Пустые слова и обещания — любовный гороскоп на 11-17 октября

Почему на этой неделе не стоит верить на слово своему партнеру?

Из-за ретроградного движения Меркурия очень многие слова, сказанные противоположным полом, могут быть поняты неправильно.

Поэтому постарайтесь на этой неделе не принимать сказанное близко к сердцу, неважно, хорошие это слова или плохие — в предстоящие две недели эта информация подвергнется коррекции. Слова любви могут обнаружить потом совсем иной смысл. Так, если мужчина говорит вам на этой неделе слово «люблю», это может значить на деле, что он любит, как вы готовите, или он любит с вами в волейбол играть, но совсем не то, что он любит вас и готов жениться.

В понедельник и вторник 11–12 октября многие мужчины будут с повышенной активностью проявлять к женщинам знаки внимания, поэтому дамы могут воспользоваться этим временем для своих целей — начать флиртовать, попросить подарок или что-то сделать по дому, и мужчина не откажет.

В среду очень повезет в любви тем парам, где один супруг или любовник намного старше другого, или где оба любовных партнера настроены на консервативны лад, имеют по отношению друг другу чувство долга, соблюдают верность. Если у вас другой тип отношений, то именно сейчас они могут дать трещину.

15–16 октября отличный день, чтобы познакомиться с новым любовным партнером, объявить о помолвке или начать совместное проживание с уже существующим возлюбленным. Для мужчин это очень благоприятный день, и если вы долго чего-то не могли получить от близкой женщины, пробуйте именно в эти дни — и получите!

17 октября — день очень коварный. Завязавшиеся в этот день отношения обязательно будут с каким-то подвохом, скрытым изъяном, а избранник окажется совсем не тем, за кого себя выдавал. Очень высока вероятность измен и возникновения любовных треугольников. В эти дни высока вероятность незамужним дамам познакомиться с женатыми мужчинами, но узнать об этом только потом и горько разочароваться. Поэтому наилучшим решением было бы вообще в этот день не общаться с противоположным полом.

Овен

На этой неделе у Овнов есть все шансы сохранить гармонию в любовных отношениях, если они будут обуздывать негативные проявления своего темперамента и не забудут о дипломатичности. Возможно значимое совместное решение или веское одностороннее заявление партнера. Лучшие дни - четверг и пятница.

Телец

Влюбленным Тельцам на этой неделе важно пользоваться возможностями момента, а не пытаться подстроить события в соответствии со своими идеалами. Одновременно не помешает периодически выверять курс своей любовной лодки: если замечтаться, ее может прибить не к тому берегу, на который сделан расчет.

Близнецы

Эта неделя плавно подведет Близнецов к ясному выводу о своей личной жизни. Он не станет сюрпризом ни для них, ни для партнера и лишь резюмирует очевидное. Звезды подсказывают, что это верный курс, которого и стоит держаться в будущем. Наиболее гармоничные и обнадеживающие дни - четверг и пятница.

Рак

На этой неделе звезды советуют Ракам почаще оказывать объекту своих симпатий мелкие приятные услуги: это хороший способ поддерживать отношения, так как всегда будет тема для контакта или повод для встречи. В тесных и сложных отношениях это позволит не зацикливаться на проблемных обстоятельствах.

Лев

На этой неделе Львам не стоит пропускать четверг и пятницу: эти дни создают лучшие внешние условия для договоренностей и романтических встреч. Можно положиться на благородство и доброту «половинки» - хотя не исключено, что эти приятные качества откроются в ней с некоторым запозданием или неохотой.

Дева

На этой неделе влюбленным Девам не помешает дополнительная доля здравомыслия в выходные. Романтичная и таинственная атмосфера уик-энда идеальна для подпитки влечения - но она также способна оторвать от действительности и увести в страну приятных иллюзий, а это шаткая основа для прочного союза.

Весы

На этой неделе Весы подведут итог своим раздумьям и изложат партнеру их сухой остаток. Возможен и другой сценарий: вывод окажется совместным или синхронным. Залог гармонии - согласие или компромисс. Хуже, если один хочет быть вместе, а другой расстаться. «Договороспособные» дни - четверг и пятница.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам трудно добиться полной уверенности в чувствах партнера, а порой и в своих собственных. Скорпионы, пребывающие в поиске или пытающиеся навести резкость на будущее, рискуют ошибиться в своих выводах. Оптимальная позиция в недоопределенных сердечных делах: «поживем - увидим».

Стрелец

Стрельцов эта неделя делает обаятельными, влюбчивыми и сговорчивыми. Свободные Стрельцы не всегда будут разборчивыми и могут раздаривать свои симпатии слишком большому количеству потенциальных кандидатов. Самыми подходящими днями для их романтических встреч и контактов окажутся четверг и пятница.

Козерог

На этой неделе многие Козероги готовы железной рукой отодвинуть романтику на второй план: слишком актуальны для них другие сферы жизни. Занятые делами, они могут пропускать удачные возможности для свиданий и переписки, подавлять свои тайные любовные надежды или упорно игнорировать чужие чувства.

Водолей

Влюбленным Водолеям звезды советуют не пропускать четверг и пятницу: на этой неделе трудно найти более удачное время для хорошо организованного свидания или важной беседы. Не будет помехой расстояние, разность культур или пропасть во времени, созданная разлукой. Уместно романтическое путешествие.

Рыбы

На этой неделе звезды советуют влюбленным Рыбам принять то, что дает им судьба, но с оговоркой: даже под мощным мороком чувств и надежд не изменять своим истинным идеалам. Момент, когда придется жалеть о своей бесхарактерности, неизбежен и может наступить очень скоро. Опасна мечта вернуть прошлое.