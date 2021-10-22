Разбираемся в своих чувствах — любовный гороскоп на 23 октября

Сегодня нам нужно понять, чего мы хотим от отношений, и сможет ли партнер нам это дать.

Овен

Сегодня звезды охотно идут навстречу любовным надеждам Овнов, заранее создают им отличные условия для флирта, свидания, поездки, примирения или продолжения знакомства. Остальное зависит от самих Овнов: их предприимчивости, находчивости, гибкости, коммуникабельности и умения не упустить момент.

Телец

Сегодня залогом успеха в любовных делах для Тельцов станут хорошее чувство юмора, общительность, гибкость и легкость. Также им может пригодиться готовность к динамичному стилю жизни, любознательность, спортивное или другое активное хобби. Медлительные и осторожные Тельцы рискуют упустить шанс.

Близнецы

Влюбленным Близнецам звезды советуют действовать во второй половине дня и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачное стечение обстоятельств пока в силе, но с каждым днем ситуация становится менее идеальной и растет риск помех. Не медлите с любовным письмом или ответом на него.

Рак

Сегодня Ракам лучше оставить надежды на приятное уединение с близким человеком в уютном любовном гнездышке. Скорее всего, на повестке дня будет совместное участие в мероприятии. Свободным Ракам общительность даст шанс возобновить контакт или оказаться там, где можно завязать интересное знакомство.

Лев

Сегодня звезды создают для романтических отношений Львов прекрасные внешние условия, но в этой бочке меда есть ложка дегтя - новые личные обстоятельства самих Львов. Стоит удвоить сдержанность, если вам приходится соблюдать дистанцию или уважать право любимого человека на личное пространство.

Дева

Сегодня Девам труднее добиться подвижек в любовных делах, если они замкнуты, недостаточно гибки или тяжелы в общении. С другой стороны, подстраиваться под обстоятельства или под прихоти любимого человека им стоит лишь до определенного предела, чтобы не оказаться в сомнительной для себя ситуации.

Весы

Во второй половине дня любовные дела Весов наладятся - во всяком случае, для большинства из них удачно сложатся внешние обстоятельства. А вот настроение многих Весов будет чем-то омрачено. Возможно, их «накроет» усталость, вновь ожившее тайное сомнение, страх перед препятствием или зависимостью.

Скорпион

Утром у Скорпионов не исключено эмоциональное «залипание» на любимом человеке. После полудня настрой изменится, в общении с представителями противоположного пола поможет коммуникабельность. Сложатся удачные условия для флирта, легких приключений и рационального обсуждения тонких моментов отношений.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше отложить свидания и личные контакты на вторую половину дня. Не стоит строить планы такого рода утром: днем события начнут разворачиваться гораздо удачнее, чем вы предполагали. Не переживайте из-за возможного отсутствия идей или молчания любимого человека: все наладится.

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит стать скромнее в любовных желаниях и из страны безграничных возможностей вернуться на территорию здравого смысла. Это не означает, что они разлюбили или сдались: они лишь решат делать все плану и не прыгать в столь тонком деле, как личная жизнь, через важные ступени.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше проявлять любовную инициативу после полудня и поспешить, если у них большие планы. Не стоит откладывать обсуждение базовой программы романтического уик-энда и других нюансов личной жизни, которые представляются вам важными. Лучше избегать ситуаций повышенной ответственности.

Рыбы

Утром многие Рыбы будут чувственными романтиками, но дальнейшее развитие событий заставит их мыслить рациональнее и оценить ситуацию объективнее. Вторая половина этого дня - отличное время для приватного разговора без лишних эмоций или для попытки честно разобраться в своих истинных чувствах.