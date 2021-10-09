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Самые эгоистичные мужчины по знаку зодиака

9 октября 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи уверены, что некоторые мужчины способны любить только себя.

Самые эгоистичные мужчины по знаку зодиака

Знак зодиака человека во многом решает его судьбу и предопределяет особенности характера.

Говоря о выстраивании близких отношений, астрологи уверяют, что нужно обязательно знать зодиакальную принадлежность избранника. В противном случае пара не сможет достигнуть личного счастья. Среди наиболее «трудных» знаков Зодиака особого внимания заслуживают четыре. Мужчины, родившиеся под этими знаками, нередко проявляют нарциссизм и эгоизм, что в значительной мере влияет на обстоятельства личной жизни, сообщает MK.ru.

1 Овен

Овны — короли эгоизма, говорят эксперты по звездам. Во многом они ищут лишь собственный интерес. Однако их эгоизм не злой — представители знака проявляют это чувство, поскольку всегда хотят добиться своего. Для них есть прежде всего только их цели и мнение.

2 Лев

Представители этого знака эгоисты с рождения. Их эго преувеличено до размеров Вселенной. Львы уверены, что они самые неотразимые, умные и мудрые. Часто это оказывается правдой, однако в большинстве случае эти качества несколько завышаются представителями знака.

3 Скорпион

Скорпионы — это одни из главных эгоистов, отмечают астрологи. По силе этого порока они похожи с Овнами. Скорпионы постоянно уверены в том, что все в этом мире принадлежит им — например, время окружающих людей, их любовь и внимание.

4 Стрелец

Стрельцы — эгоисты, которые любят себя рекламировать, приукрашивая детали. Представители знака часто присуждают себе чужие победы — это, в свою очередь, не может не задевать самолюбие окружающих. А вот на помощь людям Стрельцов хватает не всегда.

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