Не торопимся расстаться с деньгами — финансовый гороскоп на 15 ноября

Не лучший день, чтобы покупать что-то дорогое и серьезное.

Овен

Для Овнов этот день складывается не очень продуктивно. Прежде всего вы можете столкнуться с сопротивлением внешних обстоятельств или конкретных людей, в результате чего вам будет нелегко реализовать свои намерения. Особое внимание уделите отношениям с начальством. День может быть связан с интенсивными деловыми контактами, результативность которых может оказаться крайне невелика.

Телец

Тема исполнения правил и норм закона может выйти сегодня на первый план для Тельцов. Не исключено, что на вашу деятельность обратят пристальное внимание соответствующие контролирующие органы власти. Не давайте им повода поймать вас на нарушениях, берегите свою деловую репутацию. Это неблагоприятное время для контактов с деловыми партнерами из других стран и регионов.

Близнецы

Близнецам в этот день не рекомендуется включаться в коллективные мероприятия типа участия в собрании акционеров или совещания. Сложнее всего придется работникам общественных организаций, занятых поиском спонсоров для поддержания на плаву текущих проектов. Вас могут обмануть и не заплатить за проделанную работу.

Рак

Для Раков, занимающих руководящие должности, этот день складывается нестабильно. Одной из причин этого является ненадежное поведение деловых партнеров. Возможно, ваши дела пойдут совсем не так, как вы планировали. Прежде всего, это может быть связано с нарушением действующих договорных отношений. Воздержитесь от принятия важных решений, если на это нет крайней необходимости.

Лев

Львам в этот день рекомендуется воздерживаться от контактов с иностранными гражданами или теми, кто приехал из других городов и регионов. То же самое относится к деловой переписке. Подобные контакты могут отнять у вас слишком много времени и не оправдают ожиданий. Некоторые прежние договоренности будут нарушены, и вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в текущие планы.

Дева

Девам звезды советуют обратить особое внимание на меры по финансовой безопасности. Если у вас есть электронные платежные средства, то рекомендуется поменять пароли и принять прочие меры защиты денег от мошенничества. Не давайте и не берите денег взаймы – это может закончиться неприятностями. Также воздержитесь от обращений в банк за получением ипотечного кредита.

Весы

Весам рекомендуется сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Неплохое время для роста доходов. Вместе с тем, не исключено, что вам придется столкнуться с нарушениями договорных обязательств со стороны деловых партнеров. Воздержитесь от подписания договора аренды. Отношения в семье могут неожиданно испортиться, что не лучшим образом отразится на семейном бизнесе и вопросах, связанных с наследством.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется крайне осмотрительно подходить к работе с информацией. Возможно, вам поступят ложные сведения, которые потребуется своевременно распознать, чтобы не использовать их при принятии тех или иных решений. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег и подчиненных. Никому и ничего не обещайте, равно как не верьте обещаниям других людей – цена слова сегодня крайне невелика.

Стрелец

У Стрельцов, специализирующихся на спекулятивном бизнесе, этот день может пройти с убытками. Возможно, вы будете склонны слишком импульсивно принимать решения о тех или иных финансовых вложениях, превышая порог допустимых рисков. Воздержитесь от заключения сделок по оптовым закупкам. Желательно пересмотреть свои статьи расходов в сторону урезания и сведения до необходимого минимума.

Козерог

Козерогам звезды советуют искать единомышленников и активнее сотрудничать с ними над совместными коллективными проектами. У офисных служащих могут возникнуть некоторые неудобства при выполнении обязанностей на рабочем месте. Попытка улучшить условия труда может привести к обратному эффекту. Сегодня как никогда актуальна фраза о том, что лучшее – враг хорошего.

Водолей

У Водолеев сегодняшний день может быть связан с нестабильностью в деловых контактах. Возможно, вам будут поступать противоречивые сведения, из которых весьма непросто будет выявить достоверную информацию. Воздержитесь от контактов с влиятельными людьми, не подавайте пока докладные записки начальству. Держитесь подальше от представителей теневого бизнеса, не заключайте устных договоренностей.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется не торопиться расставаться со своими деньгами. Особенно нежелательно тратить деньги на покупку электронной и компьютерной техники, а также на средства связи. Ключ к успеху – ваша осторожная и взвешенная позиция относительно расходования денег. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду. Работа в коллективе может оказаться неэффективной.