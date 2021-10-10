Сдвинем дела с мертвой точки — финансовый гороскоп на 11-17 октября

На этой неделе у нас получиться впечатлить начальство и продвинуться по карьерной лестнице.

Приятная новость недели: из-за разворота Сатурна из ретроградного в прямое движение большинство дел, которые стояли, не двигаясь с мертвой точки, наконец «рванут» вперед и вверх. Если вы испытывали препятствия в своих делах, именно сейчас они могут начать устраняться.

Неделя предполагает награду за проявление активности — чем больше и энергичнее действуете, тем больше получите в результате. Однако Меркурий все еще ретрограден, поэтому продолжайте уделять повышенное внимание правильности заполнения документов, прочитывайте внимательно несколько раз письма, не покупайте технику и не открывайте новые торговые точки.

В понедельник и вторник, 11–12 октября сильно повезет всем, кто занимает руководящие посты или ведет предвыборную агитацию, а также артистам, спортсменам и любым силовикам.

А среда и четверг «обещают» принести удачу скульпторам, архитекторам, дизайнерам интерьеров, ювелирам, пластическим хирургам и стоматологам.

Пятница и суббота — отличные дни для всех, кто желает достичь чего-то масштабного, судьбоносного. Особенно благоприятны эти дни для тех, кто хочет обратиться к начальству с просьбой о повышении в должности, а также для тех, кто стремится к росту своей популярности и размеров дохода. Если вы сами начальник или бизнесмен, можете добиться получения незапланированной повышенной прибыли.

А вот воскресенье лучше провести вне всякой деловой активности — любой проект, придуманный или начатый в эти дни, просто обречен на неудачу.

Овен

Овнам на этой неделе выгоднее действовать открыто и активно сотрудничать с деловыми партнерами. Если вы организуете встречу с основным партнером для обсуждения насущных вопросов в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более прочным. Бизнесменам удастся договориться с конкурентами об общих для всех правилах игры на рынке услуг. Договор, заключенный на этой неделе, будет иметь прекрасные перспективы. Обязательно советуйтесь и согласовывайте свои планы с единомышленниками. Звезды советуют мобилизовать ресурс деловых связей с целью продвижения своих товаров и услуг на новые рынки. Экономическая экспансия – это наиболее удачное направление. Интенсивно развиваются контакты с заграницей. Дальние поездки и обмен мнениями со смежниками даст вам много новых идей. Это прекрасное время для принятия согласованных взвешенных решений и планирования на будущее. Наибольших результатов добьются творческие работники, конструктора, инженеры, менеджеры, ученые и архитекторы.

Телец

Тельцы на этой неделе будут находиться в прекрасной физической форме, что позволит существенно повысить работоспособность. В трудовом коллективе ваши инициативы найдут одобрение и поддержку. Хорошее время для конструктивной практической работы. Рекомендуется смелее проявлять себя в бизнесе и идти на разумный риск. Последовательное поведение и строгое следование заранее согласованному плану может увенчаться успехом. Больше всего улучшение в делах почувствуют те, кто работает в промышленном производстве, ремонтных мастерских. Не откладывайте на завтра то, что успеете сделать на этой неделе. Начальство также склонно будет прислушаться к вам. Интенсификация труда – ключ к успеху всего дня. Звезды советуют вам наращивать обороты до предельного уровня. Наиболее успешная тактика дня – сосредоточение на деталях в работе и согласование своих действий с мнением начальства. Руководители найдут опору в подчиненных, которые своевременно и точно исполнят ваши поручения. Также это хорошее время для смены работы. Безработные смогут найти себе работу по душе.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе ключ к успеху в работе – творчество. Вам может понадобиться применить свои знания на более глубоком уровне, чем это обычно бывает, и вы прекрасно справитесь с поставленной задачей. Не бойтесь экспериментировать и опробовать новые методы работы – наверняка в ваших идеях будет рациональное зерно, достойное того, чтобы заняться внедрением новшеств. При работе в сфере услуг рекомендуется целиком и полностью ориентироваться на запросы клиентов и инициативы, исходящие от деловых партнеров. От того, насколько адекватно вы будете реагировать на исходящие извне сигналы, во многом зависит успех этого дня в целом. Поездки за границу и дальние командировки позволят вам открыть для своего бизнеса новые рынки сбыта и поставщиков продукции. Удачно проходят рекламные акции, презентации и выставки-продажи. Вырастут доходы работников сферы услуг. Можно заключать договора.

