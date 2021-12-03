Находим нужные слова — любовный гороскоп на 4 декабря

Сегодня очень важно говорить на правильные темы, выбирая нужные фразы.

Овен

День подпитывает любовные надежды Овнов, если они разлучены с объектом своих симпатий: возможно, именно сегодня от него поступит весточка. Постоянным партнерам звезды советуют подумать о встрече близкого Нового Года за рубежом: экзотическая обстановка снимет накопившуюся в паре напряженность.

Телец

Сегодняшний разговор с любимым человеком может иметь для Тельцов большое значение и затрагивать очень важную для них тему, но принимать на его основе поспешные решения звезды не рекомендуют: контуры будущего пока размыты, и есть риск ошибиться в оценке даже самых простых, на первый взгляд, вещей.

Близнецы

Сегодня Близнецам нужен диалог с партнером. Заинтересованность в разговоре взаимна, но к ней должна прилагаться обоюдная честность, с которой могут быть заминки. Оценить итог беседы будет трудно, пока вы не включите «детектор лжи» и не определите, где чистую правду потеснило заблуждение или ложь.

Рак

Раков звезды предупреждают, что сегодня в общении с любимым человеком проблематична полная откровенность. Возможно, честному разговору помешают запутанные обстоятельства. Не спешите разгадывать возникшие загадки: очень скоро их разрешит сама жизнь и ее ответы, с большой вероятностью, вас порадуют.

Лев

В душе Львов и их партнеров этот день затронет романтическую или философскую жилку. Во время свидания пара может увлеченно говорить о «высоких материях» или строить планы на Новый год. Даже если не все надежды сбудутся, останутся хорошие воспоминания. Не стоит откладывать важный финальный разговор.

Дева

Сегодня звезды советуют влюбленным Девам вплоть до ночи оставаться начеку, так как они рискуют стать жертвой своего романтизма, фантазий, доверчивости, ложных убеждений или рассеянности. Как ни странно, подобная опасность будет чаще подстерегать «классических» Дев с рациональным складом мышления.

Весы

Сегодня Весам лучше не уходить от общения с любимым человеком: это их остров доверия в океане растущей дезинформации. Нежелательно откладывать прощание и обсуждение задумок на будущее. Не стоит верить сплетням. Новые знакомства чреваты иллюзиями, часть надежд вскоре развеется или появятся вопросы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит полагаться на свою интуицию в делах сердечных: как бы она ни была остра, сейчас она может дать сбой. Также звезды не советуют слепо доверять словам любимого человека: по той или иной причине, он (она) предпочтет в чем-то слукавить или оставить важный вопрос без ответа.

Стрелец

Сегодня любовные успехи и провалы Стрельцов зависят от ясности их восприятия событий и доверия судьбе, а также от понимания ими собственных желаний и умения облечь свои чувства в корректные слова. Крайне важна честность с собой и другими. Если со всем этим есть проблемы, возможно, лучше промолчать.

Козерог

Этот день изначально окажется для влюбленных Козерогов не самым комфортным, так как не сулит им полной ясности в делах сердечных. Но они удержат контроль над событиями, если разберутся в их подоплеке - например, расшифруют туманный смысл чужого любовного послания или природу циркулирующих слухов.

Водолей

Сегодня звезды помогают Водолеям находить нужные слова в общении с любимым человеком, но предупреждают, что им пора пересмотреть свои возможности и часть убеждений - иначе правильные слова не будут иметь никакого влияния на ход событий. Не стоит обещать того, что вы уже не в состоянии выполнить.

Рыбы

Сегодня Рыб ждет интригующее общение, в котором обе стороны соревнуются в искусстве юмора или намеков. Сильны взаимные иллюзии, придется разбираться в подоплеке загадочных чужих речей или в потоке собственных фантазий. Это не лучший момент для завязки нового романа и отправки важного послания.