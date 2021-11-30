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Эти четыре знака зодиака получат уроки судьбы в декабре

30 ноября 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи верят, что конец года может стать непростым для представителей некоторых знаков зодиака.

Эти четыре знака зодиака получат уроки судьбы в декабре
Фото: doc-tv.ru

Рак

Астролог Афина Антарес рассказала, что испытания ждут Раков. Их станут одолевать сомнения по поводу личной жизни, однако резких шагов предпринимать не надо — лучше понаблюдать и разобраться с тем, что с вами происходит. Решив имеющиеся проблемы, Раки могут войти в Новый год готовыми к очередному этапу в отношениях.

Весы

Первая половина декабря будет легкой для Весов, однако во второй не избежать трудностей из-за прошлых проблем. Может быть, с 19 декабря Весам придется кардинально пересмотреть свою жизнь. Им может понадобиться духовная и эмоциональная поддержка.

Стрелец

Стрельцы смогут начать все заново и поставить цели на год вперед, однако финансовое положение будет подкошено. Лучше отказаться от дорогостоящих покупок и сомнительных проектов.

Водолей

И четвертый знак, которому судьба преподаст урок, — Водолей. Тяжелое время для них продолжается: понервничать заставит будущее. Однако 28 декабря Водолеи могут получить неожиданный подарок, что настроит их на счастливый Новый год.

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