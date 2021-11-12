Креативим по полной — финансовый гороскоп на 13 ноября

Сегодня полезно проявлять свои творческие наклонности на работе.

Овен

День сложится удачно для Овнов, при соблюдении одного единственного условия: если удастся держать под контролем свои эмоции. Как только вы позволите эмоциям диктовать вам, что и как делать, так сразу это может привести к неприятностям и убыткам. Обязательно доводите начатые дела до конца. Удачно пойдут дела у тех, кто причастен к ночным заведениям, базам отдыха, санаториям, профилакториям и медицинским кабинетам.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее сотрудничать с деловыми партнерами и вести переговоры. Возможно, вам самим не придется что-либо предпринимать, поскольку главными инициаторами будут партнеры. А вам остается лишь принять или отклонить поступающие от них предложения. Постарайтесь в это время согласовать и скоординировать ваши совместные планы на будущее – это сделает ваш труд более результативным.

Близнецы

Близнецам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на утро. В это время вы сможете добиться максимальной производительности труда и получить более высокий доход. Вместе с тем в середине дня могут произойти неожиданные происшествия, из-за которых придется корректировать планы. У вас часто могут возникать ситуации, связанные с возрастающим риском финансовых потерь.

Рак

Ракам в этот день не рекомендуется активно взаимодействовать с вышестоящим руководством. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то в середине дня воздерживайте от принятия управленческих решений. Наиболее удачное время для личных инициатив – утро. Также не рекомендовано заниматься разного рода неофициальными подработками.

Лев

Львам звезды советуют искать варианты для дополнительной подработки. Если у вас не очень напряженный график и остается много свободного времени, то вполне может подвернуться удачный вариант для такой подработки. Также возрастает доля доходов от выполнения частных заказов. Старайтесь по максимуму использовать новинки компьютерных и Интернет технологий.

Дева

Девам рекомендуется активнее сотрудничать с друзьями и единомышленниками. Возможно, благодаря им вы получите ценную информацию, которую сможете использовать с выгодой для себя. Успешно проходят встречи, консультации, торговые сделки и деловые поездки. Вовлечение других людей в сферу ваших экономических интересов позволит намного усилить позиции в бизнесе.

Весы

Весам обязательно необходимо упорно двигаться к поставленной цели. Не позволяйте кому-либо отвлекать вас, навязывая решения, противоречащие вашим устремлениям. Вышестоящее начальство заметит и по достоинству оценит ваши усилия. Возможно, вы получите выгодный заказ или вам предложат повышение в должности. В первой половине дня вырастут ваши доходы. Вы можете получить долгосрочные заказы.

Скорпион

Скорпионам, проходящим профессиональное обучение в вузах или колледжах, рекомендуется сосредоточиться на повторении пройденного учебного материала. Можно заниматься рекламированием своих товаров и услуг – экономический эффект от этого не заставит себя долго ждать. Без этого вам будет сложнее продвигаться в дальнейшей учебе. В середине дня воздерживайтесь от финансовых рисков.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется заниматься приведением в порядок своих финансовых ресурсов. Распланируйте свои расходы и доходы и выстроите оптимальную стратегию, позволяющую удержаться от финансовых рисков, не влезать в долги и вовремя оплачивать счета. Во второй половине дня будет удачное время для руководящих работников, маркетологов и ведущих менеджеров.

Козерог

В первой половине дня Козероги могут добиться подписания выгодных соглашений с деловыми партнерами. Также это хорошее время для совместного планирования и координации усилий в реализации коллективных проектов с акционерами. Вторая половина дня успешно пройдет для тех, кто втянут в судебно-юридические тяжбы. Однако не все запланированные на сегодня дела удастся выполнить.

Водолей

У Водолеев хороший день для сотрудничества с коллегами и подчиненными. Если вы сами занимаете руководящую должность, то можете быть уверенными в том, что подчиненные точно и в срок выполнят ваши поручения. В середине дня вам может поступить информация, которой не нужно доверять. Вести сегодня переговоры и тем более подписывать договора – крайне нежелательно.

Рыбы

Рыбам рекомендуется искать такую работу, в которой можно было бы проявить творческие и интеллектуальные способности. Преуспевают дизайнеры, рекламные агенты, работники туристических агентств и те, кто связан с индустрией шоу-бизнеса, отдыхом и развлечениями. Рекомендуется заниматься вопросами технического обновления. Изобретатели и инженеры смогут найти интересные решения, что повысит производительность труда.