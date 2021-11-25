Следим за своим кошельком — финансовый гороскоп на 26 ноября

Сегодня у нас могут украсть деньги, поэтому следим за ними весь день.

Овен

Утренние часы складываются исключительно удачно для любой деловой активности Овнов. Вы сможете быстро урегулировать любой вопрос с начальством или коллегами. Вторая половина дня может быть связана с неожиданными осложнениями, и это может помешать вам завершить запланированные дела в срок. Любое дело, начатое по вашей личной инициативе, может столкнуться с множеством препятствий и проволочек.

Телец

Первая половина дня благоприятствует Тельцам в творческой деятельности и рекламных мероприятиях. Можно публиковать резюме в интернете в поисках новой работы – интересных предложений ждать долго не придется. Во второй половине дня может сорваться важная деловая встреча. Не рекомендуется тратить время и ресурсы на составление планов и проектно-конструкторские работы.

Близнецы

В первой половине дня у Близнецов удачное время для проведения финансовых операций и улучшения условий труда на рабочем месте. Офисные служащие могут получить в свое распоряжение новую, более производительную технику. Вторая половина дня неблагоприятна для работы с клиентами. Старайтесь выполнять текущую работу, ничего особенно не меняя и не начиная ничего нового.

Рак

Ракам рекомендуется планировать деловые встречи на первую половину дня. В это время вам удастся заручиться поддержкой нужных вам людей и договориться о сотрудничестве. Вторая половина дня может быть связана с разногласиями в трудовом коллективе с коллегами или подчиненными.

Лев

Финансовые возможности Львов могут вырасти в первой половине дня. Это может быть связано с поступлением денег в счет оплаты за работу и получением новых выгодных заказов. Во второй половине дня опасайтесь мошенничества и обмана при расчетах с клиентами. Ваше начальство будет ожидать от вас только исполнительности и послушания, а ваши инициативы будет воспринимать как недопустимое самоуправство.

Дева

Девам в утренние часы удастся справиться с запланированными делами намного быстрее, чем планировалось. Возможно, отпадет надобность в выполнении некоторых рутинных операций. Вторая половина дня может быть связана с некоторыми неудобствами при выполнении профессиональных обязанностей на рабочем месте. Звезды не рекомендуют предпринимать инициативы в бизнесе и подвергать сомнению правильность позиции начальства по тем или иным вопросам.

Весы

Весам в первой половине дня рекомендуется заниматься оформлением документов на получение льгот, компенсаций и прочих причитающихся вам финансовых выплат. Также это хорошее время для работы фрилансером. Вторая половина дня может быть связана с разногласиями при контактах с начальством. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то воздержитесь от принятия важных решений, от которых могут произойти необратимые последствия.

Скорпион

В утренние часы Скорпионам может поступить важная информация, в результате которой темп выполнения деловых планов может значительно ускориться. Вторая половина дня неблагоприятна для тех, кто проходит курсы обучения на платной основе. Возможно, вы поймете, что напрасно потратили деньги. В течение дня вам могут поступить сведения, которые могут вас озадачить.

Стрелец

В начале дня Стрельцы получит поддержку со стороны начальства и влиятельных людей, поэтому плановые дела пойдут без помех и доходы могут вырасти. Однако во второй половине дня вы не застрахованы от случаев мелкого производственного травматизма из-за неосторожного обращения с техникой. Это время может быть связано с возрастающими рисками финансовых потерь в результате технических сбоев, поломок.

Козерог

Козерогам, проходящим обучение в вузах, рекомендуется удвоить усилия по учебе в утренние часы. В это время ваш интеллект будет способен к быстрому усвоению сложного учебного материала. В конце рабочего дня будьте осмотрительнее в контактах с клиентами – не следует доверяться их обещаниям. Также не следует доверять конфиденциальной информации.

Водолей

Водолеи в первой половине дня смогут без особых проблем урегулировать мелкие финансовые вопросы. Например, вам могут вернуть долг, как только вы напомните о нем должнику. Вторая половина дня может быть связана с внезапными конфликтными ситуациями в трудовом коллективе. Звезды предостерегают вас от участия в финансовых пирамидах и высокодоходных инвестиционных фондах.

Рыбы

Рыбы в первой половине дня смогут легко договориться о деловом партнерском сотрудничестве. Также это хорошее время для выполнения клиентских заказов и согласования многосторонних договорных обязательств. В конце рабочего дня воздержитесь от публичных заявлений и участия в корпоративных вечеринках. Опасайтесь обманов и краж, особенно в поездках и при контактах с незнакомыми людьми.