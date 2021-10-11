Разбиваем препятствия в пух и прах — финансовый гороскоп на 12 октября

Сегодня многое будет тормозить наши проекты и идеи. Стоит поднажать, чтобы добиться своего.

Овен

Овнам сегодня следует быть осмотрительнее в деловых партнерских отношениях. Не исключено, что будут нарушены сроки исполнения договорных обязательств. Особенно это относится к тем, кто работает в семейном бизнесе или в организациях, занимающихся ремонтом и строительством. Один из лучших дней для занимающих руководящие должности и планирующих проведение реформ в подведомственных подразделениях.

Телец

Тельцам рекомендуется не брать на себя слишком много работы. Возможно, вы переоцениваете свои силы и возможности и этим самым можете поставить под удар сроки исполнения работы. Кроме того, в этот день вам могут чинить помехи лишней и совершенно ненужной информацией. Старайтесь в любом деле полагаться на свое внутреннее чутье. Интуиция не подведет вас в любом случае.

Близнецы

Рациональное расходование финансовых средств сегодня может стать не пожеланием, а настоятельной необходимостью для Близнецов. Возможно, вы будете склонны к крупным покупкам, без особой на то необходимости. Велика вероятность выйти за рамки собственного бюджета. Многие из вас почувствуют в себе некий дар предвидения, когда вы будете предчувствовать наступление тех или иных событий и действовать на опережение.

Рак

Избыточные амбиции Раков могут привести к взятию на себе слишком большой ответственности, обеспечить которую будет весьма нелегко. Старайтесь не взваливать на себя самостоятельно ту работу, о которой вас пока никто не просил. Вы можете столкнуться с трудностями при завершении работы. Звезды советуют сегодня уделить время планированию своей деятельности на долгосрочную перспективу.

Лев

У Львов сегодня будет затруднена работа с информацией и документами. Возможно, объем деловых бумаг, которые потребуется оформлять, окажется слишком большим. Также не следует назначать слишком много деловых встреч, особенно если речь идет о контактах с незнакомыми людьми. Если вас пригласят принять участие в клубе по интересам, то обязательно соглашайтесь.

Дева

Сегодня Девам могут предложить вложить деньги в какие-то коллективные проекты, типа акционерного общества, инвестиционного фонда и т.д. Не торопитесь принимать решение, возьмите паузу на обдумывание. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, что смогли удержать себя от крупных убытков. Хорошо сумеют проявить себя те, кто имеет отношение к миру моды, шоу-бизнеса и индустрии развлечений.

Весы

Если работа Весов связана с непосредственным контактом с вышестоящим руководством, то постарайтесь ни в чем не противоречить и не вступать в споры с начальством. Возможно, ваши личные амбиции сегодня будут высоки, и может усилиться чувство собственного достоинства. Однако это может привести к неприятностям в карьере.

Скорпион

Чем бы ни занимались Скорпионы, но одно должно оставаться неизменным – это соблюдение норм закона и точное следование служебным инструкциям. Возможно, сегодня вас попытаются поймать на нарушениях, устроят проверку, ревизию. Берегите свою репутацию превыше всего. Этот день сложится благоприятно в плане сотрудничества и обмена мнений.

Стрелец

Стрельцам в этот день следует быть готовыми к самым разным неожиданностям. Если вы работаете с использованием компьютерной или иной техники, то не исключены технические сбои, поломки. Старайтесь не делать того, что повысило бы риск финансовых убытков. Благодаря усилению практичности и основательному подходу к делам, многие сумеют удержать доходы на приемлемом уровне.

Козерог

Внешние обстоятельства складываются для Козерогов по большей части неблагоприятно. Чтобы добиться желаемого, вам потребуется преодолевать много препятствий. Особенно сложно пойдут дела в сфере услуг. Возможны осложнения в контактах с клиентами и деловыми партнерами. Действуйте энергично и не сомневайтесь в своей правоте.

Водолей

Нелегкий день для Водолеев, совмещающих профессиональную деятельность с учебой. Возможно, вы почувствуете усталость из-за сильной загруженности. Рекомендуется уменьшить нагрузку и равномерно распределить свое время, чередуя работу и учебу. В трудовом коллективе могут возникнуть напряжения с коллегами. От вашей личной инициативы сейчас мало что зависит. Главный источник роста – в эффективном взаимодействии.

Рыбы

Рыбам не рекомендуется принимать участие в конкурентных видах деятельности типа конкурсов, соревнований, кастингов. Также воздерживайтесь от рискованных финансовых операций, инвестирования заемных средств в спекулятивные проекты. Расчет на удачное стечение обстоятельств может не оправдаться. Работники сферы обслуживания не должны забывать правила о том, что клиент всегда прав.