Беремся за самое сложное утром — финансовый гороскоп на 17 ноября

Чем раньше мы начнём работать над чем-то серьезным, тем быстрее и успешнее закончим.

Овен

Если Овнам в этот день требуется выполнить важное дело, то лучше всего запланировать его на утро. В это время вам удастся без особых препятствий довести до завершения начатые дела. Вторая половина дня неблагоприятна для расходования финансовых средств. Используйте деловые связи для урегулирования наиболее острых вопросов.

Телец

Тельцы в этот день будут склонны к эмоционально мотивированному поведению. В утренние часы ваше оптимистическое настроение может положительно отразиться на укреплении и расширении деловых связей. Однако во второй половине дня вы можете ощутить давление со стороны деловых партнеров. Вы можете почувствовать, что стало труднее договариваться с людьми о тех или иных делах.

Близнецы

Близнецам рекомендуется активнее работать над наращиванием финансовых ресурсов. Утренние часы наиболее благоприятны в этом смысле, поскольку вам могут предоставить возможность для роста доходов не только за счет основной работы, но и за счет дополнительной подработки. В конце дня берегите силы – перенапряжение может негативно отразится на самочувствии. Чаще обычного может ломаться техника и механизмы.

Рак

Раки смогут реализовать свои намерения только в сотрудничестве с друзьями и единомышленниками. Это хорошее время для обмена мнениями и работы над собственными ошибками. Вторая половина дня неблагоприятна для рекламных мероприятий и творческих видов деятельности. Привыкшие к инициативному и самостоятельному поведению сегодня столкнутся с рядом трудностей.

Лев

Если Львам требуется о чем-то договориться с вышестоящим руководством, то лучше всего запланировать и подготовить встречу в утренние часы. В это время ваш контакт пройдет успешно. Вторая половина дня неблагоприятна для карьеры. Особенно это относится к тем, кто не успевает в срок выполнить поручения начальства. Безработным может быть сложнее найти хорошую работу, интересные варианты могут срываться.

Дева

В утренние часы интеллект Дев будет наиболее восприимчив к новой информации. Поэтому в это время лучше всего заниматься деловой перепиской, учебой, обменом опытом и деловыми поездками. Вторая половина дня может стать испытанием на прочность для ваших деловых связей. Также это весьма напряженное время в плане информационного обмена.

Весы

Хороший день для Весов, занимающих руководящие должности. В утренние часы вы сможете легко и быстро провести небольшие изменения в структуре управления. Также можно делать кадровые перестановки. Вторая половина дня может привести к усилению финансовых рисков – воздержитесь от крупных расходов. Будьте осторожны в финансовых инвестициях в коллективные проекты.

Скорпион

Скорпионы, проходящие обучение в вузах, смогут использовать этот воскресный день для самостоятельного повторения пройденного материала. Также это хорошее время для дистанционно обучения по интернету. Вторая половина дня может быть связана с осложнением работы по индивидуальному обслуживанию клиентов. Рекомендуется уделять больше внимания стратегическому планированию.

Стрелец

Стрельцы в первой половине дня смогут проявить себя талантливыми изобретателями и рационализаторами. Тем, кто занимается ремонтом и обслуживанием техники, не составит труда выявить и устранить технический дефект. Во второй половине дня может сложиться напряженная психологическая обстановка в трудовом коллективе. В ходе служебных командировок могут осложниться некоторые технические вопросы.

Козерог

Козерогам рекомендуется в первой половине дня заниматься рекламными мероприятиями. В том числе вы можете разместить в интернете свое резюме – оно не останется без внимания работодателей. Вторая половина дня может быть связана с непредвиденными происшествиями. Если ваши дела подходят к некоему завершающему этапу, то что-то может вам помешать.

Водолей

Если перед Водолеями стоит задача завершить какое-то дело или проект, то постарайтесь это успеть сделать в первой половине дня. Чем раньше вы приступите к работе, тем результативнее пройдет этот день. Вторая половина дня может быть связана с усилением напряженности в отношениях с начальством. Неблагоприятное время для работы на дому и в семейном бизнесе.

Рыбы

У Рыб первая половина дня располагает к деловым поездкам и встречам. Возможно, вам удастся добиться выгодного сотрудничества и заключить сделку. Вместе с тем, постарайтесь наиболее важные дела успеть заверить до полудня. Вторая половина дня связана с усилением нестабильности. Воздержитесь от покупки электроники и компьютерной техники.