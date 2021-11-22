Эмоции вскружат голову — гороскоп на 23 ноября

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Рака советует делать выбор в пользу хлопот, связанных с домом и семьей, но в балансе с прочими нуждами.

Сильная мотивация: кровные узы, инерция привычки, общее прошлое. Среди актуальных тем этого дня - жилье, связи с дальней и близкой родней, помощь близким, бронирование мест, гостиничный, ресторанный и клининговый бизнес, приватные услуги, операции с недвижимостью, строительство, ремонт, наследство, страховка, налоги, отработка долгов, раритетные вещи, утилизация отходов, а также нюансы частных хозяйств: уборка, услуги на дому, защита владений, коммунальные платежи.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам поставить в приоритет хлопоты по дому, семейные дела или свой частный бизнес. Овнам, делающим карьеру в корпорации, желательно иметь дело с коллегами-земляками и действовать в приватном режиме. Хорошо заниматься ремонтом, уборкой и оборудованием жилья или гаража, переездом, куплей-продажей недвижимости или машины за рубежом, помощью родителям и соотечественникам.

Телец

Тельцам не стоит упускать отличный день для сотрудничества, основанного на общих интересах, старых тайнах или инерции привычек. Он подходит для делового партнерства в закрытой или частной сфере, взаимодействия с близким окружением, родственной и земляческой взаимопомощи, а также личных свиданий и подпитки взаимных симпатий. В сюжетах этого дня возможен элемент интриги, маскировки или разведки.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам заниматься завершением текущих мелких дел, не уклоняясь от их неприятных моментов. На первый план могут выйти темы восполнения ресурсов, коммунальных платежей, взаиморасчетов, оплаты услуг, обновления быта, ремонта инструментов и техники, поиска жизненно необходимых лекарств, уборки помещений, утилизации старых вещей. В материальных делах важны налоговые нюансы.

Рак

Раки могут рассчитывать на умеренный, зато стабильный прилив энергии. День повышает их выносливость и продуктивность в бизнесе, творчестве и спорте, дает силы для делового сотрудничества, личной жизни, выполнения повседневных дел, воспитания детей и питомцев. Хорошо действовать в направлении своей мечты и в согласии со своей верой, восстанавливать полезные старые навыки для близкой новой жизни.

Лев

Сегодня обстоятельства мешают Львам вести вольный образ жизни и наслаждаться самовыражением. Многим Львам придется заниматься бытом, жильем, здоровьем, насущными семейными делами или внутренними аспектами бизнеса, оставаться дома, в офисе, учреждении или на производстве. Внимания могут требовать хозяйственные мелочи, строительные или ремонтные работы, охранные системы, инструменты или персонал.

Дева

Сегодня Девы могут поработать на перспективу, в одиночку или вместе с близкими людьми (родственниками, домочадцами, старыми друзьями). При этом им вовсе не обязательно начинать что-то с нуля или осваивать новые навыки: для успеха будет достаточно прежних умений, инструментов или связей. Сподвигнуть на те или иные работы может ностальгический настрой и желание перенести в будущее кусочек прошлого.

Весы

Сегодня на повестке дня у Весов сложные или неприятные дела, выполнить которые - их долг или насущная необходимость. В зависимости от персональной ситуации это могут быть бытовые заботы, деловые или производственные задачи. Возможно, придется оказать услугу кому-то из родни, земляков или соседей (либо, наоборот, неофициально попросить у них помощи), заняться черновой или тайной стороной работ.

Скорпион

Скорпионам не стоит пропускать этот день: он дает им энергию для текущих дел, помогает продвигать свои интересы и хранить верность своим идеалам. Хорошо восстанавливать сегодня маршруты и каналы связи, вспоминать забытые навыки, развивать бизнес за границей и сотрудничество с идейными единомышленниками, поддерживать контакт с людьми издалека (иногородними коллегами и друзьями, зарубежной родней).

Стрелец

На этот день Стрельцам лучше не планировать развлечения, начинания и отдых. Он может провоцировать настороженность и подозрительность, требовать погружения в неприятные дела или выполнения рискованных действий. Возможно, придется заняться налогом, наследством, страховой или кредитной операцией, отработкой долга, сбытом балласта, защитой дома или семьи, пережить тайный кризис в любви или бизнесе.

Козерог

Сегодня Козерогам желательно развивать сотрудничество, полезное для будущего, а также не отказывать в помощи близким людям и старинным друзьям. И в деловых, и в личных отношениях важно быть дипломатом и сохранять паритет. Не стоит ослаблять бдительность, если приходится вести дела на доверии (особенно в сфере бизнеса, финансов и недвижимости). Приветствуются защищенные сделки и договоренности.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня не лучший день для начинаний, зато вполне подходящий для рутинных дел (в том числе не самых любимых и приятных, например, уборки). Многие занятия могут сопровождаться тайными затруднениями, опасениями или переживаниями, может возрасти болезненность лечебных процедур. В то же время есть шанс сделать что-то полезное, помочь родне или угодить начальству.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на тайный успех или полезный скрытый эффект от своих действий, который непременно проявится в близком будущем. Им не стоит ждать открытого и быстрого признания: благодарностей, повышений, денежных поощрений, слишком явных знаков ответного личного внимания. В эти сутки хорошо идти знакомыми путями и исправлять ошибки прошлого в расчете на скорые позитивные перемены.