает финансовые операции, работу с материальными ценностями, за сохранность которых вы несете ответственность, то будьте осмотрительнее. Возрастает вероятность убытков от обманов, мошенничества. Часть работы можно делегировать коллегам и подчиненным без ущерба для качества.

Козерог

Козерогам, работающим в сфере информации и транспорта, удастся намного быстрее и проще решить профессиональные вопросы. Прислушивайтесь к мнению тех людей, с которыми приходится взаимодействовать. Успешно идет обмен опытом и идей, вы сможете заручиться поддержкой единомышленников. Если ваши дела до сего дня шли без особых проблем, то ничего не меняйте, продолжайте делать то, что делали раньше.

Водолей

Водолеям, занимающим руководящие должности, удастся выполнить запланированный объем работ гораздо быстрее. При принятии управленческих решений проявите гибкость и прислушивайтесь к подсказкам интуиции – в этом случае не ошибетесь. С коллегами и подчиненными могут быть разногласия. Сегодняшний день будет связан с бытовыми проблемами, которые придется решать в срочном порядке.

Рыбы

Рыбы почувствуют усиление интеллектуальной активности. Это хороший день для профессионального обучения, причем наиболее успешно пройдут занятия в индивидуальном режиме. Воздерживайтесь от публикации резюме и подачи иных объявлений рекламного характера – у вас сейчас мало шансов повысить свою популярность за счет этого. В сфере обслуживания возможны трения с клиентами и возврат заказов на повторную переделку.