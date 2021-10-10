Удача ходит за нами по пятам – гороскоп на неделю 11-17 октября

На этой неделе нам будет везти абсолютно во всем. Главное – не бояться взять свое.

На этой неделе на небе будут сформированы 4 значимых планетных аспекта. Причем, 3 из 4-х аспектов будут гармоничные, что может смягчить планетные влияния.

13-14 октября секстиль Венера-Сатурн. Этот аспект может быть связан с верностью в любви и зрелостью чувств. Романтические отношения под влиянием этого аспекта отличаются ответственным отношением и готовностью оказать практическую помощь любимому человеку. Также усиливается практичность при расходовании финансовых ресурсов. Может проявиться тенденция к экономии бюджета и накоплению денег. А если совершаются покупки, то преимущественно это добротный и качественный товар, предполагающий длительный срок использования.

15 октября трин Солнце-Юпитер. Это один из лучших аспектов, который способен открыть новые перспективы в развитии. Можно начинать цикл обучения или отправляться в путешествия. Аспект сулит расширение кругозора и новые возможности в бизнесе. Может дать усиление энергетического потенциала, высокую работоспособность. Повышает авторитет и деловую репутацию. Любое начинание под влиянием этого аспекта имеет счастливую судьбу. Многие почувствуют поддержку со стороны влиятельных покровителей.

16-17 октября секстиль Венера-Меркурий. Чувства человека под влиянием этого аспекта проходят проверку разумом. Это приводит к взвешенным поступкам в личных отношениях. Общение между людьми становится более мягким и тактичным, направленным на поиск компромиссных решений. Также под влиянием этого аспекта усиливается стремление к изящной словесности, поэзии и ораторскому искусству. Также может усилиться интерес к любым иным видам искусств, особенно связанным с использованием мелкой моторики при игре на музыкальных инструментах.

17 октября квадратура Солнце-Плутон. Это мощный аспект, связанный с деструктивным энергетическим влиянием. Могут быть поспешные опрометчивые поступки. Под влиянием этого аспекта в обществе могут усилиться проявления агрессии, насилия. Необходимо сторониться людей с излишне активным и агрессивным стилем поведения.

Овен

У Овнов на этой неделе могут улучшиться отношения с друзьями. Возможно, вы возобновите отношения с другом или подругой, с которыми долгое время не общались. Активизируется партнерское сотрудничество. Это касается как отношений в браке, так и в бизнесе. Предоставьте партнеру право на принятие самостоятельных решений, доверьтесь ему. Деятельность партнера будет успешной, а его решения – нестандартными. Супружеские отношения приобретают фундаментальную прочность, поскольку оба партнера осознают ценность своих отношений и стараются беречь их. Выходные дни лучше провести в компании с друзьями или посещая увеселительные мероприятия вместе с партнером по браку. Можно знакомить своего мужа или жену с бывшими друзьями – такого рода встречи оставят вам приятные впечатления. Усиливается потребность в новых знаниях. Лучше всего это время пройдет для студентов. Вам не составит труда усвоить сложный учебный материал. Тем, у кого было отставание в учебе, удастся закрыть пробелы в знаниях. Это удачное время для завсегдатаев клубов по интересам, активных участников обсуждений тем на форумах и в сообществах интернета.

Телец

Тельцам в течение этой недели могут предложить новую интересную работу. Подумайте хорошенько, прежде чем принимать окончательное решение. Если вы любите творческую деятельность, то самое время для перехода на творческую работу. Это хорошее время для начала реализации каких-то серьезных творческих проектов, рассчитанных на длительный срок. Хорошее время для изменения своего режима дня, начала посещения фитнеса, бассейна, тренажерного зала. Уделяя больше времени своему здоровью, вы, тем самым, сможете лучше организовать свою повседневную жизнь. В целом же эта неделя предрасполагает к успешному продвижению к поставленной цели. Те из вас, кто ставит перед собой вполне конкретные цели, касающиеся карьеры, профессии, творческих достижений или изменений в личной жизни, смогут сделать реальный шаг вперед и добиться серьезного продвижения в желаемом направлении. В результате ваш статус в обществе может повыситься или упрочиться. Если что-то не получается традиционными методами, значит необходимо что-то поменять в подходах, и тогда ваши дела пойдут веселее. Будьте готовы к быстрому реагированию на новые обстоятельства и ситуации.

Близнецы

Близнецам в течение недели, возможно, предстоит небольшое любовное приключение. Обращайте внимание на людей, живущих вдалеке или приехавших издалека – это могут быть и виртуальные контакты через сайты знакомств по интернету. Какой-то человек издалека сможет произвести на вас сильное впечатление. Настолько сильное, что вы можете отправиться в поездку, чтобы познакомиться с ним поближе. Все дни могут пройти на оптимистической волне. Это прекрасное время для влюбленных. Не исключены романтические знакомства во время путешествий. Также это хорошее время для учебы и путешествий, увлечений творческими видами деятельности, хобби, коллекционирования или занимающихся спортом. Неделя складывается благоприятно для выстраивания партнерских отношений. Можно обсуждать с партнером по браку и по бизнесу любые острые темы – это не повлечет за собой углубления разногласий. Напротив, вы можете прийти к компромиссу, который устроит все стороны. Неплохое время для прохождения обряда венчания супружескими парами, прожившими в браке несколько лет – это будет способствовать закреплению отношений.

