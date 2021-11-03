Проявляем свои таланты — финансовый гороскоп на 4 ноября

Сегодня полезно заниматься саморекламой — так мы притянем к себе новые возможности.

Овен

Овнам рекомендуется наиболее важные дела запланировать на утренние часы. В это время вы не будете испытывать каких-то проблем в делах. Вы энергично беретесь за дела, и у вас все легко и ладно получается. Особенно хорошо пойдут те дела, которые ранее не удавалось завершить, и они были отложены. Не лучшее время для учебы и командировок.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее контактировать с людьми и уделять внимание работе с новостной информацией. Преуспевать будут те, кто оказался наиболее информированным. В своем стремлении к новым высотам не забывайте и о том, что вы делали совсем недавно. Деловые встречи и торговые сделки лучше всего запланировать на первую половину дня.

Близнецы

У Близнецов удачный день, связанный с успешным сотрудничеством с коллегами и выполнением плановых заданий. Вместе с тем это не лучшее время для подписания документов о сотрудничестве. Воздержитесь от контактов с малознакомыми людьми и приостановите работу над отчётами.

Рак

Ракам необходимо проявлять инициативу в делах. От вашей личной активности во многом будет зависеть результативность профессиональной деятельности. Наиболее удачное время приходится на утро. Вместе с тем вы не застрахованы от трений с коллегами из-за споров с распределением обязанностей внутри коллектива. В течение дня возможны технические сбои и материальные потери.

Лев

Успешно пойдут дела у Львов, имеющих несколько источников дохода помимо основной работы. Особенно это относится к фрилансерам. Первая половина дня складывается более результативно для любой работы. Некоторые ваши проекты и направления, работу над которыми вы прервали, требуют возвращения и переосмысления.

Дева

Девам в этот день удастся укрепить и расширить свои деловые связи. Во многом это произойдет за счет интенсивной работы с информацией. Если вы будете искать важные для себя сведения, то это и приведет вас к новым перспективным знакомствам. Ваша личная инициатива, коллективная работа и помощь друзей – вот что наилучшим образом отразится на результатах в работе.

Весы

Весам рекомендуется не отклоняться от намеченного курса и работать строго по заранее согласованному и утвержденному плану. Преуспеют в делах наиболее последовательные и трудолюбивые. Не дайте себя отвлечь посторонними разговорами и информацией, не имеющей прямого отношения к работе. А вот от личных инициатив и ответственности лучше воздержаться.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют максимум внимания уделять повышению уровня профессиональных знаний. Возможно, состоится знакомство с человеком, который многому вас научит. Это может быть и виртуальное знакомство на специализированных форумах интернета. Это хорошее время для сдачи экзаменов, зачетов, защиты диссертации. Удачно проходят рекламные акции.

Стрелец

У Стрельцов удачный день для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Если вам должны деньги и никак не торопятся возвращать, то попробуйте напомнить об этом должнику в утренние часы. Возможно, ваши слова возымеют действие, и долг будет возвращен. Ваши усилия по реформированию и оптимизации бизнеса будут чрезвычайно эффективны.

Козерог

У Козерогов удачное время для ведения переговорного процесса. Также вы сможете сыграть роль посредника и миротворца в споре между деловыми партнерами. Расширяется практика у тех, кто работает в сфере услуг, занимаясь непосредственным обслуживанием клиентов. Успешно идет сотрудничество с заграницей. Можно заниматься планированием деятельности на долгосрочную перспективу.

Водолей

В трудовом коллективе у Водолеев может появиться новый сотрудник. Также это хорошее время для расширения круга обязанностей при выполнении текущей работы. Возможно, начальство поручит вам выполнение ответственного участка. Тем не менее, вы не застрахованы от неожиданностей. Изменения во внешних обстоятельствах могут заставить вас внести коррективы в планы.

Рыбы

Рыбам удастся проявить свои таланты и способности в творческих видах деятельности. Всюду, где требуется найти новые подходы или что-либо усовершенствовать, вы сможете наилучшим образом реализовать себя. Успешно пойдет профессиональное обучение. Это не лучшее время для подписания договоров о сотрудничестве и обращения в государственные инстанции.