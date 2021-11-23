Окажемся на краю пропасти — любовный гороскоп на 24 ноября

Сегодня неприятные ситуации и обстоятельства подтолкнут нас к самому краю отношений.

Овен

Пока не настал вечер, главными условиями любовной гармонии для Овнов будут оставаться интимность и доверие. Это время понимания без слов или загадочного молчания. Для инициативы, активной переписки, совместных путешествий или их обсуждения больше подходят динамичные и информативные вечерние часы.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не откладывать свидание на вечер, если главное для них - отсутствие перемен и глубокое эмоциональное взаимопонимание. В конце дня общение с любимым человеком сведется к интересному диалогу на актуальную тему, в котором каждый из партнеров выдаст свои убеждения.

Близнецы

Близнецам стоит планировать романтическое свидание или важный личный диалог на вечернее время. Это лучший момент для продолжения прерванного знакомства, особенно, если объект симпатий живет далеко от вас или является носителем другой культуры. Интересующая персона может сама выйти с вами на связь.

Рак

Между Раками и их любимыми вплоть до ночи существует общее психологическое поле. Вместе с взаимной тягой в нем возможны и нотки недоверия (особенно, если партнеры уже давали друг другу поводы усомниться в своей искренности). Если атмосфера станет тяжеловатой, разрядить напряжение поможет вечер.

Лев

Сегодня звезды советуют влюбленным Львам не торопить события и отложить все инициативы личного характера на вечер. Это лучший момент для встречи, начала переписки или попытки вернуться к важному разговору. Не стоит огорчаться, если обратная связь задержится. Возможно, придется ждать ее до завтра.

Дева

Девам не стоит спешить с инициативой в любви, пока они не уточнят свои планы в целом - например, свое мировоззрение, жилищные условия или гражданский статус. Это особенно важно, если вы намерены сделать любимому человеку серьезное предложение, или он (она) ждет от вас ответа на деликатный вопрос.

Весы

Сегодня любовная удача улыбнется Весам вечером. Свободным Весам именно в конце дня лучше включаться в активные поиски и личную переписку. Не стоит отказываться от прогулок и тусовок: день не обещает удачных новых знакомств, но отлично помогает уточнить, «кто есть кто» среди примеченных кандидатов.

Скорпион

Утром события будут развиваться для влюбленных Скорпионов гладко и без особых сюрпризов, а вот вечером они могут оказаться «на краю пропасти». Им стоит следить за своим имиджем, лексиконом и манерой поведения в целом: неудачная шутка, напряженность или плохо скрытое волнение будут не в их пользу.

Стрелец

Стрельцы вплоть до вечера могут пребывать под влиянием негативных эмоций или тайных опасений, что ослабит их позиции в любви и может закрыть путь к успеху у противоположного пола. В конце дня они вновь «обретут себя», смогут привлечь внимание объекта симпатий красноречием, харизмой или эрудицией.

Козерог

Козерогам вплоть до вечера придется помнить о чувствительных психологических точках партнера. Важно избегать морального прессинга и бытовых придирок (помните, что вы способны делать это бессознательно). Вечер потребует более креативного поведения, но следите, чтобы оно не переходило в развязность.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отложить свои личные планы на вечер. Многих Водолеев в конце дня ждет приятный сюрприз или хорошая возможность. Не исключается заманчивое приглашение к диалогу, игре или флирту. Стоит быть начеку: в такой ситуации будут не только обнадеживающие, но и настораживающие моменты.

Рыбы

Рыбам удастся поддерживать гармоничный эмоциональный фон в своих любовных отношениях вплоть до конца дня. Свободные Рыбы и те, кто переживает разлуку с любимым человеком, в дневные часы будут легче переносить свое одиночество. Вечером звезды не рекомендуют смешивать деловые планы и личные контакты.