Рак

У Раков хороший период для завершения ранее начатых дел и проектов. Если в текущей работе остается совсем немного доделать, не откладывайте эту работу в долгий ящик, умейте дожимать вопросы. У бизнесменов неделя благоприятна для капиталовложений в недвижимость. Можно заниматься благоустройством рабочего места, ремонтом помещений, оснащением их техническим оборудованием. С начальством и представителями официальной власти лучше ограничить контакты. Благоприятное время для согласования с членами семьи и родственниками вопросов, связанных с наследством. Удачный период для оформления документов на наследование, а также для подписания договора на страхование недвижимого имущества. Можно делать финансовые заимствования, выступать в роли поручителей у родственников, берущих ссуду в банке. Прекрасное время для работы в сфере промышленного производства и ремонтно-бытовых служб. Изобретатели и рационализаторы смогут найти интересные технические решения и резко повысить производительность труда. Порядок и трудолюбие – залог успеха. Можно запланировать проведение инвентаризации недвижимой собственности.

Лев

Львам на этой неделе удастся значительно укрепить и расширить свои деловые связи. Это один из лучших периодов у тех, кто занят торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Успешно пойдут переговоры, появляются новые перспективы. Удачно проходят консультации и короткие деловые поездки. Ваша сила сейчас – в умении находить взаимопонимание с людьми и выстраивать систему взаимодействия. Отнеситесь со всей серьезностью к поступающим предложениям о сотрудничестве – вполне вероятно, что это не пустые слова. Одна из задач недели заключается не в повторении опыта прошлой работы, а в привнесении чего-либо нового, творческого, чего раньше вы никогда не применяли. Не бойтесь экспериментировать, пробовать, тестировать с целью повышения качества и эффективности своего труда. Нужное решение обязательно придет к вам по ходу поиска. Удачно проходят короткие деловые поездки, контакты, встречи. Ваши интеллектуальные способности позволят легко и быстро осваивать новые технологии. Вместе с тем, не увлекайтесь разговорами с коллегами – это может привести к неэффективной потере времени.

Дева

Звезды советуют Девам направить свои усилия на укрепление материальной базы недвижимой собственности. Работоспособность на этой неделе резко возрастет. Вы сможете в течение длительного времени выдерживать высокие физические нагрузки. Рост производительности может быть обеспечен не только за счет интенсификации, но и за счет конструктивного сотрудничества с коллегами и подчиненными. Чтобы успеть сделать больше, звезды советуют на каждый день планировать порядок проведения работ. В целом вы на этой неделе будете иметь более выгодную, чем обычно, работу. Доходы имеют тенденцию к росту. Очень важно правильно распределить рабочее время и не терять ни минуты. В этом случае вы сможете сделать гораздо больше, чем обычно. Хорошо закупать и монтировать технические механизмы, вести строительные работы, проводить коммуникации в коммунальном хозяйстве. Можете положиться на надежность коллег и подчиненных – они вас не подведут. Работники агентств по сделкам с недвижимостью, жилищно-коммунального хозяйства, ремонтных мастерских, магазинов по продаже бытовой и оргтехники запомнят этот период как вполне удачный.

Весы

Весы на этой неделе смогут добиться успеха в тех делах, которые происходят по вашей личной инициативе и требуют проявления творчества. Не сомневайтесь в успехе своих начинаний, действуйте смело и решительно. В этом случае ваши инициативы найдут понимание и поддержку. Не бойтесь экспериментировать, пробовать искать более эффективные методы работы. Немаловажным фактором для успеха может стать повышение уровня самооценки. Чем выше будет ваша самооценка, тем более впечатляющих результатов вы сумеете добиться. Преуспею все те, чья работа связана с индустрией моды и развлечений. Сильной стороной на этой неделе является умение находить тонкий психологический подход к людям и обзаводиться новыми деловыми связями. Можно существенно продвинуться вперед в переговорном процессе – вы сумеете учесть интересы партнеров и сблизить позиции, выступить в роли посредников и миротворцев. Обязательно проявляйте инициативу в деловых контактах и действуйте открыто. Очень хорошо идет информационный обмен и обучение, приобретение новых профессиональных навыков.

