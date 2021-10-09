Прислушиваемся к чужому мнению — гороскоп на 10 октября

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце поддерживает интерес к далеким краям, а также тягу к связям, путям и идеям прошлого.

Это день мобильности, романтики, новостей издалека, удачных шансов, умеренного идеализма. Высок интерес к международному партнерству, резонансным переговорам и визитам, обмену услугами, знаниями и жестами дружбы. Подходящий день для практики в иностранных языках, занятий танцами и парными видами спорта, совместных тренингов, ностальгических путешествий, познавательных экскурсий, свиданий, пикников, легких приключений. Хорошо посещать «перекрестки дорог»: вокзалы, турбазы, аэропорты.

Овен

Сегодня у Овнов есть все для того, чтобы интересно и с пользой провести время. День благоприятен для повторных переговоров, путешествий по забытым местам, восстановления связей и навыков общения на иностранном языке, а также для дополнительного общего расширения кругозора. Велики шансы на удачу вдали от дома, можно рассчитывать на развитие международного партнерства и поддержку от далеких друзей.

Телец

Сегодня Тельцам не помешает стать чуть более подвижными, любознательными и общительными. Легкие приключения этого дня - отличный повод для продолжения знакомства с другой средой или культурой, взаимного обучения и пополнения знаний. Расширение кругозора не только исключит скуку, но и поможет карьере (особенно связанной с международным сотрудничеством, образованием, услугами или логистикой).

Близнецы

Сегодня Близнецы легко подстроятся под запросы окружающих благодаря своим талантам, общительности и любознательности. День хорош для развития личных симпатий и укрепления отношений, для деловых, спортивных, исследовательских, образовательных и других совместных акций, для погружения в мультикультурную среду. Есть возможность поддержать широкий круг связей, укрепить ментальную и физическую форму.

Рак

Раков сегодня вряд ли ждет покой. Многие Раки проведут эти сутки в суете, будут вынуждены успевать в нескольких направлениях и попутно припоминать забытые знания. К счастью, в круговороте забот найдутся и приятные моменты. Удачный день для поездок, тренировок, хлопот по дому, обмена услугами, тесного контакта с животными. Возможен интерес к зарубежным связям и сервисам, к медицине и целительству.

Лев

Львам звезды обещают удачный день и советуют выбирать активные формы отдыха. Это хороший момент для возврата к динамичному хобби (спорту, туризму, танцам) и для интеллектуальных игр. Можно совмещать направления: ментальный и физический тренинг, деловые и романтические планы. Родителям важно гармонично развивать своих детей через сочетание разных учебных задач и знакомство с многообразием мира.

Дева

Девам день дает энергию и изобретательность в частной жизни. Не стоит откладывать хлопоты по дому, поиск жилья, гостиницы или убежища, налаживание родственных и земляческих связей, заботы о гараже, даче, придомовом участке и других владениях, обеспечение нужд питомцев, помощь близким друзьям и родителям. На семейных и корпоративных мероприятиях будут царить общительность, веселье и взаимовыручка.

Весы

Весам не стоит терять время: это отличный день для реализации планов, связанных с общением, учебой и разъездами. Он поможет выйти на целевую аудиторию, найти сподвижников, попутчиков или поле для маневра, усилит любознательность и дух авантюризма. Удачный момент для путешествий, тренингов, спортивных и деловых мероприятий, контактов с иностранцами, посещения забытых мест, восстановления связей.

Скорпион

Сегодня успех требует от Скорпионов подвижности, предприимчивости, деловитости и ловкости. Ситуации этого дня могут стать для них проверкой на коммуникативные навыки, водительское или техническое мастерство, эрудицию, интеллектуальную или спортивную форму. Сыграют роль удачный случай и роковая сумма предшествующих решений - например, выбор партнера, сервиса или типа связи, сделанный в прошлом.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут пойти на поводу у своих привычек, симпатий, настроений и вкусов. День дает удачные идеи в нескольких направлениях и позволяет остроумно их совместить. Это прекрасные сутки для игр, поездок, общения, флирта, легких интриг, спортивных мероприятий. Можно рассчитывать на поддержку друга или компании. Хорошо восстанавливать связи, искать бывших соратников, попутчиков и учеников.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше подстроиться к ситуации и жить в соответствии с духом момента: такая тактика не даст им заскучать и поможет немного продвинуться в важном деле. День неплох для тайных дистанционных переговоров, восстановления связей, удовлетворения давнего любопытства и заполнения пробелов в знаниях, экскурсий по забытым местам. Новые данные помогут заново взвесить имеющиеся варианты.

Водолей

Сегодня Водолеев радует удачное стечение обстоятельств, обратная связь от далеких друзей, возрождение прежних идей, надежд или симпатий. День хорош для участия в мероприятиях с ностальгическим оттенком и путешествий по знакомым местам. Не стоит отказываться от приглашения на свидание, на экскурсию, в гости. Продуктивны контакты с иностранцами. Возможен интерес к научно-просветительской тематике.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам ставить себе небольшие цели и двигаться к ним постепенно, выверяя каждый шаг. Не будут исключением и романтические ситуации. В некоторых случаях, имеет смысл посоветоваться с разными людьми или сравнить данные из нескольких популярных авторитетных источников. Поленившись свериться с реальностью, многие Рыбы рискуют в очередной раз стать жертвой своих старых иллюзий.