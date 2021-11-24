Звезды проверят роман на прочность — любовный гороскоп на 25 ноября

Сегодня проблемы и неприятности будут бить по нашим отношениям со всей силы.

Овен

Сегодня Овны способны в любви на внезапный креативный порыв. Огненный темперамент подталкивает их к риску и сумасбродству, накаляет страсти и разжигает ревность. Ситуация непредсказуема и активность в личной жизни сродни игре в рулетку: «бег по краю пропасти» может увенчаться и успехом, и срывом.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам стоит быть осмотрительнее: близкий человек «на взводе» и его легко спровоцировать - например, разбудить в нем гнев, ревность или собственнический инстинкт. Звезды обещают, что все закончится хорошо, но бурные события могут отнять время и изрядно подпортить нервную систему.

Близнецы

Сегодня судьба в любой момент может создать влюбленным Близнецам препятствия на пути к цели. Не исключено, что это произойдет в самом прямом смысле - например, у них возникнут неотложные дела, начнутся материальные трудности, или им помешает вовремя прибыть на место встречи дорожное происшествие.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам может изменить их благоразумие. Под влиянием яркого романтичного импульса или вдруг вырвавшегося на свободу подавленного желания они способны в любви на безумный и накладный для себя порыв. Не исключено, что на это их спровоцирует партнер или сподвигнет кто-то из друзей.

Лев

Сегодня против Львов могут обернуться их же сильные страсти. Многих Львов способна ослепить ревность. Им стоит помнить, что ссоры сейчас имеют опасную тенденцию к разрастанию и могут привести к разрыву. Риски выше для пар, живущих вместе, ведущих совместный бизнес или являющихся конкурентами в нем.

Дева

Влюбленных Дев этот день подталкивает к приключениям. Отношения заиграют новыми красками, если избегать шаблонов и не бояться в определенный момент «пройти по краю пропасти». Такая встряска особенно полезна, если вы зациклены на какой-то любовной неприятности. Новых отношений лучше не начинать.

Весы

Этот день одновременно обещает Весам надежду на счастливое будущее с дорогим им человеком и создает декорации для эмоционально заряженной любовной драмы. Возрастает риск неприятного момента - например, выноса на всеобщее обозрение интимных проблем пары или публичных сцен ревности между влюбленными.

Скорпион

Сегодня Скорпионов подводят их страсти. Они способны ревновать бывшую или будущую пассию. Также многим из них захочется продемонстрировать свою силу или власть, они могут выполнить на глазах партнера или соперника рискованный головокружительный трюк. Им важно контролировать свой темперамент.

Стрелец

Сегодня в общении с представителями другого пола Стрельцов может подвести самолюбование и вера в свою исключительность. Влюбленный Стрелец рискует стать жертвой психологического внушения - например, поверить в «судьбоносное роковое совпадение» - при этом не заметив реальной угрозы своему роману.

Козерог

Сегодня нештатная ситуация провоцирует Козерогов на риск, предлагая забыть об осторожности и выйти в любви за привычные рамки - а Козероги сопротивляются растущему искушению, насколько хватает сил. Звезды не советуют расслабляться, так как к ночи соблазны или раздражающие триггеры только усилятся.

Водолей

В этот день Водолеи могут оказаться в любви мишенью для неожиданных атак или объектом намеренных провокаций. Возможно, их начнет выводить из себя чем-то обиженный партнер или попытается лишить душевного равновесия соперник. Не исключена проверка на прочность принципов и твердость принятого решения.

Рыбы

Рыбам этот день поможет увидеть объект своих романтических грез с неожиданной стороны. Лучшим признаком зарождающейся симпатии или возрождения чувств станет быстрый переход от слов к делу в кризисной ситуации. Тот, кто отделывается обещаниями или комментариями, вряд ли питает истинный интерес.