Подходим ко всему с опаской — гороскоп на 25 ноября

21-22 лунные сутки. Непростая планетная комбинация с участием Луны во Льве обещает нескучный, но сложный день.

Он сулит волнения, сюрпризы, нештатные ситуации и опасные игры. Возможны кризисы и несчастные случаи в спорте и бизнесе, вспышки страстей, провокации, гиперактивность и капризность у детей и животных. Внимание могут привлечь зрелищные драматичные маневры, цирковые и другие рискованные шоу. К ночи вероятен рост азарта, экспансии, лихачества. Не стоит забывать о самоконтроле и правилах безопасности!

Овен

Сегодня Овнам претят рутина, скука и предсказуемость. День обещает сюрпризы, подталкивает к свободе от условностей, приключениям и креативу. Возрастет склонность к экстремальным видам спорта или рискованным маневрам в бизнесе. Проблемы возможны из-за лихачества, экспериментаторства и авантюризма. Опасно сочетание упрямства и вспыльчивости. В любви могут навредить неумеренные страсти и ревность.

Телец

Тельцов день настраивает на активность с элементами творчества и конкуренции, предупреждает о сюрпризах, нервозности, конфликтах и рисках. Сегодня легко утратить контроль в бизнесе, доме и отношениях, спровоцировать завистников, разозлить влиятельных людей. Возможны вспышки агрессии со стороны партнеров и близких, неожиданные капризы детей, авралы в быту и обострения разногласий с друзьями.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит приготовиться к сюрпризам в поездках, в текущих делах и сопутствующих им денежных расчетах. Даже рядовая задача может превратиться в креативную, волнующую и рискованную процедуру. Велика роль случайностей. Возможен срыв договоренностей. Не стоит полагаться на привычные маршруты, знакомые сервисы и поддержку друзей: вместо срочной помощи вам могут оказать «медвежью услугу».

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам стать внимательнее в финансовых делах: в них не исключен сюрприз или нетипичный поворот событий. Есть риск дополнительных трат, в том числе в виде налогов, штрафов или добавочных взносов. Возможны осложнения при получении гонорара, закрытии долга или снятии средств со счетов. Могут подвести друзья. Неожиданные потребности или новые капризы могут появиться у детей.

Лев

Сегодня Львам стоит быть осторожнее: на волне собственного креативного порыва или под влиянием волнующих обстоятельств они рискуют утратить самоконтроль, начать действовать во вред себе, своему дому, бизнесу или близким, подпортить свои отношения с друзьями, родней, начальством или влиятельными людьми. С ними может сыграть плохую шутку излишне агрессивная защита своих интересов или территорий.

Дева

Сегодня Девам придется часто действовать по обстоятельствам, а они не всегда предсказуемы. Неожиданный вираж событий возможен в бизнесе, в привычном служебном или домашнем распорядке, в дороге, в отношениях с друзьями или в планах, связанных с детьми. К счастью, волнения и скрытые угрозы - не приговор: правильно использованные, кризисы этого дня дадут любому проекту полезный творческий импульс.

Весы

Для Весов день изначально удачен: он поддерживает их в духовном и творческом тонусе, подтверждает их успехи и виды на будущее. Но дары судьбы и моменты везения могут сопровождаться побочным «спецэффектом» или доставаться дорого. Среди вероятных осложнений - эмоциональные кризисы, разногласия с друзьями и спонсорами, деловые и материальные риски. Возможны провокации со стороны тайных завистников.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно продемонстрировать свой профессионализм, при этом не терять самоконтроль и вовремя замечать перед собой красный сигнал опасности. День мотивирует на яркие достижения, дает азарт для сложных игр и борьбы с непредсказуемыми конкурентами - но также усиливает упрямство, разжигает страсти, подталкивает к опрометчивым порывам, рискам, силовым решениям, навязчивости или агрессии.

Стрелец

Сегодня Стрельцами движет спортивный, научный, игровой или иной азарт, а также стремление подтвердить свой авторитет или дополнительно расширить свои былые возможности. Многими Стрельцами будет руководить сознание своей личной миссии. В порыве воодушевления многие представители знака рискуют недооценить скрытые угрозы ситуации или ее неприятные побочные эффекты, которые станут для них сюрпризом.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня они в своей зоне риска и им стоит вести себя на порядок осмотрительнее, чем обычно. В противном случае возрастет вероятность проблем, включая материальные осложнения и размолвки с друзьями. Желательно держать под контролем свои романтические и родительские чувства, творческие порывы, спортивный и деловой азарт, а также беречь стратегические ресурсы.

Водолей

Сегодня Водолеям нужна осторожность в любом взаимодействии, будь то контакт с людьми или работа с объектом. Это день рискованных игр, «сопротивления материала» и агрессивной отдачи. Обостряется конкуренция. Возможны сюрпризы, провокации, проверки на профессионализм и выдержку, раздоры с друзьями, коллегами, близкими, начальством. Небезопасно увлекаться и выходить за рамки своих базовых принципов.

Рыбы

Рыбам стоит приготовиться к тем или иным сбоям в привычном расписании. Этот день может принести им нештатные ситуации на работе, проблемы со здоровьем, срочные заботы о детях и подопечных. Возможны неожиданные повороты событий при попытке выполнить долг, получить или оказать услугу. Велик риск осложнений в воспитательской деятельности, в ходе тренингов, ремонтных работ и медицинских процедур.