Отделяем правду от лжи — гороскоп на 4 декабря

1-30 лунные сутки. Информация этих суток ценна, но нуждается в проверке и отделении правды от лжи.

Затмение с участием Меркурия, Юпитера и Нептуна поднимает важные темы и повышает потребность в расширении кругозора, но часто подменяет истинные знания фантазиями, а точные данные сплетнями или интригующими намеками. Высок риск иллюзий, сомнений, самообмана, непонимания чужого языка, устаревших данных, помех связи, недоразумений в поездках, в учебе и в контактах за рубежом. Важный разговор, новость, судьбоносная встреча сейчас сулят больше вопросов, чем ответов. Нежелательны переговоры. Преждевременны заявления.

Овен

Этот день добавляет Овнам «духовного огня» и энтузиазма, подпитывает их веру, расширяет их кругозор и снабжает их познавательной информацией - но он также может внушить им иллюзии, частично сбить их духовные ориентиры или дать им ложные сведения. Стоит проверять данные, поступающие из-за рубежа, даже если они исходят от друга или из авторитетного источника: могут меняться контакты и маршруты.

Телец

Для Тельцов день может быть ознаменован роковой новостью, важным разговором или неоднозначным предложением, над которым им стоит подумать. Даже весть, «упакованная» в шутливую форму, окажется серьезной. Возможно, она придет из-за рубежа - например, от дальней родни или иностранных партнеров. Не исключено сообщение от детей, извещение о валютном вкладе, зарубежном имуществе, покупке или посылке.

Близнецы

Близнецам день может запомниться судьбоносным диалогом (особенно, если он шел на чужом языке). Вероятна зависимость от мнения собеседника. Оптимизм будет сопровождаться сомнениями, а ясность в одних вопросах - «туманом» в других. Важный момент возможен у юристов, переводчиков, преподавателей, у тех, кто готовится эмигрировать, заключить союз за рубежом или начать карьеру в иностранной фирме.

Рак

Ракам этот день поможет прояснить одни детали, но способен запутать их в других. Путаница особенно вероятна, если речь о лечении, питании, образовании, путешествии, сервисе, общении с представителями других стран и культур. Не стоит принимать все на веру и спешить с выбором. Возможен значимый разговор с врачом, помощником, наставником, коллегой. Может стать важным контакт с питомцем или учеником.

Лев

Сегодня звезды дарят Львам надежду, вдохновение, веру или творческую идею. Возможен значимый разговор с ребенком, любимым человеком, другом, учителем. Среди тем этого дня может оказаться предварительная программа зимнего отпуска или новогоднего праздника. Не исключено заманчивое приглашение. Точных планов строить не стоит: в них неизбежны поправки (особенно, если планируется отдых вдали от дома).

Дева

Сегодня Девам лучше поставить в центр внимания тот фундаментальный вопрос своей жизни, от которого многое зависит в их близком будущем. Это может быть жилье, гражданство, работа, образование, мировоззрение, здоровье. Возможен разговор с членом семьи, авторитетной персоной, жильцом, партнером. Важно исключить доверчивость и внимательнее вести переговоры: высок риск обмана, недоговорок и иллюзий.

Весы

Для Весов это информативный, но коварный день: важные данные могут прийти в искаженном виде, в форме сплетен и слухов. Может лукавить попутчик, собеседник. Стоит аккуратнее выбирать окружение, маршруты, средства связи, язык общения и источники сведений (особенно, если дело касается работы, учебы, услуг, лечения и контактов с иностранцами): везения здесь становится меньше, а заблуждений больше.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам осмотрительнее вести переговоры (в том числе за рубежом) и, по возможности, ограничиться в любой сфере прояснением истины. Стоит отложить покупки, сделки и поездки, выбор маршрута или страны проживания, покупку билетов и бронирование гостиницы. Не помешает проверить надежность источника сведений, репутацию преподавателя, посредника, попутчика или контрагента.

Стрелец

Для Стрельцов настал значимый день. Несмотря на роковой переходный характер событий в целом, многое зависит от самих представителей знака - особенно от их умения правильно выражать свои мысли и понимать собеседника. Помните, что любые ваши слова сейчас могут быть истолкованы превратно, как и ваше молчание (в том числе дома, среди близких). Возрастает риск взаимных или односторонних заблуждений.

Козерог

Для Козерогов этот день может быть ознаменован приватной встречей, секретной беседой, интригующей новостью издалека, важным познавательным исследованием или уединенным размышлением. Возможно известие от кого-то из далеких знакомых. Внимание может привлечь заявление авторитетной персоны - например, политика, врача или научного светила. В любой информации потребуется «отделить зерна от плевел».

Водолей

Водолеям не стоит отказываться от общения с единомышленниками: сегодня оно обещает стать познавательным и в чем-то судьбоносным. Контуры будущего станут яснее за счет разговора с другом, контакта с ребенком, встречи со знакомой аудиторией или заинтересованным лицом. При этом важно учитывать растущий риск обмана и заблуждений (особенно, когда сфера идей пересекается со сферой материального).

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам избегать доверчивости и подвергать сомнению любой признанный авторитет. Это день фантазий и самообмана, и не только с вашей стороны: вероятны недомолвки в речах близких, начальства и партнеров, проблемы связи, ошибки в новостях, сплетни или трудности перевода. Желательно отменить консультации и собеседования, не торопиться с решением, ответом, заявлением, обещанием.