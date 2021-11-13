Эмоции помешают делам — финансовый гороскоп на 14 ноября

Сегодня излишние эмоции будут мешать работать и вести переговоры.

Овен

Овны в этот день могут быть склонны к резким и спонтанным поступкам, которые никак нельзя назвать рациональными. Это может произойти в результате сильного эмоционального импульса, потребности сделать что-то вопреки мнению начальства или сложившимся обстоятельствам. Единственно верная тактика при этом – стараться действовать на опережение и уходить от ситуаций, повышающих риск.

Телец

Тельцам сегодня, возможно, придется заново переделывать ту работу, которая ранее делалась на заказ клиентам. Это может быть связано с претензией к качеству предоставления услуг. Не пытайтесь искать обходные пути, делая что-то с нарушением служебных инструкций или технологических требований. Также сегодняшний день может быть связан с техническими поломками и трудностями в отношениях между начальством и подчиненными.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, придется столкнуться с нештатными ситуациями. Не исключены технические сбои, аварийные ситуации. Особенно это характерно при работе в офисе и ремонтных мастерских. Не следует браться за освоение нового программного обеспечения. Руководителям придется постоянно проверять и перепроверять, насколько точно подчиненные выполнили их приказы и распоряжения.

Рак

Поведение начальства может показаться Ракам нелогичным и непоследовательным. Возможно, вам придется постоянно перестраиваться, следуя за подчас противоречивыми распоряжениями начальства. Также это нелегкий день для индивидуального обслуживания клиентов. Неблагоприятный день для проведения рекламных мероприятий, творческой деятельности и экспериментирования.

Лев

Львам, проходящим обучение в вузах или колледжах, рекомендуется максимум внимания уделить повторению пройденного учебного материала. Здесь вы можете обнаружить для себя вопиющие пробелы. Также в этот день многим из вас будет трудно сосредоточиться для интеллектуального труда. Профессиональное обучение проходит с осложнениями – сегодня вы рискуете провалить аттестационные экзамены.

Дева

Девам в первую очередь следует строго соблюдать правила техники безопасности при работе на производстве или обслуживании механизмов. У работников сферы финансов могут часто возникать компьютерные сбои, что ведет к зависанию платежей и ошибкам – будьте внимательнее при работе с цифрами. Возрастает вероятность технических сбоев, поломок и нештатных ситуаций.

Весы

Весам в этот день лучше полностью отказаться от переговоров и подписания итоговых документов. Если же подобное уже было запланировано и нельзя никак перенести, то будьте готовы к спонтанному поведению контрагентов, которое может перечеркнуть все прежние предварительные договоренности. Запланированные встречи могут внезапно срываться, а те контакты, которые проходят, не приводят к позитивным результатам.

Скорпион

У Скорпионов наиболее проблемная тема дня может быть связана с взаимоотношениями с коллегами. Психологический климат в трудовом коллективе может оказаться весьма нервным и потенциально взрывным. Может произойти конфликт с кем-то из сотрудников на почве личной неприязни. Любые договоренности, достигнутые сегодня, могут оказаться непрочными.

Стрелец

Стремление Стрельцов все переделать и усовершенствовать может обернуться бесполезной пустой суетой и потерей драгоценного рабочего времени. Это неблагоприятный день для принятия финансовых решений, касающихся инвестиций или спекуляций на бирже. При выполнении текущих дел у вас могут возникать трудности технического порядка.

Козерог

Козерогам в этот день не рекомендуется подводить итоги и сдавать отчетную документацию начальству. В противном случае вы не застрахованы от того, что отчет вернут на переделку с критическими замечаниями. Затрудняется взаимопонимание с близкими людьми и это может негативно отразиться на ваших деловых инициативах. У торговцев и посредников срываются сделки, консультанты могут остаться без заказов.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется особое внимание уделить деловым контактам. Это именно та тема, где вы можете столкнуться с проблемами. Прежде всего вам следует быть готовыми к тому, что ваши инициативы не найдут должной поддержки и понимания. Не следует никому давать обещаний, равно как и доверять обещаниям других людей. Работа с информацией и учебный процесс осложняются из-за усиления эмоциональности.

Рыбы

Рыбам рекомендуется отложить решение серьезных финансовых вопросов на другой день. Дело в том, что сегодня вы будете склонны подходить к теме расходования денег излишне эмоционально и импульсивно. Также, возможно, реальный уровень ваших доходов может оказаться существенно меньше ожидаемого. Это не лучший день для урегулирования секретных дел и выполнения неофициальной работы.