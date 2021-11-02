«Триггерные точки» испортят настрой — любовный гороскоп на 3 ноября

Сегодня ваше счастье подгрызут негативные моменты из прошлого.

Овен

Сегодня многие Овны столкнутся с болтливостью и словоохотливостью партнера, что для них не всегда комфортно: комплименты и знаки симпатии зачастую будут соседствовать с колкими замечаниями, дерзкими ответами или провокационными заявлениями. Зато общение будет интересным, а свидание незабываемым.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что мелочи этого дня имеют особый смысл, когда речь заходит о любви и отношениях. И приятные, и сложные моменты личного общения сегодня имеют мировоззренческую «подкладку», ярко свидетельствуя о ваших истинных убеждениях или о подлинных намерениях любимого человека.

Близнецы

Близнецам пора закрепить сложившиеся точки базового взаимопонимания в своих любовных отношениях. Самое время оглянуться назад, вновь пережить счастливые моменты и понадежнее зафиксировать их в памяти. Это подходящие сутки для значимой встречи, заключительного разговора или прощального свидания.

Рак

Сегодня Ракам и их постоянным партнерам наверняка есть, что сказать друг другу. Что бы ни обсуждалось, важно сберечь во взаимных пикировках нотку романтики и гармонии - в противном случае «разбор полетов» рискует превратиться в семейную склоку с сильным бытовым элементом, уничтожающим дух любви.

Лев

В неоднозначной картине этого дня связь с любимым человеком может оказаться для Львов одной из самых приятных. Постоянным счастливым парам судьба дает возможность закрепить взаимные чувства. Роман, идущий к финалу, сегодня есть шанс завершить мягко - например, сделав благородный и красивый жест.

Дева

Сегодня заветное желание многих Дев - красивое равновесие в отношениях. Именно эту цель они будут преследовать, заводя или поддерживая личный разговор. Звезды намекают, что найти идеальное решение сейчас довольно сложно (особенно в романах с долгой историей), но есть шанс расставить приоритеты.

Весы

Сегодня несомненное любовное счастье Весов портят их личные «триггерные точки». Вывести их из себя может любая мелочь, принятая близко к сердцу. Они готовы разразиться язвительной речью в ответ на троллинг или невинную шутку. Также они способны намеренно спровоцировать партнера своими словами.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам заводить личные знакомства и вступать в активную любовную переписку. Это не лучшее время для свидания, начала флирта или попытки придать романтическим событиям ускорение. Слова, сказанные вами в этот день, могут создать о вас не самое благоприятное впечатление.

Стрелец

Сегодня звезды обещают Стрельцам успех в любовных делах. Чтобы извлечь из ситуации побольше бонусов, им придется приложить немного усилий, так как не все подарки судьбы будут сами падать им в руки. Одновременно им полезно задать себе вопрос «а что дальше» и попробовать ответить на него честно.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Козерогам удвоить свою бдительность и сдержанность. В течение дня неудачные рискованные сценарии развития событий будут набирать силу, а хорошие варианты могут так и остаться «за кадром». Имеет смысл отложить разговор, предложение, ответ на каверзный вопрос.

Водолей

Сегодня сама судьба помогает Водолеям искусно обойти все ловушки и сохранить в любовных отношениях желанную гармонию, близкую к идеальной. Но так будет не всегда, и грядут времена, когда им придется поддерживать огонь в очаге любви без помощи «высших инстанций». Важно укрепить все связующие нити.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам заводить новые личные знакомства и начинать активную любовную переписку. Не стоит поддерживать разговоры на неприятные и опасные для себя темы. Встречаться с малознакомым представителем другого пола желательно в людном безопасном месте или в проверенной компании.