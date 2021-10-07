Вновь посетит надежда — любовный гороскоп на 8 октября

Сегодня мы сможем склеить разбитые отношения или вновь влюбиться в партнера.

Овен

Сегодня Овны неравнодушны к чувственной стороне отношений и готовы забыть в этой части про все барьеры. Это день бурных эротических фантазий. Слова не будут иметь решающего значения, главное - оказаться на одной эмоциональной волне. Если партнер ответит взаимностью, свидание станет незабываемым.

Телец

Тельцам день поможет растопить лед и сломать барьер отчуждения. Если инициатива идет от партнера, важно вовремя и в полной мере на нее откликнуться. В отношениях возможны новые нотки. Не исключена взаимная идеализация. Удачный момент для того, чтобы забыть обиды и слиться в эмоциональном экстазе.

Близнецы

Сегодня влюбленных Близнецов подводят сильные эмоции. Их душевные движения, прекрасные сами по себе, не всегда идут на пользу их роману. Возможна эмоциональная или духовная зависимость от любимого человека (особенно если он идеализируется Близнецами и является для них непререкаемым авторитетом).

Рак

Ракам стоит посвятить этот день любви без остатка. Богатство эмоций, активное воображение и возможность создать интимную атмосферу бесценны, если вы хотите загладить вину или забыть о возникших противоречиях, которые грозят разрушить ваш союз. Новое знакомство начнется сразу с «высокой ноты».

Лев

Сегодня под влиянием любовных переживаний Львы способны потерять самоконтроль, стать чрезмерно сентиментальными или податливыми на чувственные соблазны. Также они могут неумеренно восхищаться любимым человеком, превознося его достоинства и даже недостатки. Отличная тенденция, если чувства взаимны.

Дева

Сегодня, чтобы лучше понять переживания любимого человека, Девам придется включить эмпатию и способность к психологической сонастройке. Без этих качеств им будет трудно угадать желания партнера или разобраться в мотивах его поступка. Не стоит отправлять в этот день важные личные письма и запросы.

Весы

Сегодня влюбленные Весы во всем склонны к некоторой избыточности, и не только в эмоциональном плане. Они способны потратить астрономическую сумму на свой эксклюзивный соблазнительный имидж, на роскошный антураж задуманного свидания или на статусный оригинальный подарок объекту своей привязанности.

Скорпион

Прежде чем делать новый шаг в любви, Скорпионам стоит заново оценить обстановку и подправить недавнюю тактику, чтобы избежать завышенных ожиданий. Многие Скорпионы (особенно женщины) будут действовать в расчете на свою привлекательность, но изменившиеся условия могут помешать им пустить ее в ход.

Стрелец

Сегодня для влюбленных Стрельцов могут стать проблемой чувство меры и полная открытость. Соблюдая внешние приличия и стандартные ритуалы, в душе они будут подвержены бурным неожиданным желаниям, которые постараются реализовать при первом же удобном случае. Не лучший день для начала новых отношений.

Козерог

Влюбленных Козерогов этот день склоняет «играть по-крупному», не задумываясь о последствиях или приукрашивая их. Под влиянием внезапно переполнивших их чувств многие представители знака будут готовы превысить свои возможности или нарушить некое табу, которое сами установили. Важна цена авантюры.

Водолей

Сегодня влюбленных Водолеев ведет вера в чувства партнера и в свою удачу. Водолеев, переживших отказ или разочарование, вновь посетит надежда. Звезды намекают, что на волне эмоций возможны критичные ошибки. Не стоит увлекаться, если отношения еще не прошли проверку или оказались на грани разрыва.

Рыбы

Сегодня Рыбы идут за своим сердцем, когда дело касается непосредственно чувств, но на их любовные принципы влияют и другие факторы: социальные устои, мнение друзей. В начале отношений велик риск идеализировать потенциального партнера, увлечься им из-за его репутации, статуса или происхождения.