Рак

Эта неделя пройдет успешно для тех Раков, которые загружены работой и много внимания уделяют своей семье. Вы сможете справиться с большим объемом дел благодаря высокому уровню работоспособности. Также это хорошее время для наведения порядка в делах, установления оптимального режима дня. Жизнь по режиму, когда вы четко знаете время обеда, отдыха, прогулки и работы, дисциплинирует вас и позволит легче справиться с делами. Успешно идет борьба с вредными привычками и замещением их полезными привычками. Хорошо складываются отношения в семье, с близкими родственниками. Это особенно относится к тем случаям, когда в одном доме живут сразу несколько поколений родственников. Проявите заботу о родителях, бабушках и дедушках и они ответят вам благодарностью. Это одна из самых удачных недель для урегулирования вопросов, связанных с оформлением и получением наследства. Можно проводить расширенные семейные советы и принимать устраивающие всех решения. Рекомендуется покупать в кредит бытовую технику и электронику. Возможно, вам улыбнется удача попасть на распродажу или под акцию и купить дешево вполне качественную и полезную в хозяйстве вещь. Отношения в семье складываются вполне доброжелательные. Многие семейные дела будут выполняться всеми вместе, дружно.

Лев

Львы на этой неделе могут быть необычайно любознательными и коммуникабельными. Это хорошее время для учебы, общения со сверстниками, друзьями и знакомыми. Возможно, вас пригласят составить компанию в какой-нибудь интересной поездке. Вам могут прийти хорошие известия в результате телефонного звонка или из переписки по электронной почте. Успешно идет учеба у студентов и школьников. В результате вы будете в курсе всей новостной информации в своем окружении. Такая осведомленность позволит вам правильно ориентироваться и добиваться своих целей кратчайшим путем. Улучшаются отношения с партнером по браку. Многие сложные и непонятные вопросы необходимо проговаривать, обсуждать, находя компромиссы и укрепляя взаимопонимание. Дети в семье являются связующим и укрепляющим отношения фактором. В романтических отношениях тоже все благополучно. Возможно, вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие – лучше всего на подобные мероприятия ходить вдвоем с партнером. Брак, заключенный на этой неделе, обещает быть долгим и прочным.

Дева

Девы на этой неделе могут проявить деловую хватку, что позволит успешно решать материальные и финансовые вопросы. Это прекрасное время для любой работы. Вы будете настроены на серьезную работу, и ваше ответственное отношение к своим обязанностям будет получать достойное материальное вознаграждение. Рекомендуется сосредоточиться на вопросах благоустройства жилья и решения хозяйственно-бытовых проблем. Наверняка в вашем доме есть те дела, которые постоянно откладывались из-за нехватки времени и отсутствия интереса. Например, это касается мелкого ремонта в квартире, уборки, сортировки вещей в шкафах, починки бытовой техники. Теперь вы сможете быстро решить все подобные дела. Не забывайте о лечебно-профилактических мероприятиях для укрепления здоровья, посещайте фитнес, тренажерные залы, бассейн, делайте пробежки по утрам или перед сном – все это позволит вам поддерживать себя в тонусе. Диета, начатая на этой неделе, может длиться долго и даст прекрасный результат. Потерянный в результате диеты лишний вес не вернется к вам больше, поскольку у вас, кроме прочего, закрепятся навыки правильного питания в дальнейшем.

Весы

У Весов эта неделя может быть связана с укреплением и стабилизацией романтических отношений. Если вы достаточно долго поддерживаете любовную связь, то вам придет ощущение, что вас с любимым человеком связывает нечто большее, чем просто чувства. На первый план могут выйти ответственность, верность, желание помочь любимому человеку. Пригласите любимого человека на концерт или в игровой клуб, весело проводите время, развлекайтесь. Если у вас есть дети, то сводите их в цирк, в кукольный театр или в театр юного зрителя. Вы будете находиться в эти дни в прекрасной физической форме, что положительно отразится на спортивных достижениях, увлечениях, хобби. Ваш неуёмный интеллект сможет генерировать все новые и новые идеи, одна оригинальнее другой. Это может положительно отразиться на любой творческой деятельности. Например, вы можете увлечься изучением компьютерных технологий, начать создавать сайт самостоятельно. Отношения с окружающими людьми складываются доброжелательно и конструктивно. Может состояться увеселительная поездка за город на пикник или на дачу к знакомым.

