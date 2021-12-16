Любовь — дело тонкое — романтический гороскоп на 17 декабря

В этот день чувства будут лежать на поверхности и вы сможете ясно увидеть совместное будущее.

Овен

Сегодня Овнам будет несложно совместить деловые хлопоты и личные контакты. Этот день подходит для совместных разъездов, созвонов или активной переписки в мессенджерах. Чтобы общение было приятным, оно должно оставаться легким, не стоит обсуждать серьезные профессиональные или материальные проблемы.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня в личных отношениях лучше не увлекаться эмоциями, самое время отдохнуть от бури переживаний. В обсуждении любых тем приветствуется рациональный подход. Лучше повременить с любовным посланием: оно может выйти более сухим и бесстрастным, чем вы предполагали.

Близнецы

Сегодня Близнецы составляют с любимым человеком отличный тандем, но иногда в нем вспыхивают искры скрытого соперничества. Стоит отличать веселые игры от настораживающих моментов: не исключено, что вас пытаются спровоцировать или задеть, проверяют на границы уступчивости или на твердость принципов.

Рак

Сегодня звезды советуют влюбленным Ракам действовать по ситуации: обстановка сама подскажет место встречи, тон разговора или образ действий. Лучше временно отказаться от излишне эмоционального стиля общения, доверительную беседу или признание в какой-то деликатной тайне лучше отложить на пару дней.

Лев

Сегодня самым крепким связующим звеном для Львов и их партнеров станет совместное будущее. Отличные перспективы у пар, которые уже объединили свои усилия для долгосрочной цели и готовы смотреть ради нее сквозь пальцы на мелкие трудности. Еще один фактор поддержки - общая профессия или компания.

Дева

Сегодня звезды предлагают Девам взглянуть на свою личную жизнь с объективных и сугубо рациональных позиций. Насколько это у них получится, неизвестно, но даже скромная попытка подобного взгляда может оказаться для них полезной - особенно, если они запутались и не видят разумного выхода из ситуации.

Весы

Сегодня звезды помогают Весам стабилизировать их любовный союз - чему очень обрадуются Весы, которые дорожат своим романом. В более сложной ситуации окажутся Весы, которые мечтают попрощаться с партнером или поклонником: они могут оказаться связаны со своей верной тенью, словно сиамские близнецы.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы склонны все рационализировать, включая свои собственные искренние чувства. К этому их может подтолкнуть осторожность или опыт прошлого, а также обстановка, не располагающая к бурному проявлению страстей. Не стоит выбирать этот день для первого романтического свидания.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют поспешить, если они хотят стабилизировать свои любовные отношения или выступить перед любимым человеком в своем истинном естественном образе. Уже через несколько дней или недель обстоятельства могут измениться, заставив их сменить имидж и начать вживаться в другую роль.

Козерог

В этот день влюбленные Козероги искренне хотят, чтобы все их романтические задумки шли строго по плану. Звезды напоминают им, что любовь - дело тонкое и не всегда подчиняется заданному алгоритму, даже самому идеальному. А вот собственные чувства есть шанс взять под контроль, хотя и ненадолго.

Водолей

Сегодня Водолеи стремятся в любви к верности и ясности. Большинство Водолеев будет предано своим любимым, но захочет в этом вопросе взаимности. Даже если чувства и намерения партнера пока неясны, звезды советуют не изменять своим собственным правилам и принципам, чтобы сохранить самоуважение.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы уязвимы и им не помешает дополнительная защита - например, уверенность в себе. При малейшем сомнении или дурном предчувствии звезды советуют отложить свидание или промолчать в ответ. И в близких, и в едва завязавшихся отношениях лучше уходить от любого намека на ссору.