Готовимся к новой неделе — финансовый гороскоп на 7 ноября

Сегодня стоит пересмотреть важные бумаги, спланировать завтрашний день и лечь спать пораньше.

Овен

В первой половине дня Овнам может представиться удачный шанс для исправления ранее допущенных ошибок. Также вам могут вернуть долг. Вторая половина дня складывается крайне нестабильно с точки зрения карьерного роста и взаимоотношений с вышестоящим начальством. Ваши планы относительно карьерного продвижения могут быть нарушены.

Телец

Тельцам в первой половине дня рекомендуется активнее работать с деловыми партнерами. Также это хорошее время для пересмотра параметров делового сотрудничества и выхода на новые, более выгодные, договоренности. Во второй половине дня берегите свою репутацию, не допускайте противоправных действий. У находящихся в дальних командировках могут возникнуть непредвиденные осложнения в делах.

Близнецы

У Близнецов в первой половине дня складывается благоприятная ситуация для проведения технического ремонта всевозможных машин и механизмов. Потому это удачное время для работников сервисных центров и мастерских. Вторая половина дня может быть связана с финансовой нестабильностью и нарушением планов. Тем, кто занят в промышленном производстве, рекомендовано не забывать о соблюдении техники безопасности.

Рак

Первая половина дня благоприятствует Ракам, работающим в индустрии моды, отдыха и развлечений. Можно проводить рекламные мероприятия, выставки, участвовать в конкурсах. Особенно удачно пойдут контакты, поиск новых полезных знакомств и торгово-закупочная деятельность. Вторая половина дня может быть связана с нарушением договорных обязательств. Воздержитесь от юридических разбирательств.

Лев

Львам в первой половине дня рекомендуется отдавать предпочтение той работе, в которой имеется большой практический опыт. Обращайте особое внимание на качество работы – в противном случае вам, возможно, придется многое заново переделывать. Во второй половине дня не лучшее время для сдачи аттестационных экзаменов – в самый ответственный момент вы можете забыть ответ.

Дева

Девам в первой половине дня рекомендуется совершать поездки и работать с документами. Возможно, вы случайно встретите человека, с которым прежде работали – и беседа с этим человеком окажется вам полезной. Вторая половина дня может быть связана с финансовыми убытками. Нельзя полагаться на надежность в поведении деловых партнеров. Некоторые договоренности могут быть нарушены.

Весы

У Весов в первой половине дня может повыситься финансовая отдача от труда. Возможно, вам поступят выгодные заказы, или вы сможете увеличить производительность труда. Процветает надомный, гостиничный, ресторанный и семейный бизнес. Вторая половина дня складывается не столь удачно. Возможны нарушения в деловых договоренностях, и это может негативно отразиться на сроках исполнения работы.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы смогут провести весьма продуктивную работу над своими ошибками. В это время вам будут полезны деловые связи – обращайте внимание на поступающую информацию. Вторая половина дня неблагоприятна для делового сотрудничества с коллегами и подчиненными. Особенно это касается работников ночных заведений, ресторанов, гостиниц, медицинских учреждений.

Стрелец

Первая половина дня принесет увеличение доходов Стрельцам. Особенно это относится к тем, кто помимо основной работы имеет дополнительную подработку на полставки или по совместительству. Вторая половина дня неблагоприятна для финансовых спекуляций и оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи. Без крайней необходимости лучше воздержаться от контактов с начальством.

Козерог

У Козерогов этот день проходит на эмоциональной волне. Однако если в первой половине дня у вас будет оптимистичное настроение, и это положительно отразится на вашей работе, то во второй половине дня эмоции будут только мешать заниматься делами и доводить начатые дела до конца. Следует с осторожностью воспринимать предложения относительно тех или иных нововведений.

Водолей

У Водолеев в первой половине дня складываются доверительные отношения с непосредственным начальством. Возможно, вам поручат ответственное задание. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то ваша популярность среди заказчиков значительно вырастет. Во второй половине дня могут нарушиться некоторые договоренности с деловыми партнерами, например, сорвется поездка или встреча.

Рыбы

Рыбам, проходящим обучение, в первой половине дня рекомендуется заниматься повторением пройденного учебного материала. Обратите особое внимание на те разделы знаний, которые остаются трудными для вашего понимания. Вторая половина дня неблагоприятна для инвестиций в коллективные проекты. Возможны неприятности при контактах с вышестоящим начальством.