По кому полнолуние 19 ноября ударит сильнее всего

Астрологи рассказали, что жизни четырех знаков зодиака взбудоражит полнолуние 19 ноября.

Львы могут почувствовать профессиональное выгорание и разочароваться работой. На них нападет меланхолия и грусть. Львам необходимо научиться управлять своими эмоциями и отбросить свою непомерную гордость, чтобы попросить о помощи.

Начиная с 19 ноября представители этого знака зодиака будут явно не в духе. Перепады настроения будут связаны с усталостью от социальных и бытовых проблем, а также с желанием что-то поменять в своей жизни. В этот период Скорпионам не следует принимать решения, основанные на эмоциях.

У Стрельцов, начиная с 19 ноября, могут произойти значительные изменения в жизни, особенно это коснется любовных отношений. Это может стать внезапный или давно запланированный разрыв в отношениях. В этот период Стрельцам необходимо относиться к себе снисходительнее и простить себя за прошлые ошибки.

Загадочная сверхчувствительность Рыб с 19 ноября подвергнется новым испытаниям. Рыбы будут винить себя и других во всех бедах. Чтобы пережить без потерь это непростое время, Рыбам нужно сосредоточиться на творчестве. Самовыражение через различные виды искусства направит переполняющую их энергию в правильное русло, передает Пятый канал.