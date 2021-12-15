Нас попытаются обмануть — финансовый гороскоп на 16 декабря

В этот день стоит держаться подальше от непроверенных временем знакомых.

Овен

Овнам в этот день не рекомендуется обращаться с докладными записками к начальству или сдавать отчетную документацию. Это может вызвать критическую реакцию и неудовлетворенность начальства. Также это достаточно нервный день для проведения деловых встреч и учебы. Торговцам рекомендуется быть осмотрительнее при финансовых расчетах с клиентами – есть риск быть обманутыми или самим обмануться.

Телец

У Тельцов в этот день могут быть финансовые неувязки. В частности, вы можете обнаружить, что не хватает наличных денег для поддержания повседневных нужд. Также это не лучший день для подачи заявления на платные курсы обучения и проведения соответствующих платежей. Планы относительно служебной командировки в этот день могут столкнуться с препятствиями.

Близнецы

Близнецы в этот день могут быть склонны действовать поспешно и неосмотрительно. Если же вы работаете с техникой и механизмами, то возрастает вероятность получения мелких производственных травм. Также это не лучший день для открытия банковских счетов и размещения депозитов. Старайтесь не делать того, что может повысить риски для финансового и физического ущерба.

Рак

Ракам в этот день не рекомендуется полагаться на надежность в поведении деловых партнеров. Обязательно перепроверяйте все, что вам говорят партнеры. Возможно, с вами ведут двойную игру и вводят вас в заблуждение относительно реального положения вещей. Старайтесь в любых делах полгаться только на себя, чтобы не пришлось обращаться за помощью.

Лев

У Львов в этот день могут быть неожиданные конфликты в трудовом коллективе без каких-либо серьезных поводов. Также этот день может быть связан с мелкими техническими сбоями, поломками офисной техники, нарушающими рабочий ритм. Вторая половина дня неблагоприятна для научной работы и проектно-конструкторских работ в составе творческой группы единомышленников.

Дева

Девам звезды советуют воздерживаться от участия в конкурсах, кастингах, или иных видах демонстрации на публике своих талантов и способностей. Сюда же относится и участие в корпоративных вечеринках. Так или иначе, но по стечению обстоятельств это может негативно отразиться на вашей карьере. Женщинам пока лучше не менять свой деловой имидж.

Весы

У Весов этот день может быть связан с трудностями при самостоятельном обучении в домашних условиях. Возможно, вы поймете, что в одиночку не справитесь и необходимо переходить к обучению на системной основе. Также во второй половине дня могут быть срывы в договоренностях с деловыми партнерами, случаи нарушения обещаний. Индивидуальная трудовая деятельность пройдет более успешно.

Скорпион

У Скорпионов этот день может стать своеобразной проверкой на прочность деловых связей. Для этого дня могут быть характерны нарушения данных обещаний, случаи необязательности, срывы договорных отношений. Также достаточно проблемный день для водителей транспорта и торговцев. Возможно, вы почувствуете усталость от необходимости контактировать с большим количеством людей.

Стрелец

Стрельцы могут столкнуться с нарушением договоренностей в деловых партнерских отношениях. Одной из причин трений может стать несвоевременное перечисление части партнерских денег. Постарайтесь урегулировать все спорные вопросы с утра, поскольку в конце дня компромисса достигнуть вряд ли удастся. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций.

Козерог

Козерогам в этот день лучше не рассчитывать на помощь и поддержку со стороны коллег и подчиненных. Если вы собираетесь подключить коллег к своим инициативам, то будьте готовы столкнуться с их активным противодействием. Также возможны иные препятствия в работе типа ухудшения самочувствия и снижения уровня работоспособности. Старайтесь чередовать периоды активной работы с паузами на отдых.

Водолей

У Водолеев, работающих в индустрии туризма, отдыха и развлечений, в гостиничном и игровом бизнесе сегодня могут возникнуть мелкие неприятные моменты при расчетах с клиентами. Возможно, вам попытаются обмануть или устроить скандал под надуманным поводом. Не полагайтесь на свою память при оформлении заказов, обязательно все фиксируйте, записывайте важные детали. Так вы убережете себя от недоразумений.

Рыбы

Рыбам в этот день, возможно, придется столкнуться с неожиданным изменением обстоятельств, в результате которых ваши планы относительно завершения тех или иных работ, так и останутся незавершенными. Сложнее всего придется тем, кто работает в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса, а также в офисе. При работе над отчетной документацией вы можете столкнуться с путаницей в цифрах.