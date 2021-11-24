Планируем светлое будущее — финансовый гороскоп на 25 ноября

Пора забивать ближайшие недели планами и целями.

Овен

Овнам, занимающим руководящие должности, сегодня следует с осторожностью отнестись к поступающей информации. Это достаточно неблагоприятный, критический день для бизнеса. Возможно, вам сообщат ложные сведения, и это может негативно отразиться на качестве принимаемых управленческих решений. В утренние часы ваша деятельность будет более успешной.

Телец

Тельцам в этот день, возможно, придется столкнуться со сложными профессиональными вопросами, для успешного решения которых не хватит знаний. Также это неблагоприятный день для учебы и сдачи экзаменационных и зачетных заданий. Все это может негативно отразиться на вашей профессиональной репутации. Азартным игрокам лучше обходить стороной игровые автоматы и казино.

Близнецы

Близнецы, занимающие руководящие должности, сегодня могут столкнуться с финансовыми сложностями. Возможно, сейчас вы не располагаете в достаточном количестве достоверной информацией для принятия правильных управленческих решений. Чтобы избежать материальных убытков в этот период, постарайтесь предельно ограничить свои расходы, особенно воздержитесь от дорогих покупок.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется воздержаться от ведения переговоров и подписания документов о сотрудничестве. Это не лучшее время для инициирования юридических разбирательств, подачи исковых заявлений о возмещении материальных потерь. Следует с осмотрительностью подходить к любым новшествам. Старайтесь не заниматься совместными делами вместе с членами семьи и близкими родственниками.

Лев

У Львов, работающих в офисе или сервисных центрах, могут возникнуть технические осложнения, поломки, аварийные ситуации. Характерной особенностью этих поломок являются трудности в их выявлении и исправлении. У строителей могут быть осложнения в делах. Наиболее важные дела лучше запланировать на утро.

Дева

Девам в этот день не рекомендуется заниматься раскруткой бизнеса с целью привлечения клиентов к услугам. Финансовые вложения в рекламные акции, а также потраченные время и силы сейчас могут не оправдаться. Также это не лучшее время для сдачи экзаменов и зачетов студентами. В течение дня в поле вашего зрения будут появляться люди с не вполне честными и прозрачными намерениями.

Весы

Весам звезды советуют жестко ограничивать посторонние контакты в рабочее время. Не позволяйте телефонным звонкам и любым разговорам «не по делу» отвлекать вас от работы. В противном случае вы можете отстать от графика и не успеете завершить запланированную работу. В поступающем к вам информационном потоке появляется много ложных сведений, которые уводят ваше внимание от главных вопросов и могут создать неверное представление о сути происходящего.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется строже контролировать расход финансовых ресурсов и не тратить деньги на рискованные проекты. Игрокам на фондовой и валютной бирже сложно будет правильно оценить тренды цен и оказаться в выигрыше. Воздержитесь от заключения сделок на оптовую закупку. Не вступайте в финансовые отношения с друзьями и единомышленниками – деньги, переданные или взятые взаймы, могут стать поводом для конфликтов в дальнейшем.

Стрелец

У Стрельцов сегодня могут усилиться разногласия с членами семьи. Это может помешать вам твердо удерживать взятое направление и проявлять настойчивость в делах. Близкие люди могут посеять в вас сомнение в целесообразности тех или иных действий. Это не замедлит негативно отразиться на уровне доходов. Сегодня вы вряд ли сможете правильно оценить перспективные направления в бизнесе. Лучше отказаться от сомнительных расходов.

Козерог

Козероги предпочитают работать по плану – так получается намного эффективнее. И сегодня прекрасный день для составления планов на будущее. Не слушайте ничьи мнения, принимайте решения исключительно самостоятельно. Помните, что сейчас никто лучше вас не знает, что и как вам следует делать. Отличное время для тех, кто занимается гостиничным бизнесом, работают в аптеках, санаториях, базах отдыха.

Водолей

У Водолеев благоприятный день для конструктивного сотрудничества с вышестоящим начальством. Если вы сами занимаете руководящую должность, то прислушайтесь к мнению подчиненных – они сообщат вам важные сведения. Не следует втягиваться в рискованные инвестиционные проекты. Этот день сложится крайне неблагоприятно для контактов с деловыми партнерами из других стран и регионов.

Рыбы

Рыбам рекомендуется больше внимания уделять расширению и углублению своих профессиональных познаний. Именно благодаря повышению квалификации вы сможете повысить свою деловую репутацию. Повысятся доходы от тех профессий, которые приносят людям радость, связаны с отдыхом, модой и развлечениями. Вместе с тем не следует ожидать от начальства бонусов или преференций.