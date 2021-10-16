Расслабляемся по полной — гороскоп на 17 октября

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах предлагает отрешиться от внешней суеты и деловых инициатив, насколько это возможно.

Лучше выбрать духовное измерение жизни или внимательнее прислушаться к своим ощущениям. День подходит для расслабления, отдыха, сна, для погружения в мир музыки, кино, воспоминаний, виртуальных путешествий, мистики, религии. Быстрой реализации желаний помешает общая обстановка, лень или загадочное обстоятельство. Можно отключить связь, скрыться в убежище. В вынужденных делах и контактах рекомендуется деликатность, лучше отказаться от излишней прямоты, спешки, радикализма и обидной критики.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам отдохнуть от тесного контакта с другими людьми. Если одиночество для вас непереносимо или невозможно, стоит сузить круг общения и «сбавить обороты» в партнерстве. В эти сутки судьба дает вам шанс отоспаться, расслабиться, побыть вдали от цивилизации или внешней суеты. Если у вас с кем-то напряженные отношения, такой режим поможет вам избежать опасного столкновения.

Телец

Этот день Тельцам лучше провести в режиме спокойного отдыха, воспоминаний или мечтаний. Общительным Тельцам стоит отложить новые знакомства и предпочесть им общество старых друзей, в котором они чувствуют себя максимально комфортно и могут не прятать свои истинные чувства. Все несрочные хлопоты разумнее перенести на завтра, так как сегодня работоспособность в любом деле упорно стремится к нулю.

Близнецы

В этот день Близнецам лучше отказаться от идеи точного планирования дел и даже на завтра строить лишь предварительные черновые планы. Сегодня возможны проблемы с объективностью оценок и «наведением резкости» на близкое будущее: есть риск утратить почву под ногами и зациклиться на одной эмоционально цепляющей картине. Возможны рассеянность и лень, стоит снизить умственные и физические нагрузки.

Рак

Сегодня воображение Раков активно и порой заводит их далеко от физического местопребывания. Возможны мечты о чужих странах, путешествиях или эмиграции. Некоторые Раки станут «странниками во времени» и начнут с опережением мечтать о близких переменах. Возможно, это будет их форма ухода от агрессивной опасной действительности. Не стоит заниматься в этот день бизнесом и утомительной работой по дому.

Лев

Сегодня многих Львов выбьет из колеи повышенная чувствительность, которая не всегда совместима с энергичным образом жизни. Психологически устойчивым Львам помешают загадочные обстоятельства или тайные препятствия, возможен запрет на активность в связи с употреблением лекарств или алкоголя. В этот день лучше отказаться от новых поездок и контактов, сделать перерыв в переговорах или привал в пути.

Дева

Сегодня для Дев может оказаться затруднено или невозможно прямое общение. Не исключено, что вместо встречи придется отправить письмо, а вместо привычных слов прибегнуть к туманным намекам. Лучше не планировать на этот день переговоры с покупателями и продавцами, коллегами и клиентами. В личных отношениях многое зависит от уровня эмоционального резонанса и привычки понимать друг друга интуитивно.

Весы

Этот день Весам лучше провести в щадящем режиме. Не время для открытой личной инициативы, едкой критики, демонстрации силы и остроумия. Не стоит стремиться к публичности и подвергать организм лишним нагрузкам, так как тонус может быть снижен. Внимания могут потребовать тайные дела или рутинные мелочи. Возможно, в вашем сочувствии будут нуждаться более слабые существа: питомцы, болеющие близкие.

Скорпион

Скорпионам лучше использовать этот день для отдыха. Он не обещает новых подвохов, происков тайных врагов, срочных вызовов, сигналов тревоги и других форс-мажорных ситуаций. Можно сбавить темп, временно ослабить защиты и кое на что закрыть глаза. Спокойный режим поможет восстановить физические силы и душевное равновесие. Возможна доля непостоянства и легкомыслия в любви, привязанностях и вкусах.

Стрелец

Этот день может сделать Стрельцов домоседами или заставить их уйти в себя. Многие Стрельцы ощутят растущую потребность в глубоком понимании, убежище или духовной поддержке. Возможны рассеянность, лень, сентиментальность. Нежелательны активные развлекательные и спортивные мероприятия, долгие поездки. Хорошо отдохнуть, уйти в виртуальный мир игр или мечтаний, послушать музыку или посмотреть фильм.

Козерог

Козерогам звезды напоминают, что все дела переделать сложно, а психика вещь хрупкая и периодически нуждается в разгрузке. Главные рекомендации на этот день: выпасть на время из делового ритма и найти позитивную эмоциональную подпитку. Для этой цели подойдет уединение или пребывание в дружелюбной неагрессивной среде. Не стоит подавлять тягу к музыке, кино, духовной грани жизни. Полезно выспаться.

Водолей

Водолеям не стоит планировать на сегодня внешнюю активность. Нежелательно делать покупки и совершать сделки с новыми неиспользованными вещами, но полезно заглянуть в «закрома» и вспомнить о запасах: возможно, найдутся загадочные пропажи, или придет неожиданная идея использования раритета. Также этот день подходит для избавления от материального хлама и сброса негативных эмоций, навеянных прошлым.

Рыбы

Рыбы вплоть до ночи вправе опираться на свое настроение, самочувствие и привычки. Этот день создает подходящие условия для полного отдыха и отключения от внешних источников эмоционального питания: чтобы получить необходимое, вам достаточно в тишине прислушаться к своим ощущениям. Не возбраняются любые фантазии, если вы не строите на их основе планов и не намерены уже завтра воплощать их в жизнь.