Скорпион

Скорпионы любят все загадочное и на этой неделе смогут проявить свои способности в расследовании странных и загадочных явлений. Если вы чувствуете или наверняка знаете, что от вас что-то скрывают, то вам представится шанс найти ответ на волнующий вопрос. Также это хорошее время для чтения детективов или книг по психологии – это поможет вам развить свои интеллектуальные способности. В эти дни улучшаются и постепенно стабилизируются отношения с родственниками и в семье. Это также хорошее время для тех, кто любит уединяться для проведения духовных практик. Постарайтесь найти для себя время и место побыть в уютном одиночестве – это поможет вам разобраться в событиях последних дней и привести душу в состояние равновесия. Это хорошее время для наведения порядка и распределения обязанностей между членами семьи. Не исключено, что к вам может приехать родственник и погостить какое-то время. Будьте готовы к тому, что ваш дом может стать местом посещения родственников и в связи с этим вам предстоят хлопоты. Это удачное время для покупки вещей личного пользования и товаров для дома.

Стрелец

Стрельцам эта неделя обещает немало увлекательных приключений и получение новых приятных впечатлений. Возможно, вас пригласят весело провести время в компании друзей в клубе или предложат поездку с друзьями за город на дачу, на пикник. Также это хорошее время для знакомства с необычными творческими людьми, которые могут впоследствии стать вашими друзьями. Интересно развивается виртуальное общение на сайтах знакомств и на тематических форумах. Благоприятны дни для установления новых знакомств с целью построения серьезных и длительных отношений. Это могут быть деловые знакомства с целью ведения бизнеса, а могут быть и личные отношения с представителем противоположного пола. В любом случае, начатые на этой неделе отношения, обещают стать долгими и прочными. Можно начинать циклы самостоятельного обучения – благодаря усилению интеллектуальной активности вы сможете быстро продвинуться по изучаемому учебному материалу. Успешно пойдет учеба у студентов вузов – отдавайте предпочтение факультативным занятиям в группе. Можно заниматься планированием.

Козерог

У Козерогов эта неделя благоприятна для трудовой деятельности, продвижения в карьере и решения материальных вопросов. При должной целеустремленности и энергичности вы сможете значительно повысить уровень своего благосостояния. Ставьте перед собой амбициозные цели и задачи и смелее действуйте – у вас все обязательно получится. В этом смысле на первый план может выйти деловая активность, а личная жизнь отходит на второй план. Те, кто давно ждал повышения в должности, наконец, могут дождаться своего звездного часа. Также это хорошее время для поисков новой работы тем, кто не удовлетворен своей нынешней работой и способен на большее. Ваше материальное и финансовое положение по результатам этой неделе станет прочнее и стабильнее, чем было до того. Рекомендуется углубленно заниматься каким-то делом и не позволять окружающим отвлекать вас от этого. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду в условиях уединения. Если вы занимаетесь духовными практиками, то самое время подойти к этому более углубленно. Стремление к гармоничному сочетаний физических нагрузок, работы и отдыха является наиболее соответствующим текущему моменту.

Водолей

Водолеям пора всерьез задуматься о своих стратегических целях и задачах. Эта неделя складывается благоприятно для тех из вас, кто настроен на самостоятельное развитие и движение вперед. Можно и нужно начинать циклы самостоятельного обучения по любой интересующей вас тематике, имеющей прикладное значение в отдаленном будущем. Ведь ваш главный ресурс – это ваше личное развитие, и прежде всего это относится к знаниям, образованию. Это тем более актуально, что вы можете почувствовать усиление интеллектуальных способностей и потребность в учебе, получении новых знаний. Но мало ощущать, нужно предпринимать конкретные шаги – и тогда ваше развитие станет обретать реальные черты. Очень хорошо именно на этой неделе поступить на платные курсы обучения. Это многое даст вам в дальнейшем. Удачно проходят туристические поездки. Возможно знакомство с человеком, который многому вас научит. Также это хорошее время для планирования и сотрудничества с другими людьми в каких-либо коллективных проектах. В эти дни вам захочется получить новые необычные впечатления. Эту потребность вы сможете реализовать в ходе дружеской вечеринки, общения с единомышленниками в клубе по интересам, на форуме или в сообществе интернета.

Рыбы

Вся эта неделя у Рыб может быть связана с усилением потребности в рискованном поведении, желанием получить острые впечатления от экстремальных ситуаций. Рекомендуется принимать участие в спортивных состязаниях, ходить на охоту на диких животных, заниматься научно-исследовательской работой. Усиление сексуальных потребностей может привести к случайным связям. Также это удачное время для углубленного изучения эзотерических наук, развития в себе психологических способностей. Хорошие дни для укрепления финансового положения. Если вы должны крупную сумму денег, то вам представится возможность пересмотра графика погашения задолженности перед кредиторами на более выгодных для себя условиях. И тем самым удастся снизить финансовую нагрузку на свой бюджет. Кроме того, это хорошее время для духовных практик с целью привести в гармонию обстоятельства вокруг вас, что способствовало бы достижению желаемого результата. Речь идет не только о восточных духовных практиках типа чтения мантр, медитации и цигуна, прежде всего это относится к молитвам – они будут наиболее эффективны.