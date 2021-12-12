Мощнейшие финансовые потоки — финансовый гороскоп на 13-19 декабря

На этой неделе ко всем нам могут прийти хорошие деньги.

Тон всему задаст соединение Венеры с Плутоном в Козероге. Оно пробуждает мощнейшие финансовые потоки, и каждый из нас в том или ином виде будет иметь с ним дело. Хорошо тем, кто умеет обращаться с большими деньгами — банкирам, финансистам, трейдерам, инвесторам. Если им потребуется принять решение на миллион — они сумеют это сделать. Всем остальным лучше держаться подальше от крупных финансовых операций и заняться тем, что привычней — больше зарабатывать, заключать сделки на своем уровне, решать вопросы налогов и страхования. Им тоже может прийти большая сумма — но уже в виде финансирования от компании или госбюджета, гранта, страховых выплат, наследства, доли от раздела общего имущества. Чаще всего денежные ситуации будут возникать со вторника по четверг. Во вторник и четверг деньги начнут прибывать и накапливаться. В среду вмешается что-то, чего вы никак не могли предвидеть и учесть заранее, поэтому все будет выходить не совсем так, как вы себе представляли вначале.

Овен

Основная проблема Овнов на этой неделе заключается в отсутствии взаимопонимания с окружающими людьми. Чем больше ваша работа связана с информацией, контактами, поездками и консультациями, тем сложнее вам будет добиваться позитивного результата. Спешка в делах и нетерпение могут спровоцировать конфликт. Те сведения, которые будут к вам поступать, требуют дополнительной проверки на предмет достоверности. Затруднена работа с информацией – вам может быть сложно привести в систему поступающие сведения и принять верные решения. С коллегами и подчиненными возможны трения. В конце недели можете рассчитывать на укрепление деловой репутации и авторитета. Удачное время для расширения бизнеса. Во многом это возможно за счет роста популярности вашей фирмы и вас лично. Звезды советуют вам смелее идти на контакт с иностранцами и бизнесменами, приехавшими из других регионов. Прекрасным стимулом в развитии станет участие в международных научно-технических выставках.

Телец

Звезды советуют Тельцам подходить более практично к расходованию денег. Дело в том, что на этой неделе могут быть неумеренные траты финансовых ресурсов с высокой вероятностью выхода за рамки бюджетных возможностей. Капиталовложения в эти дни могут стать неэффективными и не принесут желаемой отдачи. Это неблагоприятный период для повышения уровня профессионального мастерства. Вам сложно будет сосредоточиться и выполнять работу в течение длительного времени. Воздерживайтесь от финансовых рисков. Рекомендуется воздерживаться от крупных покупок и капиталовложений в бизнес. Потребность в расходах резко возрастает, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Нежелательно производить валютный обмен и делать оптовые закупки товара с целью последующей его перепродажи. В конце недели бизнесменам сопутствует удача. Можно делать кадровые перестановки, что приведет к оптимизации всей структуры управления. Хорошие перспективы открываются для сотрудничества с государственными учреждениями, можно получить выгодный госзаказ.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут оказаться эмоционально неустойчивы. В будние дни недели ваше настроение может кардинально меняется, что не способствует твердости и последовательности в поведении. Поэтому не следует рассчитывать на серьезный результат от ваших усилий. Особенно вас могут задевать критические замечания со стороны партнеров и клиентов. Договорные обязательства в таких условиях исполнять крайне затруднительно. Не исключены срывы договоров и нарушения взятых на себя обязательств. Основной проблемой могут стать конфликтные отношения с близкими родственниками и членами семьи. Если вы работаете вместе с родственниками, то это может негативно отразиться на результатах вашей деятельности. В конце недели складываются благоприятные условия для всестороннего партнерского сотрудничества и раскрутки бизнеса. Прежде всего, речь идет о размещении рекламных объявлений в средствах массовой информации, проведении презентаций и выставок. Если вы ведете переговоры, то вполне сможете найти компромиссные решения и прийти к подписанию договора.

