Рискуем потерять крупную сумму — финансовый гороскоп на 20 ноября

Сегодня мы можем потерять деньги либо из-за нашей невнимательности, либо из-за незнания некоторых тонкостей.

Овен

У Овнов достаточно непростой день с точки зрения финансов. Если у вас остаются невыплаченные финансовые обязательства по долгам, то сегодня вам об этом могут напомнить. В то же время во второй половине дня вам могут не поступить обещанные платежи. Бизнесменам будет сложнее найти новые рынки сбыта и расширить географию своей деятельности.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется действовать индивидуально и свести к минимуму деловое партнерское сотрудничество. Если же без партнерства никак нельзя обойтись, то постарайтесь не форсировать события. Сейчас вам может быть выгоднее переждать и не принимать некоторые сомнительные решения. Несмотря на финансовую неопределенность, у вас есть неплохие шансы добиться позитивных результатов при должной осмотрительности в принятии решений.

Близнецы

Основной темой дня для Близнецов могут стать отношения в трудовом коллективе с коллегами и подчиненными. Если какие-то проблемы оставались нерешенными, то сегодня они снова могут напомнить о себе. Старайтесь решать вопросы до конца, чтобы не пришлось снова наступать на те же грабли. Будет нелегко работать из-за возможных технических сбоев. Потребуется время на устранение неполадок, поэтому темп работы может замедлиться.

Рак

Ракам в этот день необходимо справиться со своими эмоциями. Дело в том, что вы будете склонны к излишне эмоциональному поведению, а это не всегда бывает полезно для деловой активности. Также пока лучше воздерживаться от попыток что-то поменять и усовершенствовать в привычном рабочем распорядке. Это не лучший день для творчества и экспериментирования.

Лев

Львам звезды советуют использовать свободной от текущей работы время для повторного прочтения специальной профессиональной литературы. Это поможет вам повысить уровень квалификации и поднять свой авторитет. Не все запланированные на сегодня дела удастся завершить в отведенный срок. Этот день может быть связан с не вполне удачными инициативами.

Дева

Девам в этот день будет непросто находить взаимопонимание с деловыми партнерами. Может случиться так, что вы или партнер опоздаете на запланированную деловую встречу. Также ваши переговоры о сотрудничестве вряд ли получат положительную динамику. Ваши идеи поступки могут не найти должного понимания в профессиональном сообществе.

Весы

Весы в этот день могут долго ждать обещанной оплаты за выполненную работу и так и не дождутся в итоге. Это достаточно проблемный день с точки зрения получения доходов и может быть связан с нарушениями рабочего ритма. Тем, кто работает на выполнении заказов, возможно, придется много времени простаивать без работы.

Скорпион

Инициативы Скорпионов могут столкнуться с пассивным сопротивлением и неприятием со стороны коллег и подчиненных. Планировать наверняка вы сможете только свои личные действия. А вот рассчитывать на поддержку со стороны других людей лучше не надо, иначе ваши планы не исполнятся в полной мере. Нежелательно также советоваться с друзьями и единомышленниками – их советы могут повредить вам.

Стрелец

У Стрельцов достаточно непростое время с точки зрения реализации личного потенциала в профессии. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вы будете чувствовать сильное тормозящее влияние, которое не позволит вам действовать в свободном режиме. Звезды советуют бизнесменам искать удачи в деятельности, направленной на расширение географии бизнеса и выхода на новые рынки сбыта.

Козерог

Планы Козерогов относительно сроков завершения проектов, возможно, придется корректировать в сторону более поздних сроков. Дело в том, что сегодня вы можете столкнуться с неожиданными осложнениями, которые трудно было предусмотреть заранее. Наиболее удачно будут идти те дела, которые требуют вашего личного мастерства и трудолюбия.

Водолей

Водолеям не рекомендуется подавать документы в официальные инстанции на регистрацию фирм и для оформления что-либо. Сейчас велика вероятность что-то забыть или не предусмотреть, поэтому ваши документы могут вернуть обратно безрезультатно. В наиболее выгодном положении оказываются те, кто занимает не руководящее, а подчиненное положение.

Рыбы

Рыбам звезды советуют еще и еще раз повышать свой профессиональный уровень. Дело в том, что сегодня вы можете столкнуться с задачами, для успешного решения которых вам может не хватить квалификации. А это, в свою очередь, может вести к финансовым потерям. Во второй половине дня работники сферы услуг почувствуют увеличение притока заказчиков.