Новое увлечение может стать копией прежнего — любовный гороскоп на 23 ноября

Сегодня мы можем вновь повторить ошибки прошлого.

Овен

Сегодня Овны забудут о ссорах и разногласиях со своими любимыми, если вместе с ними займутся жизненно важным делом - например, будут обустраивать дом для совместного счастливого будущего, поднимать общий бизнес, помогать родственникам или обсуждать нюансы предстоящего романтического путешествия.

Телец

День создает Тельцам хорошие условия для свидания, обещает сексуальную и эмоциональную гармонию с любимым человеком. Даже манипуляции сегодня будут иметь положительный оттенок, так как оба партнера втайне хотят одного и того же. Можно надеяться на успех любовной интриги или подстроенной встречи.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит выбирать для встречи с любимым человеком шумные многолюдные места с легкомысленной атмосферой. Этот день требует приватности и деликатного подхода к любви, не располагает к излишней игривости. Возможно, стоит встретиться в домашней обстановке или перенести свидание.

Рак

Сегодня любовные дела радуют Раков (особенно, если они не хотят перемен и стремятся удержать роман в его нынешней фазе). Это день гармонии, важно лишь, чтобы она не базировалась на силе привычки или лозунге «стерпится - слюбится». Не бойтесь проявить инициативу в общении с уже знакомым партнером.

Лев

Этот день не способствует активной личной жизни Львов. Одни Львы сами сделают выбор в пользу насущных дел, других вынудят обстоятельства. Если судьба к вам добра, и встреча не отменяется, старайтесь избегать «креативных» форм свиданий, находить удовольствие в самой обычной или в закрытой обстановке.

Дева

Стараясь ради своего будущего личного счастья, Девы сегодня поневоле действуют по «старым лекалам» и вносят в планы много знакомых деталей. Свободным Девам звезды напоминают, что сейчас велика вероятность ностальгии даже по трудному любовному прошлому, и новое увлечение может стать копией прежнего.

Весы

Сегодня Весам нелегко оставаться в любви эстетами и романтиками: что-то напомнит им о суровой правде жизни. Возможно, в качестве практического учителя выступит партнер. Одновременно день поддерживает на высоком уровне взаимное влечение, избыток психологического напряжения можно сбросить в спальне.

Скорпион

В этот день Скорпионам не стоит медлить с любовной инициативой, особенно с налаживанием дистанционного контакта или отправкой очень личного письма. Вероятность успеха возрастает, если представители знака пытаются восстановить прежние симпатии или дать новую жизнь приостановленному когда-то роману.

Стрелец

Стрельцам этот день готовит сильные любовные переживания, которые, возможно, им придется держать в секрете. Положительный или негативный характер эмоций во многом зависит от предыстории вопроса. Велика вероятность оказаться во власти запретных страстей и столкнуться с отзвуками прежних приключений.

Козерог

Козероги могут рассчитывать на гармонию в личных отношениях и удачу в любви, если будут осмотрительны и дипломатичны, найдут баланс между своими вкусами и привычками пассии. Свидание в эти сутки обладает тайным «магическим» потенциалом, способно оживить былые чувства или обновить заделы на будущее.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям навязывать любимому человеку свое общество, но подсказывают, что лучше быть с ним или с ней рядом (или на связи): не исключено, что в течение дня потребуется помощь или сочувствие. Важно помнить, что любые знаки внимания в эти сутки осуществляются «по запросу».

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам удастся найти баланс между переполняющими их чувствами и вынужденной сдержанностью, что отразится на развитии их романа самым наилучшим образом. Не стоит жалеть о том, что вы не раскрыли все свои карты прямо сейчас: элемент интриги однозначно пойдет на пользу вашему образу.