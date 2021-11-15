Осторожничаем со словами и действиями — гороскоп на 16 ноября

12-13 лунные сутки. Сегодня расположение светил намекает на роковой характер событий. И удачи, и неприятности неслучайны.

И удачи, и неприятности неслучайны. Источником поддержки часто будет сообщество друзей, наработанная популярность или хорошая репутация в нужных социальных кругах. Корни проблем зачастую будут скрыты в индивидуализме, неизжитой вражде, нетерпимости, упрямстве, пренебрежении законами или во вредных привычках - например, вспыльчивости и импульсивности. Луна в Овне мешает самоконтролю и выдержке, тем самым усиливая обозначенные риски и создавая кризисные ситуации. Важно чаще проявлять дружелюбие и учитывать перспективы будущего.

Овен

Сегодня Овнам предстоит идти через лабиринт счастливых шансов и опасных «подводных рифов», пользуясь первыми и огибая вторые. Успехи этого дня связаны с помощью от друзей, удачно занятой социальной нишей, грамотными планами, поддержкой от внешних инстанций или крупных организаций. Создать проблемы многим Овнам могут старые вредные привычки, негативные эмоции, конфликты со старшими и начальством.

Телец

Удачные стороны этого дня могут оказаться для Тельцов слабой компенсацией, если они стали жертвой обстоятельств и промахнулись в чем-то важном. Если время не ждет и нужно принимать меры, звезды советуют тщательнее проверять ситуацию на предмет скрытых угроз: не стоит оставлять у себя за спиной потенциальных врагов или ненадежных друзей, незавершенные, сомнительные или неверно оформленные дела.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется принять и легкие, и сложные черты характера своих друзей, а также приятные и трудные пункты своей программы на будущее. Вероятно, они окажутся взаимосвязаны и будут двумя сторонами одной медали - например, дальнейший рост социального капитала потребует определенных жертв и вложений. Но если вас что-то серьезно смущает, еще есть время подумать и скорректировать выбор.

Рак

Сегодня Ракам стоит избегать конфликтов с влиятельными группами людей, если те способны повлиять на их карьеру, репутацию или статус. Это не лучший день для начинаний, собеседований, продвижения по служебной или социальной лестнице. Если удалось добиться относительного успеха в сложных переговорах, звезды советуют не искушать судьбу попытками продолжения и свернуть общение на подходящей ноте.

Лев

Сегодня Львам важно ценить положительные стороны ситуации: моментов удачи, воспринимаемых как должное, становится меньше и не исключено, что вскоре они сойдут на нет. Стоит пользоваться чужой благосклонностью, покровительством, плодами дружбы, добытыми знаниями и наработанными связями (особенно, если в списке ваших интересов значатся право, путешествия, образование и зарубежное сотрудничество).

Дева

Девам не стоит падать духом, если они оказались в ловушке или переживают кризис. Есть надежда на счастливый случай, не исключено появление группы поддержки в лице друзей, спонсоров или случайных добровольцев. Удастся решить проблему штрафа, гонорара, кредита. Из-за нештатной ситуации высок риск душевных волнений, любовных драм, тревог за детей, ненужного лихачества, перерасхода или займа средств.

Весы

Сегодня Весам придется смириться с отдельными негативными чертами партнеров, контрагентов или близких - например, с их неуживчивостью, вспыльчивостью, нетерпимостью, небрежностью или собственническим инстинктом. Одновременно звезды советуют им быть критичнее к себе: не исключено, что в определенных ситуациях сами Весы невольно демонстрируют те качества, которые раздражают их в окружающих людях.

Скорпион

Скорпионам придется принять как должное напряженную атмосферу этих суток. Кризисы и волнения сегодня не исключены даже в мелких повседневных делах. Возможны переживания из-за служебных задач, здоровья, жилья, питомцев или близких. Вероятны сложные отношения с коллегами и помощниками. К счастью, у большинства Скорпионов будет надежная точка опоры, которая поможет им повернуть дело в свою пользу.

Стрелец

Сегодня фортуна на стороне Стрельцов, пока они не изменяют своей натуре и принципам, а также остаются верны друзьям. Вероятность удачи выше в популярной игре, благом деле или знакомой сфере деятельности. Возможны успехи в командных играх, творчестве, преподавании. Шансы на успех падают, если Стрельцы вступают в «серую зону» риска - например, подключают тайные источники или сомнительные методы.

Козерог

Этот день мешает Козерогам чувствовать себя гармонично, может спровоцировать у них плохое настроение или старое недомогание психосоматической природы. Не исключены сложные отношения с домочадцами, семьей, близким окружением или внутренние размолвки с темной стороной своей личности. Из-за недоверия к миру могут с трудом даваться проявления душевной широты, щедрости, гостеприимства и дружелюбия.

Водолей

Сегодня в близком окружении Водолеев произойдет нечто позитивное, и это добавит им оптимизма. Они смогут повлиять на сложившуюся ситуацию сами или их не оставит своим вниманием счастливый случай. Возможно, будет вовремя скомпенсирован ущерб, получен знак уважения и дружеской поддержки, сглажен неприятный эмоциональный след от поездки, неудачной покупки, плохой новости или неоднозначной беседы.

Рыбы

Сегодня в финансовых и других делах Рыб может выручит удачный случай, но звезды не советуют слишком на него рассчитывать: фортуна капризна и может прислать поддержку не в той форме, в какой нужно. Велик риск получить в качестве компенсации или подарка брак или «неликвид». Может разочаровать дружеская помощь. Стоит отложить покупки и сделки, воздержаться от вступлений и взносов в новые проекты.