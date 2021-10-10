Можем наступить на те же грабли — любовный гороскоп на 11 октября

Сегодня мы в очередной раз можем повторить неудачный любовный сценарий.

Овен

Душевный настрой, который сопровождает сегодня Овнов, как нельзя лучше подходит для романтики и естественного развития отношений. Если позволяют обстоятельства, звезды советуют отложить скучные повседневные дела и посвятить день любви. Имеет смысл продолжить приятное общение, начатое в выходные.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам проявлять в любви инициативу с нуля: даже при удачном старте такое начинание будет не слишком стабильным, может разочаровать своим легкомысленным или сомнительным оттенком. Зато продлить еще немного приятные минуты вчерашней романтической встречи можно и нужно.

Близнецы

Близнецы сегодня могут в непринужденной манере развить нужные им отношения и извлечь дополнительный профит из чужих симпатий к себе. Удачный фон для романтического диалога сохранится до вечера. В конце дня обстановка изменится. Если вас что-то смущает или вы мало знакомы, общение лучше прекратить.

Рак

Влюбленных Раков этот день радует легкой, приятной и нетривиальной атмосферой, появляется соблазн расслабиться и довериться моменту. Если свидание назначено на поздний час или грозит затянуться за полночь, включайте бдительность: возрастет риск проблем, возможны споры на деловой или бытовой почве.

Лев

Львы встретят этот день в романтическом настроении, которому непременно нужен какой-то выход. Если уик-энд пролетел как один счастливый миг, можно еще немного продлить удовольствие. Одинокие Львы могут позволить себе всласть помечтать об идеальной любви. Важную инициативу лучше перенести на утро.

Дева

В этот день Девы настроены на продолжение праздника любви или поисков счастья, а люди и обстоятельства им в этом мешать не намерены. Важно лишь помнить, что нештатный режим и необычные эмоции могут обернуться переизбытком волнующих впечатлений и упадком сил. Не стоит планировать свидание на вечер.

Весы

Для любовных инициатив Весов этот день удачен, но действовать им предстоит на топливе вчерашнего азарта. Даже самые пламенные чувства постепенно начнут терять остроту, потребуется пауза или смена тактики. Не затягивайте свидание до вечера, так как в конце дня условия изменятся не в лучшую сторону.

Скорпион

Сегодня любовная фортуна Скорпионов коварна. Весь день она способна вести их ложным путем, а вечером вдруг лишить уверенности. Некоторые Скорпионы в конце дня с досадой или улыбкой обнаружат, что курсом волнующего приключения их вел спортивный интерес, имеющий мало общего с их истинными идеалами.

Стрелец

Сегодня добрые знаки судьбы или успехи у представителей противоположного пола способны создать у Стрельцов приятную иллюзию собственного всемогущества и неограниченного времени для маневра. Но вечер намекнет им, что их неотразимость иногда зависит и от внешних факторов. Например, материальных.

Козерог

Влюбленные Козероги способны весь день пребывать «на позитиве», радуя партнера раскованным и естественным поведением. Но вечером от легкости может не остаться и следа, многих Козерогов бессознательно потянет на негативный сценарий общения. Чтобы этого избежать, им придется сделать над собой усилие.

Водолей

Сегодня звезды заранее одобряют и поощряют инициативы Водолеев в сфере личной жизни и дают им лишь один совет: вовремя включать силу воли и завершать даже самые приятные мероприятия до наступления вечера. В конце дня станет менее романтичной внешняя обстановка или неожиданно испортится настроение.

Рыбы

Рыбам звезды советуют придерживаться сдержанной позиции в любовных делах, не торопиться с категоричными выводами и уважать право партнера на собственные решения. Свободным Рыбам не стоит активно искать новых отношений: велик риск стать жертвой неудачных или уже не актуальных сценариев прошлого.