Рак

Раки в будние дни недели могут ввязаться в бесплодные и никому не нужные словопрения, и в результате ценное для работы время может быть потрачено впустую. Держитесь подальше от интриг, сплетен, тайной деятельности – это ни к чему хорошему вас не приведет. В трудовом коллективе вы можете оказаться в изоляции, что также будет оказывать на вас психологическое давление. Обратите внимание на стиль общения с другими людьми. Возможно, надо больше внимания уделять людям, с которыми вы контактируете, и учитывать при этом не только свои, но и их интересы. Не рекомендуется совершать короткие деловые поездки и назначать встречи. Не делайте поспешных выводов. В конце недели работа будет ладиться, за что бы вы ни брались. Постарайтесь сконцентрироваться на чисто практических делах, связанных с созданием материальных ценностей или работой с техническими механизмами. Удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом: в промышленности, ремонтных службах, коммунальном хозяйстве. Успешно идет освоение новых профессий, получение и закрепление навыков работы с инструментами.

Лев

Будние дни этой недели могут сложиться неблагоприятно для Львов. Прежде всего, в зону риска может попасть работа в составе группы единомышленников: проектно-конструкторские работы, собрания акционеров, составление бизнес-планов и обсуждение перспектив развития. Вторая группа, которой также будет нелегко, это представители творческих профессий, связанных с устроением массовых увеселительных мероприятий. Возрастает вероятность понести материальный ущерб при расходовании финансовых ресурсов. Старайтесь держать наличные деньги в надежном месте. Не делайте покупок без крайней на то необходимости. Воздержитесь от закупок технического оборудования с электронной начинкой. Не давайте денег в долг. В конце недели звезды советуют использовать свои творческие способности для усовершенствования стиля и методов работы. Проявят свои таланты деятели сценического искусства. Консультанты сетевого маркетинга могут увеличить портфель заказов и количество подписчиков. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то ваша популярность среди заказчиков может вырасти.

Дева

На этой неделе звезды не советуют Девам предпринимать усилия, направленные на карьерное продвижение. Что бы вы ни делали, в течение будних дней недели вы можете ощущать препятствия. Руководящим работникам не рекомендуется заниматься организационными вопросами, поскольку вы можете принять важные решения, руководствуясь не трезвым расчетом, а эмоциональным порывом. Ваши инициативы могут не получить должной поддержки и развития. Возможно, вам придется оперативно реагировать на изменения во внешних обстоятельствах. Несмотря на вашу активность и готовность проявлять инициативу, вы можете постоянно попадать в сложное положение. В конце недели благоприятное время для тех, кто имеет в своем распоряжении недвижимую собственность, которая используется для ведения бизнеса. Выгодно становится делать капиталовложения в строительство, в техническое переоборудование мастерских и производственных цехов. Отношения с коллегами и подчиненными складываются доброжелательные.

Весы

У Весов на этой неделе может быть сложный период, когда вы можете оказаться ограничены в свободе поведения. Основные ограничения будут исходить от неопределенности информации, неуверенности в целесообразности тех или иных действий. Те, кто работает с информацией, связан с деловыми поездками и контактами, могут столкнуться с определенным непониманием. Вам сложно будет прийти к однозначному выводу по тем или иным вопросам. Поэтому звезды советуют лучше воздерживаться от сомнительных поступков, чем делать их, рискуя допустить серьезную ошибку. Больше всего этот период затронет своим негативным влиянием тех, кто имеет отношение к торговле, транспорту, экспортно-импортным операциям, консультациям и работе в информационном поле. В конце недели благодаря усилению коммуникабельности и доброжелательному отношению к людям вы сможете значительно расширить свои деловые связи и получить доступ к интересующей информации. Объемы продаж растут, товарно-денежный оборот ускоряется, что способствует росту ваших доходов.

