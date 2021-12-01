Не переходим черту — любовный гороскоп на 2 декабря

Сегодня стоит чувствовать границы партнера и не переходить их.

Овен

Сегодня темперамент Овна бьет через край. Это шанс показать себя перед любимым человеком с яркой стороны в момент подъема эмоций или в миг острого кризиса. Впрочем, страсть (ревность) Овна в любом случае покажется партнеру лестной, пусть и слегка чрезмерной. Ссора может закончиться бурей чувств.

Телец

Сегодня в любовных отношениях Тельцов кипят страсти - но, чаще всего, это лишь укрепляет союз. Возможно испытание внешними стрессами, к которым партнеры выработали иммунитет. Если речь о внутренних делах пары, то взаимное влечение легко победит идейные разногласия, если они не слишком критичны.

Близнецы

Сегодня Близнецы и их партнеры могут столкнуться с той стороной своего романа, которая не связана напрямую с их взаимными чувствами и традиционной любовной атрибутикой. Возможно, влюбленным придется преодолеть роковое препятствие, созданное их общим прошлым, или вместе поспешить кому-то на помощь.

Рак

Сегодня Раки склонны играть в любви в опасные игры - и судьба благосклонна к ним, если они делают это из благих побуждений. Например, намерены любой ценой вызволить любимого человека из беды, а не повышают ставки в игре ради удовлетворения своих страстей и азарта. Для свидания день благоприятный.

Лев

Этот день усиливает страстность и эмоциональность Львов. Они не только готовы бороться за свое счастье, если оно под угрозой, но способны также и перейти грань в простой игре, многим рискуя. Им стоит помнить о чувстве меры: испорченные отношения, как и сломанные вещи, сейчас очень трудно починить.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам отказываться без веских причин от активной личной жизни: действия с элементом риска принесут более приятные плоды, чем пассивные переживания и уединенные робкие мечты. Единственное условие, которое сейчас выдвигает им судьба - не выходить в любви за указанные рамки.

Весы

Сегодня Весы и их партнеры склонны все усложнять. День повышает чувственность и потребность в сильных эмоциях. Возможно излишне драматичное отношение к близкой перемене обстановки. Не стоит спешить с критичным решительным шагом (особенно с разрывом), если отношения представляют для вас ценность.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить, что в эти сутки их чувства легко вырываются из-под контроля, превращая их в тиранов. Многие представители знака будут готовы «задушить» объект симпатий своим настойчивым вниманием, будь то забота или порыв страсти. Также их может ослепить ревность или жажда реванша.

Стрелец

Сегодня Стрельцы тяготеют в любви к сложным решениям на грани рискованной авантюры. Многих Стрельцов будет привлекать все, что связано с прошлым, овеяно тайной и будит запретные чувства. Важно считаться с реальностью: ход, уместный в одних обстоятельствах, в других может оказаться роковой ошибкой.

Козерог

Сегодня Козероги неравнодушны к идее реванша за старые любовные драмы. Если судьба намекнет им на такую возможность, они могут сосредоточиться на ней, обкрадывая сами себя. Одержимость прошлым помешает им радоваться приятным моментам настоящего или набросит тень на их новые перспективные отношения.

Водолей

Сегодня Водолеи легко теряют душевное равновесие, под влиянием эмоций они способны наделать в любви роковых ошибок. Особенно опасными могут оказаться такие мотивы, как ревность и раненое самолюбие. Желательно отказаться от классического «выяснения отношений» и от лишней активности в новом романе.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам придерживаться в любви принципа умеренности и под влиянием страстей не переходить черту. Это хороший день для свидания, если у романа нет идейной «подкладки». Будьте осторожны, если вы попали под обаяние чужой культуры или мнимого авторитета: такие чары вскоре спадут.