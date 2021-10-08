Как вычислить свои мистические таланты

Среди знаков зодиака есть те, кто обладает поистине феноменальными умениями.

Так, Овны обладают настоящими экстрасенсорными способностями: анализируют все вокруг и делают правильные выводы и предположения, отличая ложь от правды и делая предложения, от которых невозможно отказаться.

Близнецы не только обладают хорошей памятью, но и способны чувствовать намерения людей и оценивать обстановку. Они особенно хороши в распутывании интриг, в чем им помогает исключительная наблюдательность.

Водолеи — настоящие детекторы лжи. Сопоставляя факты и делая из них правильные выборы, они оберегают себя от обмана и попадания в неприятные ситуации. Кроме того, их пожелания, уверены астрологи, имеют способность сбываться. Тельцы будто рисуют вокруг себя защитный круг: зная, что могут обеспечить безопасность себе и близким, они спасают свои семьи от трудных ситуаций. Благодаря высокой чувствительности они будто читают мысли окружающих.

Скорпионы тоже будто бы читают мысли и предсказывают действиях других. Они многое делают своевременно и полагаются на интуицию, вовремя исправляя свои планы.