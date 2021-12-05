Пять знаков зодиака с самой высокой интуицией

Конечно, было бы неправильно всех людей одного и того же знака зодиака считать похожими друг на друга по темпераменту, характеру и личным качествам, однако некоторые общие черты нельзя отрицать.

Как и то, что интуиция у некоторых представителей зодиакального круга развита сильнее, чем у других, — и астрологи это подтверждают.

Вселенная не посылает Близнецам знаков свыше, но в интуиции им не откажешь. Правда основывается на прокачанных коммуникативных навыках и работает в основном в случаях, связанных с «чтением» поведения людей. Представители этого знака зодиака умеют буквально предугадывать каждый шаг человека, с которым вступают в контакт, чем неизменно удивляют свое окружение.

Рыбы, как известно, натуры весьма чувствительные, порой даже чересчур. Их связь с космосом и тонкими материями настолько сильна, что окружающие могут подумать, что они постоянно витают в облаках, из-за чего не всегда замечают, что творится на земле. Однако это не отменяет того факта, что большинство своих решений Рыбы принимают сердцем и руководствуются интуицией, а не доводами рассудка, что не всегда хорошо, но уж как есть.

Еще один знак зодиака, который со стороны может выглядеть отстраненным, равнодушным и даже холодным, но на деле является тонко чувствующим и ранимым. Раки все — каждый жест, каждую эмоцию — замечают и пропускают через призму своего внутреннего мира, потому неудивительно, что астрологи считают именно представителей этого знака зодиака обладателями очень сильной интуиции.

Как и все представители стихии воды, Скорпионы обладают очень развитой интуицией. Их проблема заключается лишь в том, что они чаще слушают голос разума и напрочь игнорируют свои инстинкты. Но, когда все же позволяют себе довериться интуиции чуть больше обычного, поражают всех окружающих наблюдательностью и умением найти неожиданный выход даже из очень непростой ситуации.

Как утверждают астрологи, Девы, пожалуй, самые рациональные во всей плеяде знаков зодиака, однако в то же время у них обострено чувство прекрасного и к сигналам Вселенной они весьма чувствительны. Притом что Девы сами не прочь приврать, если это в их интересах, сами они обладают каким-то звериным чутьем и за километр чувствуют фальшь, исходящую от окружающих.