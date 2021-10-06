Неудачи по всем фронтам — финансовый гороскоп на 7 октября

Сегодня нам будет сложно работать и вести деловые переговоры. Лучше отложить важные дела на завтра.

Овен

Овны сегодня могут сами себе навредить, если будут действовать импульсивно и непоследовательно. Постарайтесь не браться за новые дела, в которых у вас пока мало опыта. Спекулятивная игра на фондовой и товарной бирже чревата крупными убытками. Во второй половине дня вам может поступить платеж на пластиковую карту. Также это хорошее время для офисных служащих.

Телец

Тельцам не рекомендуется заниматься ремонтными работами в помещениях. Это может быть связано с неполадками в жилищно-коммунальном хозяйстве, осложнениями при проведении строительных и ремонтных работ. Любые изменения в режиме работы нежелательны, поскольку они могут привести к ухудшению условий труда на рабочем месте. А вот в деловых контактах могут произойти положительные сдвиги благодаря перспективному знакомству.

Близнецы

Интеллектуальные виды деятельности сегодня могут пойти с осложнениями у Близнецов. Особенно это относится к тем, кто имеет отношение к информационным технологиям, компьютерной технике и консультативным услугам. Не рекомендованы финансовые операции с инвестированием денег в сомнительные проекты. Вместе с тем в конце рабочего дня вы можете помириться с кем-то из коллег, с которыми до сих пор были напряженные отношения.

Рак

Раки смогут успешно поработать только в условиях гармоничной психологической обстановки. Поэтому, приступая к делам с хорошим настроением, вы сможете справиться с делами быстрее и эффективнее. Вместе с тем вас могут подстерегать непредвиденные осложнения при выполнении плановых работ. Ремонтные работы сложной техники и механизмов могут окончиться безрезультатно, поскольку очень трудно докопаться до истинной причины поломки.

Лев

Львам в этот день рекомендуется не предпринимать личных инициатив без согласования с начальством и близкими людьми. Особенно это относится к принятию решений, касающихся деловых поездок и поступлению на платные курсы обучения. Вам нелегко будет справиться с большим информационным потоком и отделить действительно полезные сведения от пустой информации. Удачно идут дела у работников гостиниц и офисов.

Дева

Сегодня крайне неблагоприятный день для финансовых операций. Старайтесь удержаться от финансовых заимствований, поскольку это создаст большие проблемы в дальнейшем. Если Дева работает в банке или бухгалтерии, то возможны частые сбои в рабочем ритме из-за проблем с компьютером или ошибок с цифрами. В случае осложнений не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам и единомышленникам.

Весы

Деньги – это то, в чем Весам сегодня сопутствует удача. Возможно, вам будет предоставлена выгодная, хорошо оплачиваемая работа, с которой вы сможете легко справиться. Наиболее производительное время – конец рабочего дня. А вот в деловом партнерстве могут быть нарушения договоренностей. Держитесь подальше от словопрений и критических замечаний.

Скорпион

Скорпионам хорошо использовать этот день для учебы. Наиболее эффективно и быстро у вас пойдет самостоятельное обучение тонкостям профессии по видео-курсам – так вы лучше усвоите учебный материал. Однако это не лучшее время для взаимопонимания с коллегами и начальством. Нежелательно в это время заниматься пуско-наладочными работами в производственных цехах. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег.

Стрелец

Стрельцам следует позаботиться о сохранении своей деловой репутации. Возможно, перед вами будут поставлены задачи, для решения которых может не хватить опыта и квалификации. Старайтесь действовать незаметно, добиваясь поставленных целей без привлечения внимания к своей персоне. Это не лучший день для экспериментирования. Это особенно почувствуют инженерно-технические работники, изобретатели и рационализаторы.

Козерог

Козерогам хорошо бы подумать о своем профессиональном будущем и сделать что-то с расчетом не на сиюминутные выгоды, а на перспективу. Это прекрасное время для планирования, маркетинга, научных разработок и проектирования. При проведении ремонтно-строительных работ не забывайте о соблюдении техники безопасности. Возможно, день будет связан с множеством контактов и суеты.

Водолей

Деловые связи Водолеев в этот день будут проходить проверку на прочность. Возможно, вам придется столкнуться со случаями необязательности, нарушений договоренностей. Это касается не только ваших знакомых, но и вас самих. Не следует давать обещаний, если нет полной уверенности, что их удастся исполнить. В торгово-закупочной деятельности срываются договоренности с поставщиками и снижается спрос на товары.

Рыбы

Рыбам, возможно, придется столкнуться с техническими сбоями при выполнении текущей работы. Если вы работаете на компьютере, то делайте чаще резервные копии. В противном случае в результате поломки или сбоя в работе программного обеспечения вы можете потерять результаты своей работы. Растут расходные статьи бюджета, а доходы наоборот, имеют тенденцию к падению.