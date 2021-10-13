Как вычислить свою планету-покровителя

Всего девять планет отвечают за наш характер и наши жизни.
Мы хотим познакомить вас с Ведической Нумерологией, расчёты которой основаны на дне рождения человека, где определённому дню соответствует своя планета-покровитель (от 1 до 9).
Люди, рождённые 1, 10, 19, 28 любого месяца.
Этот главная Мужская планета.
Солнечные люди:
Самый активный и продуктивный период жизни для них — 30-45 лет.
Друзья — Луна, Марс, Юпитер.
Враги — Сатурн, Венера, Раху Кету.
Нейтрально — Меркурий.
Знаменитости, рождённые под покровительством планеты Солнце: Мерилин Монро, Лариса Долина, Азиза, Валерий Леонтьев, Лера Кудрявцева, Георгий Делиев, Кайли Миноуг, Сергей Астахов, Надежда Грановская, Вольф Мессинг.
Люди, рождённые 2, 11, 20, 29 числа любого месяца.
Луна — это канал, по которому энергия попадает на планету Земля и действует на нашу душу. Её ещё называют Владыкой лекарственных растений.
Луна действует на подсознание, наделяет способностью чувствовать. Она приносит славу и процветания своим обладателям.
Люди Луны легко поддаются перемене настроения.
У них часто бывает:
Они очень:
Для них очень важно чтобы был рядом партнёр как в личной жизни, так и в бизнесе.
Ориентированы на семью:
Женщины очень подвержены эмоциональным перепадам и циклам Луны (то вдохновение, то депрессия).
Взаимоотношения с людьми из других планет:
Друзья — Солнце, Марс, Юпитер.
Враги — Кету, Меркурий, Венера, Сатурн, Раху.
Знаменитости, рождённые под покровительством Луны: Андрей Данилко (Верка Сердючка), Лада Дэнс, Николай Дроздов, Николь Кидман, Хью Лори, Жак-Ив Кусто, Сосо Павлиашвили, Иосиф Кобзон, Деми Мур, Константин Меладзе, Андрей Малахов, Валентин Гафт.
Люди, рождённые 3, 21, 12, 30 числа любого месяца.
Эта планета излучает очень много энергии, даже больше чем Солнце. Это учитель правильности, справедливости, помогает всему к чему прикасается.
Планета смелости, власти, труда.
Представители планеты Юпитер:
Верны своим супругам, даже если иногда плохо с ними обращаются. Им часто везёт в любви. Всегда окружены противоположным полом.
Они помогают всем. Очень хорошие собеседники и могут объединять. Любят успех и внимание. Хорошее чувство юмора.
В негативе:
Небольшое дополнение:
Взаимосвязь с представителями других планет:
Друзья — Солнце, Луна, Марс.
Враги — Раху, Меркурий.
Звёздные представители этой планеты: Людмила Гурченко, Валентина Толкунова, Ирина Роднина, Филипп Киркоров, Блаватская, Александр Лазарев (старший), Михаэль Шумахер, Мел Гибсон, Принц Уильям, Валерий Золотухин.
Это Северный узел Луны.
Люди, рождённые 4, 13, 22, 31 числа любого месяца.
Они постоянно испытывают взлёты и падения, потому недоверчивы, во всём сомневаются и всю жизнь нуждаются в рекомендациях других.
Могут быть:
Люди Раху:
Мужчины часто ненасытны в любви. Женщина привязана к мужу, но не любит диктатуры.
Чаще всего во второй половине жизни достигают успехов и славы. Это люди, которые либо сверху, либо снизу. Серединное положение не подходит.
Друзья — Солнце, Юпитер, Меркурий, Венера.
Враги — Раху, Сатурн, Марс.
Знаменитости, рождённые под покровительством Раху: Роальд Даль, Дана Борисова, Орландо Блум, Маша Распутина, Фидель Кастро, Людмила Сенчина, Меган Маркл.
Люди, рождённые 5, 14, 23 числа любого месяца.
Это планета смешанного темперамента.
Меркурий — Бог творчества, бизнесменов, артистов и певцов и хороших ораторов.
У людей планеты Меркурий душевная молодость сочетается со зрелыми суждениями. Они легко заводят дружбу с любым представителем планет.
Это планета крайности.
Меркурианцы:
Женщины очень привлекательны и для них благоприятно раннее замужество.
Достигают карьерного успеха. Со всеми могут найти общий язык от ребёнка до глубокого старца.
Друзья — Солнце, Венера, Раху, Кету.
Враги — Луна.
Дополнительная информация:
Звёзды, рождённые под покровительством Меркурия: Борис Березовський, Ксения Собчак, Лолита, Фредди Меркьюри, Бредли Купер.
К ней относятся люди, рождённые 6, 15, 24 любого месяца.
Это Богиня Любви, страсти, творчества.
Она управляет умами других людей.
Рождённые под этой планетой:
Только после 40-45 лет получают все блага (дом, квартиру, машину, дачу и т.п.).
Друзья — Юпитер.
Враги — Солнце, Луна.
Звёздные представители: Алла Пугачёва, Дженифер Лопес, Светлана Светличная, Роберто Кавалли, Николай Басков, Евгения Лоза, Михаил Жванецкий.
Это Южный узел Луны.
Люди, рождённые 7, 16, 25 числа любого месяца.
Не очень благоприятная планета.
Ещё в молодости вступают в полезные для них дружеские отношения. Их не интересует материалка.
Кету подталкивает людей к необдуманным поступкам, одержимости.
Представители Кету:
Главное их достоинство — не делят людей на богатых и бедных.
Ключевое слово о них — многолики. Умеют приспосабливаться к любому окружению.
Одним словом — это мудрецы.
Знаменитости: Джо Дассен, Глюкоза, София Ротару, Девид Духовный.
Люди, рождённые 8, 17, 26 числа любого месяца.
Это самая неблагоприятная планета — бед и печалей.
Представители этой планеты часто чувствуют себя одинокими, у них мало настоящих друзей.
Они внешне очень жёсткие, но внутри мягкие и романтичные.
Могут быть:
Их часто не понимают, не любят просить. Могут всю жизнь посвятить себя одному партнёру, так как верны во всём.
У них сильная воля и жёсткий характер. По природе своей революционеры.
Только после 40 лет начинают развивать свои умственные способности.
Друзья — Солнце, Юпитер, Меркурий, Венера.
Враги — Раху, Сатурн, Марс.
Знаменитости, рождённые под этой планетой: Ален Делон, Леонид Куравлёв, Андрей Миронов, Жана Фриски, Ким Бейсингер.
Люди, рождённые 9, 18, 27 числа любого месяца.
Марс — Верховный главнокомандующий. Мощная, горячая, огненная, агрессивная планета.
Люди этой планеты очень преданы семье и хорошо заботятся о родителях.
Обычно после 40 лет добиваются успеха.
Что их характеризует:
Друзья — Солнце, Луна, Юпитер.
Враг — Меркурий.
Знаменитости, рождённые под этой планетой: Брюс Ли, Николай Караченцев, Фаина Раневская, Уитни Хьюстон, Кети Топурия, Лара Фабиан, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Никита Джигурда.