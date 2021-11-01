Чего ждать от новолуния 5 ноября

Астролог Ольга Стелла дала прогноз на новолуние, которое произойдет 5 ноября.

Она рассказала, что период 4 и 5 ноября нужно провести как можно продуктивнее, так как новолуния даны для того, чтобы начинать что-то новое. Это лучшее время для притягивания энергии финансов, здоровья и любви. Вместе с этим в завершающий день перед новолунием многие ощутят упадок сил.

— Не планируйте физических нагрузок, но ментально день хорош для получения знаний, управления финансами. Многие увидят людей буквально насквозь. Если у вас складывается ситуация, что вы кого-то подозреваете, отгоняйте эти мысли от себя. Можете помедитировать, — посоветовала астролог в новом видео на своем YouTube-канале.

5 ноября начнется новолуние. В этот период, по словам эксперта, можно получить много финансовой и любовной энергии.

— Могут сдвинуться дела, которые застряли до этого. Но будьте внимательны: вас могут подстерегать неожиданности. Особенно это касается Тельцов, Львов, Скорпионов. В новолуние вы можете эмоционально себя проявлять, эти энергии могут подвести вас к неправильному решению, — предупредила астролог.

Также в новолуние могут возникнуть проблемы с электричеством. Особенный подъем энергии смогут ощутить водные и земные знаки зодиака.