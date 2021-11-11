Ссоры и пламенные примирения — любовный гороскоп на 12 ноября

Сегодня будет сложно контролировать эмоции, поэтому готовимся к скандалам и разговорам на повышенных тонах.

Овен

Сегодня Овны охотно погрузятся в мир интимных удовольствий вместе с любимым человеком. Свободным Овнам будет нелегко устоять против искушения, например, тайного приключения с эротическим подтекстом. Личная жизнь может быть сплетена с деловыми хлопотами. Возможно тайное известие личного характера.

Телец

Этот день радует Тельцов гармоничными подвижками в любовных делах. Развитие отношений окажется приятным и комфортным независимо от фазы романа. Можно надеяться на интуитивное взаимопонимание, сходство вкусов, эмоциональную и сексуальную совместимость, на воссоединение и примирение после размолвки.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам лучше не думать о глобальном будущем, а действовать здесь и сейчас, делая то, что от них зависит. Такой подход поможет им приблизить желанный поворот событий и не зацикливаться на навязчивых мыслях. Не стоит афишировать свои чувства, сейчас молчание «дороже золота».

Рак

Сегодня в личной жизни Раков произойдет нечто приятное. Их может порадовать известие от пассии, предложение, комплимент, знакомство или долгожданное удачное стечение обстоятельств. Звезды намекают, что хорошие моменты этого дня не случайны и в будущем получат продолжение. Свидание удачнее вечером.

Лев

Сегодня для Львов подчеркнута интимная тайная сторона отношений. Возможен наплыв любовных воспоминаний, мечтаний, эротических фантазий. Многим Львам будет трудно противостоять соблазну, воздействию музыки и алкоголя. Свидание желательно устроить в приватной обстановке, располагающей к доверию.

Дева

Девам этот день поможет установить связь с любимым человеком и поддержать с ним (с ней) эмоциональный контакт. Вторая половина суток буквально создана для романтической переписки или тайной встречи. Стоит обращать внимание на знаки и намеки: самое главное сегодня будет скрываться именно в них.

Весы

Сегодня влюбленные Весы чувствительны не только к приходящим новостям, но и к скрытому в них смыслу. Они могут острее обычного реагировать на интонации любимого человека или на предполагаемые мотивы его действий. Важна забота друг о друге. Главным недостатком дня может стать взаимная мнительность.

Скорпион

Сегодня Скорпионы на счастливой волне и в любви могут рассчитывать на приятные события. Звезды утверждают, что их инициатива в эти сутки принесет двойной успех: минутный и отсроченный. Первый может показаться скромным, зато через пару недель или месяцев второй поразит своим запоздалым эффектом.

Стрелец

Сегодня Стрельцы легко становятся жертвами тех или иных любовных заблуждений. В зависимости от ситуации они могут попасть в ловушку самообмана или стать невольными жертвами чужих манипуляций. Свидание в этот день будет приятным, если выбрать для него таинственную обстановку и интимную атмосферу.

Козерог

Сегодня Козероги могут рассчитывать на тайные приятные знаки внимания со стороны объекта своих симпатий. Их собственные инициативы или ответные шаги в эти сутки также должны быть искусно завуалированы: ситуация требует интриги, без нее отношения могут утратить добрую половину своего очарования.

Водолей

Сегодня Водолеи могут поймать себя на любовной ностальгии. В делах сердечных их будут крепко удерживать в прежнем фарватере сентиментальные воспоминания и старые привычки. Это приятный день для сложившихся пар, но не лучший для поиска новых знакомств и попытки радикально обновить свою личную жизнь.

Рыбы

Сегодня Рыбы интуитивно знают, где искать свое счастье. Многие Рыбы обратятся в его поисках в прошлое. Возможны вести от далеких любимых из других городов и стран. Сложившимся парам сегодня стоит отложить разъединяющие дела и побыть вместе. День хорош для флирта, свидания, дистанционной переписки.