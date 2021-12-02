Обходим ловушки прошлого — любовный гороскоп на 3 декабря

Сегодня мы можем вновь вновь наступить на одни и те же грабли.

Овен

Этот день Овны встретят на волне тех пламенных страстей, которые захватили их накануне. Если они позитивны, нет причин прерывать приятное общение с любимым человеком. Если возникла размолвка, лучше сделать перерыв до вечера: в конце дня будет проще усмирить лишние эмоции и спокойно поговорить.

Телец

Тельцам сегодня лучше подстроиться под эмоции и привычки любимого человека. Важно ценить приятные стороны романа и не преувеличивать плохие: многое из того, что служит сейчас «яблоком раздора», теряет значение или прежнюю остроту. Например, становится меньше поводов для ревности и идейных споров.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам отложить личные разговоры и свидания на вечер. Именно в конце дня влюбленные смогут вырваться из круговорота деловой суеты и вновь обретут способность слышать друг друга. Несмотря на формальное равноправие в диалоге, мнение партнера все же может оказаться важнее.

Рак

Значимый момент в личной жизни Раков ожидается в первой половине этого дня. Возможно продолжение волнующих вчерашних событий с неожиданным приятным финалом. Свидание, назначенное на утро, не обойдется без приключений. Вечерняя встреча потребует психологической гибкости и хорошего чувства юмора.

Лев

Сегодня Львам лучше перенести на вечер все планы романтического характера, а во многих случаях - и все свои контакты с любимым человеком. Чтобы сберечь сложившиеся отношения, необходимо избежать ссоры или постараться ее замять: если зерно раздора упадет на подготовленную почву, велик риск разрыва.

Дева

Сегодня для влюбленных Дев удачнее первая половина дня: несмотря на возможные осложнения, они могут рассчитывать на подарок судьбы или хотя бы на миг гармонии в отношениях. А вот с приближением вечера многие Девы рискуют оказаться во власти приятных иллюзий и завышенных идеалистичных ожиданий.

Весы

Сегодня Весам лучше отложить все оценки в своей личной жизни на вечер: они будут более объективными. Также на конец дня желательно перенести все ключевые договоренности и романтические встречи. Это прекрасное время для прогулки под луной по знакомому маршруту и для возврата к важному разговору.

Скорпион

В первой половине этого дня Скорпионам не помешает заранее выставить разумные границы своим любовным порывам. Вечером лучше не спешить с романтической инициативой, пока вы не получили нужную информацию: отлично ориентируясь в прошлом, вы можете заблуждаться насчет некоторых тенденций будущего.

Стрелец

Сегодня Стрельцы не застрахованы от стратегических ошибок в делах сердечных. Главной ловушкой для них может стать любовное прошлое: возрастает искушение вновь запутаться в его сетях и начать строить ложные планы на будущее. Свидание или важный личный разговор желательно перенести на вечернее время.

Козерог

Самый приятный момент этого дня для большинства влюбленных Козерогов - утро. Если они сумеют не пропустить его, то обеспечат себе отличное настроение на весь день. Вечернее свидание сегодня окажется не слишком страстным, зато поможет уточнить степень интеллектуальной совместимости в отношениях.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям отложить все романтические мероприятия на вечернее время. Что бы ни случилось утром, вечер изменит угол зрения на будущее и в любой ситуации подскажет разумный выход. Возможно, вам стоит поговорить с другом, который осведомлен об особенностях вашей любовной истории.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам поддерживать огонь любви утром. Одиноким Рыбам именно в начале дня лучше поискать источник надежды (желательно, имеющий какую-то связь с их прошлым). Вечернее свидание будет удачнее, если вы возьмете эмоционально нейтральный тон и сделаете акцент на интересном общении.