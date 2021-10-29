Для каких знаков зодиака 2022 год станет самым удачным

Некоторым знакам зодиака стоит приготовиться — в 2022 году они смогут претворить в жизнь самые глобальные планы.

Как рассказала астролог Лиана Жемчужная в беседе с порталом Newinform.com, судьба предоставит в новом году шанс Тельцам. Они смогут найти себя в любви: и одинокие, и, что более тревожно, семейные. Тельцам нужны будут решительность и напор — иначе цели не сдадутся.

Весы получат шанс в 2022 году исполнить мечту о жилище и приобрести его по доступной цене, все будет хорошо и в личных отношениях. Стрельцы, в свою очередь, заведут много полезных знакомств, которые сделают жизнь богаче и веселее, — но им стоит опасаться завистников, которые не оценят ни стремительного подъема по карьерной лестницей, ни удачного романа.