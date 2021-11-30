Эти четыре знака зодиака получат уроки судьбы в декабре

Астрологи верят, что конец года может стать непростым для представителей некоторых знаков зодиака.

Астролог Афина Антарес рассказала, что испытания ждут Раков. Их станут одолевать сомнения по поводу личной жизни, однако резких шагов предпринимать не надо — лучше понаблюдать и разобраться с тем, что с вами происходит. Решив имеющиеся проблемы, Раки могут войти в Новый год готовыми к очередному этапу в отношениях.

Первая половина декабря будет легкой для Весов, однако во второй не избежать трудностей из-за прошлых проблем. Может быть, с 19 декабря Весам придется кардинально пересмотреть свою жизнь. Им может понадобиться духовная и эмоциональная поддержка.

Стрельцы смогут начать все заново и поставить цели на год вперед, однако финансовое положение будет подкошено. Лучше отказаться от дорогостоящих покупок и сомнительных проектов.

И четвертый знак, которому судьба преподаст урок, — Водолей. Тяжелое время для них продолжается: понервничать заставит будущее. Однако 28 декабря Водолеи могут получить неожиданный подарок, что настроит их на счастливый Новый год.