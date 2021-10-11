Негатив сожрет все чувства — любовный гороскоп на 12 октября

Пессимизм в этот день не даст и шанса наладить отношения. Лучше подождать.

Фото: Кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней"

Овен

Сегодня Овнам желательно оберегать свои личные связи от ссор и скандалов. Овны, которые сознательно сделают любовь островком гармонии и взаимопонимания в бушующем море страстей, окажутся в более удачном положении, нежели Овны, у которых «линия огня» проходит через отношения с любимым человеком.

Телец

Сегодня звезды советуют влюбленным Тельцам прислушаться к своему практичному внутреннему голосу и поступить в обход всех известных поведенческих шаблонов. Нестандартный маневр или необычный образ помогут им избежать неприятного поворота событий, от которого они окажутся буквально в одном шаге.

Близнецы

Сегодня Близнецов может подвести их неуемное любопытство или красноречие: это тот самый день, когда они на многое готовы ради острого словца и не всегда готовы пощадить самолюбие своего партнера. Не исключена и обратная ситуация, когда в их любовный роман будут пущены стрелы чужого злословия.

Рак

Сегодня Раки уязвимы и вынуждены принять психологическую боевую стойку, что не пойдет на пользу их любовным отношениям. Романтические мероприятия «конфетно-букетного» периода стоит отложить до лучших времен. В постоянных союзах опасны неконтролируемые взаимные вспышки ревности и злопамятности.

Лев

Сегодня влюбленные Львы могут столкнуться с внешними препятствиями, которые смешают их планы. Высока вероятность отмены свидания или обрыва переписки. Не исключено, что заботы появятся не у самих Львов, а у их партнеров, которым придется срочно заняться собственными проблемами в ущерб личной жизни.

Дева

Сегодня в любовных делах Дев ждут осложнения. Темой дня может стать повторный непростой разговор с любимым человеком или неприятное известие (скорее всего, ожидаемое). Возможна тревожная двойственная ситуация, неудачная шутка. Роковое препятствие к встрече в этот день - скорее благо, чем зло.

Весы

Сегодня обстоятельства вынуждают влюбленных Весов проявлять воинственную или коварную сторону своей натуры. Звезды советуют демонстрировать ее лишь врагам и прятать (смягчать) при общении с любимым человеком: перенос жестких деловых стратегий в тонкую область личных отношений добром не закончится.

Скорпион

Сегодня звезды не слишком благосклонны к любовным планам Скорпионов и часто чинят им препятствия, технические либо психологические. В общении сыграют не лучшую роль нетерпимость, недоверие и «черный юмор». Имеет смысл отложить знакомство, первое свидание, интенсивную переписку, выяснение отношений.

Стрелец

Сегодня благие намерения влюбленных Стрельцов могут обернуться неприятными последствиями, а их усилия по налаживанию понимания способны дать неудачный или непредсказуемый результат. Их личного обаяния может оказаться недостаточно для полной гармонии, если в отношениях существуют давние разногласия.

Козерог

Сегодня Козероги решают важный для себя вопрос. Если это любовь, им предстоит за нее побороться. Нужна осторожность: любая вспышка агрессии или нервозности грозит разрывом. Роковую роль сыграет даже неудачная шутка, а в пылу негативных эмоций многие Козероги способны дойти и до прямой агрессии.

Водолей

Сегодня любовь не спасает Водолеев от критичного взгляда на вещи, обстоятельства мешают им верить в лучшее. Могут вновь набрать силу тайные подозрения и дурные предчувствия. Многие Водолеи начнут бояться примет, магических влияний, обмана, разлуки, разочарования и других подвохов со стороны судьбы.

Рыбы

Сегодня многие Рыбы видят свое любовное будущее в мрачных красках и склонны судить о нем с позиций неудачного прошлого. Не исключено, что окружение будет подогревать в них эти чувства и внушать им негативные мысли. Звезды считают, что романтические инициативы при таком настрое разумнее отложить.