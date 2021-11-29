Чего ждать от эры Водолея

В эту эру будут рождаться настоящие гении, а талант будет ценнее денег.

Скорее всего, о том, что Эра Водолея наступила или вот-вот наступит, слышал каждый из нас еще в детстве. Существуют разные мнения о том, когда именно произошел переход – в середине прошлого века, в 2000, 2012 или 2021 году, некоторые вообще считают, что мы находимся в моменте перехода из Эры Рыб в Эру Водолея.

Каждая эра длиться около 2000 лет и характеризуется тем, что данный знак зодиака будет оказывать решающее влияние на происходящие на Земле события. До Водолея была Эра Рыб, а после, в 4000 годах будет Эра Козерога.

Итак, что же нам готовит Водолей

Во-первых, это развитие и поддержка всего, что связано с интеллектом, эрудицией. А это значит, нас точно будет ждать время гениев, новых научных открытий, вызовов, свершений. И, если оглянуться вокруг, мы можем увидеть, сколько всего нового пришло в нашу жизнь за последние десятилетия!

Во-вторых, и этот фактор, наверняка, тоже заметили уже многие – Водолей покровительствует тем, кто хочет действовать во имя общественного блага. Расцвет движений за экологию, осознанное потребление, стремление улучшить жизнь людей, интерес к дискриминируемым меньшинством, развитие гуманистического взгляда, благотворительность, волонтерство – это идеи, которые набирают большую популярность.

В-третьих, это конечно же творчество во всех его проявлениях. Не удивительно, что такую популярность набирает социальная сеть Тик-Ток, что все, что делается под брендом «hand made», так востребовано, что практически каждый может проявить себя и стать популярным. Разве когда-то мы знали такие возможности? А будет еще интереснее!

В-четвертых, это интерес к эзотерике, мистике, духовной жизни. Люди Эры Водолея будут жить и творить не только в материальном, но и духовном мире, поэтому так востребованы практики самопознания, работы над собой, изучение истории рода и т.п.

В-пятых – яркая индивидуальность. Водолей любит экстравагантность, шум, внимание и уникальность. Каждый сможет проявить себя, отличаться станет модно, все нестандартное станет интересным. Развитие этого тренда мы тоже можем наблюдать в прямом смысле – «в прямом эфире» тех же социальных сетей.