Скорпион

На этой неделе звезды советуют Скорпионам сосредоточиться на решении материальных проблем, из которых наиболее приоритетной является повышение уровня доходов. И у вас имеется прекрасный шанс преуспеть в этом. Это время располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Вам важно создать вокруг себя соответствующие условия. Удачно поработают надомники, работающие удаленно и все те, кто имеет дополнительные доходы помимо основной работы. Вам могут предложить временную подработку на полставки или по совместительству. Хорошие доходы получат те, кто работает в ночных заведениях, в гостиницах и на строительных площадках. Решение вопросов по мере их поступления может стать наиболее оптимальным режимом. Работа, выполняемая не по жесткому графику, пройдет более удачно. Можете рассчитывать на получение преференций от работодателя в виде бесплатных обедов или проезда до места работы. Многие из вас смогут добиться увеличения доходов за счет недвижимости. Сюда относится строительство, ремонтные и отделочные работы, купля-продажа недвижимости.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы могут проявить удивительную сообразительность в решении сложных вопросов, связанных с коллективным сотрудничеством. Вы очень хорошо будете улавливать общие настроения в коллективе и сможете предложить ему то, что больше всего сейчас актуально. Вы в состоянии будете связать частные вопросы и интересы отдельных людей в некий единый проект, выгодный для всех. Общность экономических интересов при объединении усилий многих людей способна творить чудеса. Ваши интеллектуальные и аналитические способности находятся в прекрасной форме. Вы легко и быстро обучаетесь, приобретаете новые навыки. В своем стремлении к новым высотам не забывайте и о том, что вы делали совсем недавно. Некоторые ваши проекты и направления, работу над которыми вы прервали, требуют возвращения и переосмысления. Большим подспорьем в работе станет умение искать и находить полезную информацию. Используйте тут свои деловые связи и возможности Интернета. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует обзаведению полезными деловыми связями.

Козерог

Козерогам на этой неделе необходимо сосредоточиться на одном главном направлении деятельности, которое вы посчитаете для себя наиболее приоритетным. Рекомендовано отдавать предпочтение тем делам, которыми вы занимались в течение длительного времени и которые являются вашей стратегической целью. Только те, кто умеет последовательно добиваться своей цели, сумеют на этой неделе пожать плоды усилий. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Владельцы бизнеса смогут заручиться поддержкой представителей официальной власти или получить выгодный госзаказ. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы и воздерживайтесь от экспериментирования. Очень удачный период для тех Козерогов, которые занимают руководящие должности или имеют хорошие отношения с начальством и властями. Не пренебрегайте методами тайной дипломатии и, при необходимости, обращайтесь за помощью к влиятельным покровителям.

Водолей

Оптимизм и уверенность в себе помогут Водолеям преуспеть на этой неделе в любых делах. Рекомендовано ставить перед собой масштабные задачи и не сомневаться в успехе начинаний. Высокая самооценка является едва ли не главным условием для успешной профессиональной деятельности, поскольку вам предстоит открывать новые перспективы и направления. Нельзя замыкаться на индивидуальной трудовой деятельности. Старайтесь искать единомышленников и вместе с ними работать над общими проектами. Это прекрасный период для зарождения акционерного общества, кооператива или товарищества. Успешно проходят производственные собрания, совещания, обмен мнениями и опытом. Успешно идет перспективное планирование и проектно-конструкторские разработки. Используйте это время для повышения уровня профессиональных знаний. Это хорошее время для сдачи экзаменов, зачетов, защиты диссертации. Ваша личная инициатива, коллективная работа и помощь друзей – вот что наилучшим образом отразится на результатах в работе. Удачно проходят рекламные акции.

Рыбы

Успешно может сложиться эта неделя для Рыб, занимающих руководящие должности и вынужденных принимать управленческие и организационные решения. Ваши усилия по реформированию и оптимизации бизнеса будут чрезвычайно эффективны. Можно делать кадровые перестановки. Успешно решаются вопросы страхования, кредитования бизнеса, задолженностей перед налоговыми органами. У вас может появиться возможность получать доход от выполнения частных заказов. Успешно пойдет работа с ненормированным рабочим днем, когда не требуется строго придерживаться графика. У бизнесменов это хорошее время для получения дополнительных финансов за счет сотрудничества с властями. Можно оформлять ссуды в банке, открывать кредитные линии и привлекать внешних инвесторов в развитие своих проектов. Если у вас есть финансовые задолженности, то вы сможете договориться о рассрочке платежей на выгодных для вас условиях. Можете рассчитывать на негласную поддержку влиятельных лиц. Старайтесь основные свои дела держать в тайне от окружающих.