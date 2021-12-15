Берем все в свои руки — гороскоп на 16 декабря

12-13 лунные сутки. Сегодня снимается часть ограничений и реализуется положительный потенциал любой ситуации.

Луна в знаке Тельца поощряет внимание к материальной стороне жизни, усиливает интерес к комфорту, хозяйству, кулинарии, выгодным сделкам и полезным находкам, побуждает делать закупки, посещать распродажи или с выгодой сбывать излишки. Нужные вещи или требуемые средства могут найтись в старых запасах. Аппетиты и ожидания могут оказаться несколько завышены. Возможен перерасход средств. Неплохой момент для аукционов, для сделок со старыми вещами и раритетами. Подходящий день для удовлетворения женских нужд.

Овен

Сегодня Овны могут надеяться на устранение финансовых препятствий и преград к желаемым покупкам. Если недоступны одни ресурсы, могут выручить другие. День позволяет изыскать средства за счет старых резервов. Возможна находка в запаснике, пополнение кошелька за счет прошлых заработков или вложений. Не исключена расточительность в надежде воспользоваться удачей: предновогодней скидкой, распродажей.

Телец

Сегодня могут разыграться профессиональные или другие социальные амбиции Тельцов, а также их гастрономические, материальные или иные аппетиты. Может возникнуть искушение реализовать давнюю грандиозную фантазию или устроить напоследок «сеанс неслыханной щедрости». Стоит подумать, прежде чем тратить ресурсы на такие задумки: эффектный затратный жест может уже не иметь особого практического смысла.

Близнецы

Сегодня Близнецам важен комфорт и противопоказан открытый образ жизни. Не последнюю роль могут сыграть вкусная еда и материальная поддержка. Можно рассчитывать на приятный момент в текущих делах - например, на снятие причины тайных волнений. Возможна денежная помощь из скрытого источника, выгода от прежних вложений и накоплений, находка в старых запасах. Часть тайных надежд в эти сутки завышена.

Рак

День избавит Раков от лишних волнений насчет будущего и поможет гармоничнее чувствовать себя «в моменте». Есть все условия для того, чтобы получить отдачу от оригинальной авантюры, уладить проблему или просто приятно провести свободное время. Возможны непредвиденные траты и обнадеживающие находки. Это подходящие сутки для дружеского или семейного застолья, корпоративного мероприятия, свидания.

Лев

Сегодня Львам лучше отдать приоритет делам практическим, проявить здравый смысл, исполнительность и чувство долга. Не помешает добавочный наглядный стимул - например, материальный - и наличие симпатизирующих вам помощников. Если речь о карьере, можно не тратить ресурсы на былой соревновательный азарт: популярные конкуренты сходят со сцены, и больше нет необходимости побеждать в гонке амбиций.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать на хороший поворот событий, в том числе в зарубежных делах. Если невозможна победа, можно надеяться на удачную замену, альтернативу или компенсацию. Девам, которые в силу собственных заблуждений или внешних обстоятельств угодили в тупик, звезды оставляют веру и надежду - и обещают, что очень скоро посулы судьбы начнут претворяться в конкретные позитивные перемены.

Весы

Сегодня звезды обещают Весам удачный исход любого тревожного события или опасного дела. Можно надеяться на сохранение любви, дружбы, дома, мира в семье или средств к существованию. В то же время будет уменьшаться степень былого везения. Возможна тенденция к снижению прибыли, сокращению числа гарантий или уходу некоторых источников благ. Волнения могут начать сильнее отражаться на самочувствии.

Скорпион

Сегодня Скорпионы способны поладить с любым нужным им человеком, и в этом нет никакой магии: сильна взаимная симпатия или выгода. Если не удалось договориться на словах, у многих Скорпионов останется беспроигрышное оружие в виде заманчивого материального стимула или собственной привлекательности. Стоит пользоваться моментом, если вы хотите восстановить приятные отношения или кому-то понравиться.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам быть практичнее, дотошнее и терпеливо доводить начатое до конца. Такая настойчивость будет оправдана: не исключено, что положительный эффект наступит в конце пути или на исходе дня. Лучшей наградой окажется то или иное материальное поощрение. Стрельцам-руководителям придется учитывать этот факт в управлении делами, а тренерам и учителям - в работе с подопечными.

Козерог

Сегодня Козероги в той или иной форме получат желаемое. В зависимости от ситуации день сулит им творческие, деловые или финансовые удачи, приятные подвижки в личной жизни или в делах детей. Возможно, это будет не прогресс, а компенсация за прошлое. Если часть надежд не исполнилась, не спешите в них разочаровываться: вскоре к заветному призу удастся подступиться с других, более удобных позиций.

Водолей

Сегодня внимание Водолеев могут удерживать их материальные, жилищные или семейные дела. День оживляет интерес к наследию прошлого, кулинарному творчеству и обустройству дома. Могут наладиться отношения с близкими и возродиться сентиментальные привязанности. Хорошо заниматься инспекцией запасов в поиске уникальных ингредиентов. Побочным эффектом дня может стать гиперэмоциональность или переедание.

Рыбы

Сегодня звезды обещают Рыбам приятный исход любого приключения, если их запросы не слишком высоки. Будут сделаны покупки, установлены нужные связи, возвращены пропажи. Не исключена оригинальная находка. В глобальных планах и связанных с ними тайных надеждах возможно разочарование, но звезды советуют не терять веру: периода, когда ситуация начнет меняться к лучшему, осталось ждать совсем недолго.