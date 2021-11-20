Выполним невыполнимое — финансовый гороскоп на 21 ноября

Сегодня полезно ставить перед собой трудные задачи и щелкать их как орешки.

Овен

Овнам в этот день лучше не ставить перед собой жестких рамок для исполнения работы к определенному сроку. Будьте готовы к неожиданностям и принимайте решения оперативно, исходя из обстоятельств. Многие сегодня с успехом могут заниматься финансовой деятельностью с использованием банковских счетов. С осложнениями могут пойти дела в сфере недвижимости.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее вступать в деловое взаимодействие с партнерами и клиентами. Умение адаптироваться к внешним обстоятельствам является одним из главных условий для успеха в делах. Кроме того, это не лучшее время для неофициальной деятельности, выполнения заказов без соответствующего оформления документов.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется сосредоточиться на решении сиюминутных практических вопросов. Основное внимание следует уделить выстраиванию конструктивных взаимоотношений с коллегами и подчиненными. Не отвлекайтесь на планирование и те дела, которые сулят выгоду в отдаленной перспективе. Будьте готовы к непредвиденным изменениям во внешних обстоятельствах.

Рак

Взаимоотношения типичных Раков с начальством могут складываться весьма нестабильно, импульсивно. Не следует доверять обещаниям представителей официальной власти. Сегодня вы можете сталкиваться с обманами и необязательностью. Старайтесь контролировать свои эмоции и вести себя сдержанно. Успешно пойдут дела у тех, кто имеет отношение к индустрии моды, спорта, отдыха и развлечений.

Лев

В течение дня Львы могут столкнуться со сложными профессиональными вопросами, для решения которых может не хватить квалификации. Может хромать дисциплина труда в трудовом коллективе и не всегда понятно кто, за какую работу отвечает. Воздержитесь по мере возможности от больших интеллектуальных нагрузок, связанных с учебой. Многое будет зависеть от комфортных условий труда на рабочем месте.

Дева

У Дев этот день может быть связан с частыми техническими сбоями, поломками, аварийными ситуациями с вероятность получения травм. Постарайтесь не торопиться и любую работу делать основательно. Благодаря деловым связям вы сможете решить многие вопросы. Можно заключать договоры с общественными организациями, товариществами, акционерными обществами и кооперативами.

Весы

Весам в этот день не рекомендуется вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве, рассчитанные на длительный срок. При индивидуальном обслуживании клиентов вы можете столкнуться с нестандартным поведением и оригинальными запросами. Тем не менее день пройдет удачно для интеллектуального труда. Бизнесменам звезды советуют обратить внимание на тех, кто придет к вам устраиваться на работу.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется все деловые и профессиональные вопросы держать под личным контролем. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду, чтобы весь рабочий процесс выполнять самостоятельно. У бизнесменов это хороший день для проведения своей личной воли в жизнь, соперничества в конкурентной борьбе. Полагаясь на сотрудничество с коллегами и подчиненными, вы рискуете сорвать график работ.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется искать дополнительную подработку – сегодня у вас для этого складываются благоприятные условия. Также можно заниматься неофициальными расследованиями, наводить справки об интересующих вас людях, проводить научные исследования. Успешно поработают фермеры, строители и фрилансеры, надомники.

Козерог

Непростой день сегодня у Козерогов, перед которыми стоят жесткие сроки для завершения работы. Чем больше вы будете топиться, тем больше допустите ошибок, на исправление которых потребуются дополнительные силы и время. Удачно складывается этот день для планирования, инженерных и проектно-конструкторских работ. Работа на общественных началах будет вам полезна в плане новых знакомств.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется свести к минимуму деловые контакты и поездки. Возможно, вас будут часто отвлекать на посторонние разговоры. В результате вы рискуете провести этот день в пустой мелкой суете и так ничего существенного не успеть сделать. Рекомендуется воздерживаться от работы в составе коллектива. Индивидуальный труд предпочтительнее.

Рыбы

Рыбам рекомендуется максимально нагружать свой интеллект и ставить перед собой сложные задачи, требующие обширных и глубоких профессиональных познаний. Успешно пойдет учеба, деловая переписка, работа, связанная с научными исследованиями, программированием, издательским делом. Звезды рекомендуют сконцентрироваться на укреплении своих позиций в недвижимости.