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По кому полнолуние 19 ноября ударит сильнее всего

19 ноября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи рассказали, что жизни четырех знаков зодиака взбудоражит полнолуние 19 ноября.

По кому полнолуние 19 ноября ударит сильнее всего

Лев

Львы могут почувствовать профессиональное выгорание и разочароваться работой. На них нападет меланхолия и грусть. Львам необходимо научиться управлять своими эмоциями и отбросить свою непомерную гордость, чтобы попросить о помощи.

Скорпион

Начиная с 19 ноября представители этого знака зодиака будут явно не в духе. Перепады настроения будут связаны с усталостью от социальных и бытовых проблем, а также с желанием что-то поменять в своей жизни. В этот период Скорпионам не следует принимать решения, основанные на эмоциях.

Стрелец

У Стрельцов, начиная с 19 ноября, могут произойти значительные изменения в жизни, особенно это коснется любовных отношений. Это может стать внезапный или давно запланированный разрыв в отношениях. В этот период Стрельцам необходимо относиться к себе снисходительнее и простить себя за прошлые ошибки.

Рыбы

Загадочная сверхчувствительность Рыб с 19 ноября подвергнется новым испытаниям. Рыбы будут винить себя и других во всех бедах. Чтобы пережить без потерь это непростое время, Рыбам нужно сосредоточиться на творчестве. Самовыражение через различные виды искусства направит переполняющую их энергию в правильное русло, передает Пятый канал.

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