Скорпион

Будние дни недели у Скорпионов могут сложиться неблагоприятно для принятия финансовых решений. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Расходные статьи бюджета имеют тенденцию к росту, а доходы, наоборот, падают. Звезды рекомендуют по мере возможности приостановить сейчас любую кредитно-финансовую деятельность. Старайтесь не ввязываться в рискованные финансовые операции и не давайте никому денег взаймы. Следует позаботиться прежде всего о сохранении тех материальных ресурсов, которыми вы располагаете. Вас могут попросить включиться в активную общественную или групповую работу и вложить свои материальные ресурсы в поддержание неких коллективных проектов. Звезды не советуют этого делать, поскольку риски потерять деньги высоки. В конце недели у вас могут усилиться такие качества как практичность и умение извлекать материальную выгоду из складывающейся ситуации. Многое будет зависеть от вашего трудолюбия и мастерства. Наибольших результатов добьются риэлторы, строители, ремонтники.

Стрелец

Не самая лучшая неделя у Стрельцов, работающих в паре с деловым партнером. Существующие прежде между вами разногласия могут вылиться в открытый конфликт. Поведение партнера будет казаться вам легкомысленным и излишне эмоциональным. А вам будет трудно удержать себя от критических замечаний. Те, кто работает с клиентскими заказами, не всегда смогут найти взаимопонимание с заказчиками. Берегите свою нервную систему от стрессов. Из-за нарушения договорных обязательств могут сорваться ваши планы. Чтобы этого не случилось, постарайтесь понизить уровень своих амбиций и держитесь подальше от конфликтов. В конце недели звезды советуют активнее идти на контакты. Успешно пойдут все те дела, инициатором которых будете вы лично. Особенно удачно пойдут консультации, поиск новых полезных знакомств и торгово-закупочная деятельность. Привлекая других людей в сферу своих экономических интересов, вы значительно увеличите свои возможности.

Козерог

У Козерогов на этой неделе может ухудшиться самочувствие и соответственно, снизится уровень работоспособности. Отношения с коллегами и подчиненными могут быть излишне эмоциональными, что не идет на пользу работе. В любой момент может вспыхнуть конфликт по самому незначительному поводу. При выполнении текущих обязанностей у вас, чаще, чем обычно, могут возникать ошибки. Особенно это касается офисной работы, делопроизводства. Нежелательно подготавливать и сдавать отчеты, работать с цифрами и аналитической информацией. Руководители могут обнаружить ряд нарушений в работе подчиненных, которые вредят репутации фирмы. В конце недели рекомендуется отказаться от работы по плану и решать вопросы по мере их поступления. Интуитивный подход к делам и принятию решений будет эффективнее работы по плану или графику. Хорошее время для творческого уединенного труда. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее пойдет работа.

Водолей

Водолеям в будние дни недели будет присущ некоторый авантюризм и упование на удачу. Однако звезды советуют вам не искать легких путей и настроиться на серьезную работу. Всякая попытка получить доход спекулятивными методами может привести к обратному результату – убыткам. Для вас будет характерно состояние эмоционального подъема в сочетании с невозможностью сделать что-то действительно реальное. Чувство несобранности, распыления сил и времени создает условия для пустой суеты. Также звезды советуют держаться подальше от ситуаций, связанных с высоким риском. Речь идет как о рискованных финансовых операциях, так и о риске получить физический ущерб. Не забывайте о соблюдении техники безопасности при обращении с инструментами и техникой. По мере возможности старайтесь ограничить платежи по безналичному расчету. В конце недели хорошо искать себе союзников и помощников из числа единомышленников. Только в соединении своих личных усилий с усилиями других людей вы сможете максимально реализовать свой потенциал. Удачное время для проектно-конструкторских работ и планирования.

Рыбы

Рыбы, занимающие руководящие должности, будут склонны активно действовать. Однако ваши управленческие решения могут оказаться поспешными и непродуманными. Поэтому в лучшем случае они не принесут никакого позитивного результата, а в худшем – могут привести к убыткам. Основная сложность текущего момента в том, что вы не имеете сейчас достаточной опоры и поддержки. Это неблагоприятен период для оформления договора аренды. Конфликт в семье может повредить вашей репутации и карьере. Под угрозой срыва могут оказаться важные договоренности и переговорный процесс. Вы можете вступить в открытый конфликт, и это станет для вас полной неожиданностью. Удачно складывается конец недели для принятия управленческих решений. Благодаря такту и дипломатичности вам удастся решить многие вопросы и получить доступ к важной информации. Многое будет зависеть от поддержки со стороны влиятельного покровителя.