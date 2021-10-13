Как вычислить свою планету-покровителя

Всего девять планет отвечают за наш характер и наши жизни.

Мы хотим познакомить вас с Ведической Нумерологией, расчёты которой основаны на дне рождения человека, где определённому дню соответствует своя планета-покровитель (от 1 до 9).

Солнце

Люди, рождённые 1, 10, 19, 28 любого месяца.

Этот главная Мужская планета.

Солнечные люди:

сильные личности;

требуют к себе внимание, уважения;

легко заводят друзей и с трудом разрывают дружеские отношения;

любят жить по-царски, командовать;

достигают высот в своей профессии;

прямолинейные; любят новизну;

не любят критики, хотя сами очень любят покритиковать;

имеют хороший вкус;

не терпят вмешательств в работу;

в работе честны, продуктивны, умеют принимать правильные решения;

любят тратить деньги, дарить подарки;

обожают путешествовать;

часто бывают однолюбами.

Самый активный и продуктивный период жизни для них — 30-45 лет.

Друзья — Луна, Марс, Юпитер.

Враги — Сатурн, Венера, Раху Кету.

Нейтрально — Меркурий.

Знаменитости, рождённые под покровительством планеты Солнце: Мерилин Монро, Лариса Долина, Азиза, Валерий Леонтьев, Лера Кудрявцева, Георгий Делиев, Кайли Миноуг, Сергей Астахов, Надежда Грановская, Вольф Мессинг.

Луна

Люди, рождённые 2, 11, 20, 29 числа любого месяца.

Луна — это канал, по которому энергия попадает на планету Земля и действует на нашу душу. Её ещё называют Владыкой лекарственных растений.

Луна действует на подсознание, наделяет способностью чувствовать. Она приносит славу и процветания своим обладателям.

Люди Луны легко поддаются перемене настроения.

У них часто бывает:

проблема с кожей;

кудрявые волосы;

бледность на лице;

круглые лица.

Они очень:

миролюбивые;

чувственные;

романтичные;

артистичные;

изобретательные;

красивые;

общительные;

всегда готовы прийти на помощь;

очень любят парфюмы;

любят путешествия.

Для них очень важно чтобы был рядом партнёр как в личной жизни, так и в бизнесе.

Ориентированы на семью:

верные;

преданные;

терпеливые;

заботливые;

с добрым сердцем.

Женщины очень подвержены эмоциональным перепадам и циклам Луны (то вдохновение, то депрессия).

Взаимоотношения с людьми из других планет:

Друзья — Солнце, Марс, Юпитер.

Враги — Кету, Меркурий, Венера, Сатурн, Раху.

Знаменитости, рождённые под покровительством Луны: Андрей Данилко (Верка Сердючка), Лада Дэнс, Николай Дроздов, Николь Кидман, Хью Лори, Жак-Ив Кусто, Сосо Павлиашвили, Иосиф Кобзон, Деми Мур, Константин Меладзе, Андрей Малахов, Валентин Гафт.

Юпитер

Люди, рождённые 3, 21, 12, 30 числа любого месяца.

Эта планета излучает очень много энергии, даже больше чем Солнце. Это учитель правильности, справедливости, помогает всему к чему прикасается.

Планета смелости, власти, труда.

Представители планеты Юпитер:

смелы;

динамичны;

уверены в себе;

инициативны;

честолюбивы;

постоянно думают о будущем;

не терпят подчинения;

любят успех и признание;

много учатся, всегда чем-то заняты;

не умеют отдыхать и расслабляться и вместо отдыха могут переключаться с одной работы на другую;

целеустремлённы и чисты;

для домашних могут быть тиранами;

у них хорошие друзья, здоровье.

Верны своим супругам, даже если иногда плохо с ними обращаются. Им часто везёт в любви. Всегда окружены противоположным полом.

Они помогают всем. Очень хорошие собеседники и могут объединять. Любят успех и внимание. Хорошее чувство юмора.

В негативе:

слабость к интиму;

чрезмерная амбициозность;

расточительность;

вспыльчивость;

могут неудачно пошутить и нажить врагов (случай с Киркоровым и журналисткой в розовой кофточке).

Небольшое дополнение:

3 числа — больше всех работают, но всё равно добиваются успеха;

12 числа — очень харизматичны, более удачливы и получают больше помощи от всех;

21 числа — менее удачливы в жизни;

30 числа — им приходится много бороться, но у них сильный дух, судьба приводит их к большому росту в карьере.

Взаимосвязь с представителями других планет:

Друзья — Солнце, Луна, Марс.

Враги — Раху, Меркурий.

Звёздные представители этой планеты: Людмила Гурченко, Валентина Толкунова, Ирина Роднина, Филипп Киркоров, Блаватская, Александр Лазарев (старший), Михаэль Шумахер, Мел Гибсон, Принц Уильям, Валерий Золотухин.

Раху

Это Северный узел Луны.

Люди, рождённые 4, 13, 22, 31 числа любого месяца.

Они постоянно испытывают взлёты и падения, потому недоверчивы, во всём сомневаются и всю жизнь нуждаются в рекомендациях других.

Могут быть:

ленивыми;

агрессивными;

с туманом в голове;

часто с плохой Кармой.

Люди Раху:

романтичные;

нежные;

старательные;

благоразумные;

тактичные;

сдержанные;

имеют своеобразный взгляд на мир;

у них часто присутствует революционность духа;

очень скрытные;

эгоистичные;

нежные и мягкие с противоположным полом;

надёжные друзья; часто бывают переменчивы.

Мужчины часто ненасытны в любви. Женщина привязана к мужу, но не любит диктатуры.

Чаще всего во второй половине жизни достигают успехов и славы. Это люди, которые либо сверху, либо снизу. Серединное положение не подходит.

