Топ-3 самых несчастных знаков зодиака, от которых отвернулась удача

Астрологи считают, что некоторые люди просто предрасположены к страданиям и все дело именно в знаке зодиака.

Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых обречены всю жизнь расплачиваться за ошибки прошлого. Им трудно радоваться настоящему, грехи — их тяжкий крест.

1 Овен

Овны совершенно не умеют прощать и копят обиды внутри себя. Воспоминания о прошлом мешают им двигаться вперед, превращая настоящую жизнь в сплошное мучение. При этом рожденные под созвездием Овна часто таят обиду и на самих себя. Им трудно забыть и отпустить давнюю ситуацию, в которой они сделали кому-то больно, и по сей день они не могут простить себя за это.

2 Рак

Каждый день Раков похож на бой с судьбой. Они постоянно вынуждены преодолевать какие-то препятствия, большинство из которых придумывают сами. Забыть свои прошлые грехи и ошибки они просто не в силах и считают эти воспоминания справедливой расплатой за содеянное. Большинству Раков даже нравится роль мученика, оттого-то они всю жизнь и занимаются самобичеванием, не давая себе продвинуться вперед и исправить то, что когда-то натворили.

3 Дева

Девы очень склонны к страданиям. Для того чтобы извести себя, им порой даже не нужны воспоминания. Они тяжело переживают переезды, смену обстановки, переход на другую должность и прочие обыкновенные изменения. Естественное течение жизни доставляет им немало стресса. Если в их жизни случится настоящая трагедия, например потеря близкого человека, Девы будут всю жизнь винить в произошедшем именно себя. Представителям этого знака кажется, что они могли бы предотвратить даже неизбежное, если бы когда-то поступили иначе. Но, испытывая жалость к другому, на самом деле жалеют они больше себя, потому что никак не могут справиться с застарелыми эмоциями и страстями. Эта черта характера очень осложняет существование.