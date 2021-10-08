Звезды помогут взглянуть на работу по-новому — финансовый гороскоп на 9 октября

Сегодня нам будет проще и легче работать, ведь мы увидим в привычных задачах интересные моменты.

Овен

Овны в этот день почувствуют усиление творческих и интеллектуальных способностей. Это хорошее время для учебы, деловой переписки и обмена опытом. Для успеха в партнерском сотрудничестве очень важно соблюдать правила и этические нормы поведения. Старайтесь вести себя предельно открыто – это привлечет к вам новых клиентов, заказчиков, покупателей.

Телец

Тельцам не надо бояться перемен. Наоборот, только через стремление к совершенству и изменения существующего положения вещей вы сможете добиться позитивных сдвигов в профессиональной деятельности. Отношения с коллегами приобретают конструктивную динамику. Консультанты в сетевом маркетинге значительно расширят сеть подписчиков и увеличат объемы продаж.

Близнецы

Близнецы смогут значительно расширить свои возможности, если будут активнее взаимодействовать с деловыми партнерами и людьми, которых считаете своими единомышленниками. Вторая половина дня больше подходит для проведения рекламных мероприятий. Удачный день для устроения концертов, выставок, проведения праздничных массовых мероприятий.

Рак

В первой половине дня Ракам удастся заручиться поддержкой коллег и начальства. Возможно, вы получите ответственное задание, с которым успешно справитесь. Вторая половина дня благоприятствует подготовке отчетов о проделанной работе. Обязательно доводите начатые дела до конца. Четкое распределение приоритетов и планирование рабочего времени позволит вам максимально эффективно поработать.

Лев

Львам необходимо использовать все имеющиеся средства для наращивания потенциала профессиональных знаний. Старайтесь быть в курсе новинок научно-технического прогресса, обновляйте багаж своих знаний. Это необходимо, чтобы соответствовать современным требованиям. Вы будете очень практичным и внимательны к мелочам, что позволит качественно и своевременно выполнить работу.

Дева

Девам рекомендуется сосредоточиться на тех делах, которые близки к завершению. Особенно это касается сдачи ремонтно-строительных работ, подготовки отчетной документации. Успешно идут дела, связанные с получением прибыли от использования ресурса недвижимой собственности. Рекомендуется проводить техническую модернизацию, заменять старое оборудование, более современным.

Весы

Весам рекомендуется нацелить внимание на всестороннее укрепление деловых партнерских связей. Вы сможете легко находить подход к самым разным людям и договариваться с ними о взаимовыгодном сотрудничестве. Хороших результатов добьются торговцы и консультанты. Благодаря тонкому психологическому чутью и вниманию вы сможете расположить к себе нужных вам людей.

Скорпион

Скорпионы сегодня способны притягивать деньги как магнитом. Если вы работаете индивидуально с клиентами, то сможете получить наиболее выгодные заказы, с которыми сумеете справиться быстрее и легче чем обычно. Этот день благоприятен для усилий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства. Значительно ускорятся торгово-денежный оборот, что ведет к росту доходов от торговли, поездок, консультативной деятельности.

Стрелец

Стрельцы в этот день будут способны по-новому взглянуть на свою профессиональную деятельность и найти варианты для усовершенствования стиля и методов. Возможно, вы сумеете избавить себя от нудной рутинной работы благодаря использованию технических новшеств. Это хороший день для заключения выгодных договоров на оптовую закупку товара.

Козерог

Удачно складывается день для Козерогов, занимающих руководящие должности. В первой половине дня вы получите поддержку от влиятельного человека, мнение которого для вас является очень важным. Во второй половине дня ждите хороших новостей, благодаря которым вы сможете принять правильные решения. Если вы учитесь, повышаете свой профессиональный уровень, то легко овладеете теми знаниями, которые раньше давались вам с трудом.

Водолей

Водолеи почувствуют стремление к сотрудничеству. Ищите единомышленников, которые могли бы поддержать ваши планы и проекты. Вы сможете гармонично вписаться в любой коллективный процесс. Успешно пойдет учеба в вузе или колледже. Используйте этот день для завязывания новых деловых контактов. Наиболее прибыльными видами деятельности являются подписание договоров аренды, дизайн интерьера, строительство.

Рыбы

Рыбам удастся заручиться поддержкой со стороны начальства и это положительно отразится на уровне доходов. Особенно это относится к тем, у кого непосредственным начальником является женщина. От вас лишь требуется неукоснительное исполнение поручений начальства. Не отклоняйтесь от графика запланированных работ. Особенно удачно пойдут контакты, поиск новых полезных знакомств и торгово-закупочная деятельность.