Друзья — Солнце, Юпитер, Меркурий, Венера.

Враги — Раху, Сатурн, Марс.

Знаменитости, рождённые под покровительством Раху: Роальд Даль, Дана Борисова, Орландо Блум, Маша Распутина, Фидель Кастро, Людмила Сенчина, Меган Маркл.

Меркурий

Люди, рождённые 5, 14, 23 числа любого месяца.

Это планета смешанного темперамента.

Меркурий — Бог творчества, бизнесменов, артистов и певцов и хороших ораторов.

У людей планеты Меркурий душевная молодость сочетается со зрелыми суждениями. Они легко заводят дружбу с любым представителем планет.

Это планета крайности.

Меркурианцы:

очень остроумны;

любят приключения;

умеют манипулировать людьми;

хорошие ораторы, метафизики;

материалисты;

любят всё новое;

хорошие руководители;

любят развлечения, перемены, острые ощущения;

верят в своё предназначение;

могут разбогатеть на азартных играх;

у них всегда есть заначка или несколько источников дохода; надёжные деловые партнёры;

умны;

любят всё красивое;

к религии у них нейтральное отношение, без фанатизма;

физически крепкие и часто долгожители.

Женщины очень привлекательны и для них благоприятно раннее замужество.

Достигают карьерного успеха. Со всеми могут найти общий язык от ребёнка до глубокого старца.

Друзья — Солнце, Венера, Раху, Кету.

Враги — Луна.

Дополнительная информация:

5-кам везёт в любви, в старости живут комфортной жизнью и всегда много людей, которые готовы им помочь;

самые удачные, рождённые 23, которым часто помогают родственники, государственные чиновники;

14 сталкиваются с трудностями в семейной жизни, но успешны в материальном мире.

Звёзды, рождённые под покровительством Меркурия: Борис Березовський, Ксения Собчак, Лолита, Фредди Меркьюри, Бредли Купер.

Венера

К ней относятся люди, рождённые 6, 15, 24 любого месяца.

Это Богиня Любви, страсти, творчества.

Она управляет умами других людей.

Рождённые под этой планетой:

любят путешествовать;

очень любят своих партнёров, домочадцев и всячески стараются их радовать;

у них страстная натура;

очень ветрены, любвеобильны;

вежливы;

изобретательны;

увлекаются различными искусствами;

тактичны;

способны узнать секреты других;

не любят, чтобы кто-то действовал против их воли;

не показывают что у них на сердце;

хорошие семьянины;

любят компании;

не любят одиночества, у них всегда очень много друзей;

не любят грязь, мусор, уродство (рабочее место всегда держат в чистоте).

Только после 40-45 лет получают все блага (дом, квартиру, машину, дачу и т.п.).

Друзья — Юпитер.

Враги — Солнце, Луна.

Звёздные представители: Алла Пугачёва, Дженифер Лопес, Светлана Светличная, Роберто Кавалли, Николай Басков, Евгения Лоза, Михаил Жванецкий.

Кету

Это Южный узел Луны.

Люди, рождённые 7, 16, 25 числа любого месяца.

Не очень благоприятная планета.

Ещё в молодости вступают в полезные для них дружеские отношения. Их не интересует материалка.

Кету подталкивает людей к необдуманным поступкам, одержимости.

Представители Кету:

всегда беспокоятся о будущем;

тревожны;

чувствительны;

эмоциональны;

очень болтливы;

любят всё преувеличивать;

не заботятся о своём внешнем виде;

живут в своих фантазиях;

не терпят несправедливости;

имеют доброе сердце;

общительны;

сентиментальны.

Главное их достоинство — не делят людей на богатых и бедных.

Ключевое слово о них — многолики. Умеют приспосабливаться к любому окружению.

Одним словом — это мудрецы.

Знаменитости: Джо Дассен, Глюкоза, София Ротару, Девид Духовный.

Сатурн

Люди, рождённые 8, 17, 26 числа любого месяца.

Это самая неблагоприятная планета — бед и печалей.

Представители этой планеты часто чувствуют себя одинокими, у них мало настоящих друзей.

Они внешне очень жёсткие, но внутри мягкие и романтичные.

Могут быть:

жадными;

пугливыми;

страдают психологическими расстройствами, поэтому часто зависимы от алкоголя и наркотиков.

Их часто не понимают, не любят просить. Могут всю жизнь посвятить себя одному партнёру, так как верны во всём.

У них сильная воля и жёсткий характер. По природе своей революционеры.

Только после 40 лет начинают развивать свои умственные способности.

Друзья — Солнце, Юпитер, Меркурий, Венера.

Враги — Раху, Сатурн, Марс.

Знаменитости, рождённые под этой планетой: Ален Делон, Леонид Куравлёв, Андрей Миронов, Жана Фриски, Ким Бейсингер.

Марс

Люди, рождённые 9, 18, 27 числа любого месяца.

Марс — Верховный главнокомандующий. Мощная, горячая, огненная, агрессивная планета.

Люди этой планеты очень преданы семье и хорошо заботятся о родителях.

Обычно после 40 лет добиваются успеха.

Что их характеризует:

верность долгу;

порядочность;

мужество;

эгоизм;

ставят свои интересы выше других;

сварливы;

неугомонны;

могут быть жестокими;

создают проблемы в личной жизни;

не уверены в себе;

импульсивны;

очень ценят время.

Друзья — Солнце, Луна, Юпитер.

Враг — Меркурий.

Знаменитости, рождённые под этой планетой: Брюс Ли, Николай Караченцев, Фаина Раневская, Уитни Хьюстон, Кети Топурия, Лара Фабиан, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Никита Джигурда.